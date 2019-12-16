助攻精準醫療 人體生物資料庫目標2024年收案20萬筆

精準醫療已是台灣醫療未來趨勢之一。中央研究院接受政府委託、自2012年建置的「台灣人體生物資料庫」（Taiwan Biobank），迄今年11月底，收案數已突破12萬。

中研院院長廖俊智表示，該資料庫目標在2024年收集20萬筆國人生物基因數據，也將持續追蹤參與者的健康變化情形，並透過各類數據找尋台灣民眾慢性疾病原因，協助擬定未來治療和預防策略。

由中研院生醫所、台灣人體生物資料庫學會主辦的「台灣人體生物資料庫學會年會暨人體生物資料庫之永續經營與ELSI治理國際研討會」，今舉行開幕式。邀請副總統陳建仁、廖俊智等學者及日本國立大學法人滋賀大學校長Ryuichi Ida等日、韓、澳洲專家與會。

為期二天的會議聚焦在人體生物資料庫之永續發展、精準醫療倡議、生醫產業發展之倫理與法規等。中研院生醫所暨台灣人體生物資料庫主持人李德章，則講述展望台灣人體生物資料庫計畫。

李德章表示，台灣人體生物資料庫由政府委託中研院建置，針對30歲至70歲國人進行基本身高、體重、肺功能、血液與尿液檢體等身體檢測，包含生活型態、健康、環境、疾病史等問卷，基因與檢體數據等，並將檢體進行「基因定型」，輔以長期追蹤參與者的健康變化行情形，以供國內外學者研究與產業分析。原預計收案20萬一般民眾，後經與政府相關單位討論下，另收案10萬疾病患者。

李德章說，人體有30億個基因位置，透過「基因定型」挑選出65萬個可代表台灣人特有基因的基因位置。2015年即藉此交叉比對，找出其中41個基因與糖尿病相關，並結合其他危險因子（如肥胖、抽煙等）數據，成功建立高精準度的預測指標；而目前也已完成10萬人全基因定型晶片實驗，並釋出使用。

而針對截至今年初，資料庫僅分別收案10萬民眾與近2000位疾病患者，進度似乎稍落後。李德章表示，一般民眾收案較無限制，只要透過宣導、徵得其自願即可。但疾病患者收案得符合衛福部法規外，來源透過醫師轉介、醫院生物資料系統再轉至台灣人體生物資料庫等，及相關法律問題，故前期收案較慢，但問題已解決。至今年11月底，疾病患者已收案逾4500人，相信未來進展會更快。