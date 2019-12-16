星宇航空機票首賣太夯？ 有人網頁掛點4分鐘

明年1月23日要首航的星宇航空今天上午11時開賣三航點的機票，不過有讀者向本報反映，點進去約4分鐘，網頁都呈現「掛點」狀態。對此，星宇航空發言人聶國維表示，會去了解狀況。

該讀者表示，上午11時點進官網，業面顯示錯誤近4分鐘，後來可以進去，但目前仍然沒辦法訂票，「走到旅客資料輸入完（網頁）還是掛」，星宇航空表示現在網站都沒有問題。