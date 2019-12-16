無照中醫推廣新生兒喝粥…三名網紅醫師拳頭都硬了

一碗粥，「釣」出三位網紅醫師。一名分享自學中醫心得的「師父」推薦新生兒以米漿粥取代配方奶，說古來多少英雄喝米湯長大，也主張孩子不應打預防針等。邱豑慶醫師首先發難，批「別人的囝死袂了」；「柚子醫師」陳木榮反問，「你能舉出100位喝米湯長大的英雄豪傑風流人物嗎」；婦產科醫師蘇怡寧接力回應，「確定要用好幾百年前的馬車駕駛手冊，來教大家開飛機？」

這名師父說「水性本寒」所以要少喝水，多喝粥，同時擁有中醫師執照的麻醉專科醫師邱豑慶說，「這年頭是不是路上撿到一本傷寒論都可以自稱中醫？一定是我們這些醫師都太蠢了，所以醫學院雙主修要讀八年，才能拿到中醫執照」。

柚子醫師說，在歷史的洪流當中，在全世界77億人口當中，就算有100位喝米湯長大的英雄豪傑樣本案例，也不能代表米湯的效果，更不能代表新生兒可以喝X極米漿粥。

他說，當網路這位「師父」在推廣新生兒可以喝太極X漿粥的時候，是否可先做國家審核通過的大規模臨床研究，不是直接用個人經驗來推廣。這位師父的個人經驗似乎也沒有用在自己的新生兒孫身上，這樣子推廣似乎有「別人的孩子死不完！」的感覺。

柚子醫師指出，如果因為某些情形而無法哺育母奶，請媽媽不必給自己太大的心理壓力，現在市面上有很多替代的配方成分可以選擇，各有各的優缺點，請詢問正統合格有執照的小兒科醫師，不要道聽塗說使用來路不明的餵養方法。關於太X米漿粥，身為小兒科醫師，他會建議「不要吃」。

他引用最新版的第21版小兒科教科書 NELSON TEXTBOOK OF PEDIATRICS：植物類的米湯 plant-based（soy, hemp, pea, rice）或是堅果類的花生漿 nut-based（almond, cashew, peanut）都不適合給新生兒食用。