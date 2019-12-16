又見天狗食日！ 各縣市26日賞日偏食時段看這

又見天狗食日！中央氣象局說，12月26日下周四又將發生日環食，台灣雖不在環食帶上，但各地在天氣許可時，可見不同程度的日偏食現象。

中央氣象局指出，本次日環食全部經過時間，自格林威治時26日2時30分開始至8時6分結束，為台灣時間上午10時30分至下午4時6分，歷經5小時又36分鐘。

氣象局說，環食帶通過沙烏地阿拉伯、印度南部、馬來半島南部以及婆羅洲等地，而能看見日偏食的地區，包括亞洲及澳洲北側。台灣不在環食帶上，因此僅能見到日偏食，自北而南約可見33%至38%日面缺角。

氣象局表示，這次日食以台北為例，26日下午12時44分38秒開始「初虧」，此時太陽位於南方仰角約40度處，透過遮減光器具可見日面的右下側（日面西南側）邊緣逐漸被月面遮掩而出現缺角，之後缺角向日面的左側擴展；至下午2時14分53秒「食甚」，是見到本次日偏食缺角最大的時候，太陽的左下側約有33％被月面所遮掩。最後在下午3時32分18秒，缺角自日面東南側消失而「復圓」，全部歷程約2小時47分40秒。

氣象局說，由於日食發生時太陽亮度仍然很強，必須透過適當的遮減光器具才能觀看，而且持續觀看的時間不可太久，以免眼睛受到傷害。

天狗食日的說法，氣象局說，日食是月球在軌道上公轉運行時，剛好移入地球與太陽之間，造成視線上日面被月面遮掩的天文現象。古代民間曾誤認為是太陽被怪獸吃掉，因此稱這種現象為「天狗食日」。