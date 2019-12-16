為穿高跟鞋求手術 醫籲：拇趾外翻矯治非美容手術

30歲的徐小姐因腳拇趾外翻前來就醫，雖然不痛，但希望動手術矯正來穿上高跟鞋。醫師表示，矯正手術的目的是改善疼痛改善，當拇趾外翻的程度未引起疼痛，也未造成生活上的困擾，不建議「削足適履」。

羅東博愛醫院骨科醫師王秋猛表示，拇趾外翻需不需要手術治療，主要視病人的疼痛與對生活的影響。如務農的阿婆，雖然腳趾變形、交疊嚴重，卻健步如飛，未曾疼痛，就不會是矯正手術的候選人。矯正手術不可視為美容整形手術。

王秋猛說，拇趾外翻定義，是指足部的大腳趾（腳的大拇趾）走向略朝外，而非朝正前方。而大拇趾基部突起若狀況嚴重，會使病人穿鞋步行時感到疼痛，並影響生活品質，此狀況就值得手術開刀治療。並搭配復健運動，以免影響關節的靈活度。

王秋猛說，輕度的拇趾外翻，疼痛的部位會在第一蹠骨的前端，以及大拇趾的基底部，尤其是穿鞋頭過緊的鞋子或高跟鞋時會感受明顯。若為嚴重拇趾外翻，大拇趾可能連帶把第二或第三趾鏟起，造成第二、三蹠趾關節脫臼。這類病人腳掌前緣會疼痛，甚至比拇趾還痛。且因二、三趾橫跨，會導致無法穿鞋，或是穿鞋時第二、三趾因為被擠壓而產生疼痛。

王秋猛說，民眾挑鞋子時，應參考全力踩地時的腳寬。若拇趾外翻合併有扁平足的病人，除了寬楦，還要加強足弓的支撐，如「足弓墊」可同時保護拇趾及足弓，是建議選購的重點。而像日系運動鞋款，普遍重視楦頭寬度，可挑選特別標示有加寬楦頭的鞋款，應可解決黃種人腳掌前半段特寬的問題。