女移工鼻整型卻感染像狗啃 醫：非法醫美整形風險大

一名越南女移工，日前花了10萬元做鼻整型和雙眼皮手術，術後兩天鼻子卻出現發炎化膿的情形，雖經手術拿出鼻內矽膠，但鼻子仍持續感染與潰爛，經求助大里仁愛醫院耳鼻喉頭頸外科醫師張進芳，張進芳緊急為她進行鼻重建手術，並把準備期從半年縮短至一個月，才為她重塑美鼻，讓她重展笑顏。

張進芳說，女移工因鼻子出現嚴重鼻攣縮現象，且因嚴重潰爛使得鼻背和鼻頭破了兩個洞，宛如被狗啃過一般慘不忍睹。

因整型而導致感染，通常要在取出填充物後使用強力的抗生素治療，等確定絕對無感染且疤痕組織穩定下才能做重建手術，一般來說至少需要半年時間。但是張進芳評估後，先予以消炎和消腫，確定感染不再出現，隨即於一個月後進行鼻重建整型手術。

由於女移工的鼻子嚴重扭曲變形，疤痕組織很硬而鼻背的皮膚變得很薄，不適合使用假體重建，所以張進芳選用肋軟骨來進行重建，肋軟骨具有材質足夠、傷口小、支撐力強的優點；手術一共花了4小時，順利重建了小容的鼻背、山根和鼻頭。術後小容對她的新美鼻非常滿意，對人生又重新燃起無限希望。