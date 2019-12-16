親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

北市火燒四面佛 背後上億利益…警都攔不住

影／台南清晨機車等紅燈被撞 預拌混凝土車闖禍1死3傷

又見天狗食日！ 各縣市26日賞日偏食時段看這

2019-12-16 09:53聯合報 記者曹悅華／台北即時報導

又見天狗食日！中央氣象局說，12月26日下周四又將發生日環食，台灣雖不在環食帶上，但各地在天氣許可時，可見不同程度的日偏食現象。

中央氣象局指出，本次日環食全部經過時間，自格林威治時26日2時30分開始至8時6分結束，為台灣時間上午10時30分至下午4時6分，歷經5小時又36分鐘。

氣象局說，環食帶通過沙烏地阿拉伯、印度南部、馬來半島南部以及婆羅洲等地，而能看見日偏食的地區，包括亞洲及澳洲北側。台灣不在環食帶上，因此僅能見到日偏食，自北而南約可見33%至38%日面缺角。

氣象局表示，這次日食以台北為例，26日下午12時44分38秒開始「初虧」，此時太陽位於南方仰角約40度處，透過遮減光器具可見日面的右下側（日面西南側）邊緣逐漸被月面遮掩而出現缺角，之後缺角向日面的左側擴展；至下午2時14分53秒「食甚」，是見到本次日偏食缺角最大的時候，太陽的左下側約有33％被月面所遮掩。最後在下午3時32分18秒，缺角自日面東南側消失而「復圓」，全部歷程約2小時47分40秒。

氣象局說，由於日食發生時太陽亮度仍然很強，必須透過適當的遮減光器具才能觀看，而且持續觀看的時間不可太久，以免眼睛受到傷害。

天狗食日的說法，氣象局說，日食是月球在軌道上公轉運行時，剛好移入地球與太陽之間，造成視線上日面被月面遮掩的天文現象。古代民間曾誤認為是太陽被怪獸吃掉，因此稱這種現象為「天狗食日」。

氣象局的資料統計，全球平均每年約會發生2.38次日食，本世紀全球總計發生224次日食，其中台灣可見41次。下周四雖然未能在台灣看見環食，但明年6月21日再發生日環食時，金門、澎湖、雲林、嘉義、台東等局部地區因環食帶經過，將有機會見到近1分鐘的環食珍貴景象。

12月26日下周四又將發生日環食，台灣雖不在環食帶上，但各地在天氣許可時，可見不...
12月26日下周四又將發生日環食，台灣雖不在環食帶上，但各地在天氣許可時，可見不同程度的日偏食現象。表／氣象局提供
分享
日食各縣市各階段時間。表／氣象局提供
日食各縣市各階段時間。表／氣象局提供
分享

氣象局日食印度

延伸閱讀

中南部清晨霧茫茫 鄭明典：上空也無高雲、會是...

一張圖秒懂一周天氣！明後天暖陽 周四變天轉濕...

出去曬太陽！明溫暖如春中南部高溫近30度

把握溫暖如春的好天氣 氣象局：下周四起高溫降...

今各地陽光和煦 下周四起北部、東部轉涼

明顯回暖 氣象局：下周日夜溫差逾10度要留意

相關新聞

彭啟明：未來一、兩周 還看不到強冷系統接近台灣

2019-12-16 07:33

再老舊的古董錶到他手裡都能起死回生 與時間拚搏一生的修錶師

2019-12-16 08:54

周三傍晚鋒面前緣抵達 吳德榮：北台灣短暫雨氣溫降

2019-12-16 08:48

中南部清晨霧茫茫 鄭明典：上空也無高雲、會是大晴天

2019-12-16 07:42

健康你我他／壓力逼出胃痛 吃藥更要運動

2019-12-16 00:58

現代貝多芬 電子耳重啟她的音樂人生

2019-12-16 00:58

中西醫治乾癬 同喊：別信偏方

2019-12-16 00:58

健康名人堂／長庚「進化」 穩紮穩打拚研究

2019-12-16 00:58

助癌友 有比捐髮更好的辦法

2019-12-16 00:07

給付罕病奇蹟之藥 健保署長：和病友一樣焦慮

2019-12-16 00:03

肌萎病友盼 給付罕病奇蹟之藥

2019-12-15 23:58

SMA女孩：藥改善的不僅是生命，而是活下去的方式

2019-12-15 22:06

脊髓性肌肉萎縮症（SMA）分四型 全台患者四百人

2019-12-15 22:06

SMA病友期待健保保障「萬一」 罕病就是這萬分之一

2019-12-15 22:06

SMA患者為用藥請命 爭取最後一根手指還能動的機會

2019-12-15 22:05

一旦近視無法回復 但醫師建議這個舉動延緩度數加深

2019-12-15 21:40

防非洲豬瘟！網拍若拒下架違規商品 最高罰15萬元

2019-12-15 20:54

一張圖秒懂一周天氣！明後天暖陽 周四變天轉濕涼

2019-12-15 19:22

【重磅快評】觀景台變「關景台」 官員心中只剩馬屁？

2019-12-15 17:53

芳香有助穩定親子情緒 可望用於過動兒輔助療法

2019-12-15 17:36

影／好評不斷！台鐵美學特展延至12月22日

2019-12-15 16:46

國健署警告 3種錯誤睡法寶寶猝死風險增

2019-12-15 15:26

衛武營看雪人動畫交響 松菸學當玩具創客

2019-12-15 14:17

河床劇團無眠夜 電影星際效應配樂當主角

2019-12-15 14:14

好好吃／冬令進補 在家端出大菜

2019-12-15 14:05

愛肝達人站／用「2心」護肝 肝苦人遠離你

2019-12-15 14:00

健康相談室／冰勺子敷眼睛可打擊熊貓眼？小心黑眼圈更嚴重

2019-12-15 14:00

保健看過來／補償心理熬夜 當心3危害纏身

2019-12-15 14:00

「綠癌」小花蔓澤蘭防治 花蓮每公斤收購8元除根

2019-12-15 13:50

對抗流感單次服藥 醫：可改善病情

2019-12-15 13:33

南迴公路拓寬未竟全功 草埔段春節恐塞有人要賣茶葉蛋

2019-12-15 13:27

廁所「漏斗頂蓋」超前衛！ 國1楊梅休息站2022年完工

2019-12-15 12:19

觀景台航安 機迷建議入口處加裝安檢門

2019-12-15 12:03

脖子變粗了？ 女比男多 醫籲甲狀腺結節別輕忽

2019-12-15 11:58

桃機觀景台管制惹民怨 林佳龍：尊重航警專業考量

2019-12-15 11:36

醫師好忙 杜奕瑾期以AI探索潛在疾病助診斷

2019-12-15 11:17

暖三天又要變天！ 周三下半天北台灣轉濕涼到周六

2019-12-15 10:53

草山獼猴性格變化竟傷人 陽管處配發漆彈槍供鄰里自衛

2019-12-15 10:44

關心政治不用嘴 她用比人高的巨幅書法批評時政

2019-12-15 10:00
看更多

熱門文章

手刀衝一波！ 星宇航空三航線明11時開賣 亮點一次看

2019-12-15 11:20

南迴公路拓寬未竟全功 草埔段春節恐塞有人要賣茶葉蛋

2019-12-15 13:27

一張圖秒懂一周天氣！明後天暖陽 周四變天轉濕涼

2019-12-15 19:22

廁所「漏斗頂蓋」超前衛！ 國1楊梅休息站2022年完工

2019-12-15 12:19

暖三天又要變天！ 周三下半天北台灣轉濕涼到周六

2019-12-15 10:53

獼猴擾民成危害 陽明山猴子學習力強漆彈槍失效

2019-12-15 18:03

殺破狼占星2020年12星座整體運勢（下）射手桃花變旺、天蠍偏財運好

2019-12-16 07:00

台灣人激推「10大早餐店」出爐 美而美、麥味登占前2名

2019-12-15 18:43

38間「2019年開幕新餐廳」！「拿坡里炸雞」討論度最高

2019-12-15 10:42

日本旅遊住飯店收2次住宿稅 北九州+福岡明年4月起實施

2019-12-15 13:27

草山獼猴性格變化竟傷人 陽管處配發漆彈槍供鄰里自衛

2019-12-15 10:44

彭啟明：未來一、兩周 還看不到強冷系統接近台灣

2019-12-16 07:33

陽明山「驅猴」首次動用漆彈槍

2019-12-16 00:29

唐綺陽星座運勢週報：處女感情要有定見 雙魚有正財運

2019-12-16 07:08

中南部清晨霧茫茫 鄭明典：上空也無高雲、會是大晴天

2019-12-16 07:42

一旦近視無法回復 但醫師建議這個舉動延緩度數加深

2019-12-15 21:40

每日星座運勢／獅子愛情旺主動出擊　財富回收時刻

2019-12-16 00:00

桃機觀景台管制惹民怨 林佳龍：尊重航警專業考量

2019-12-15 11:36

鴨鴨「喪夫」後鬱鬱寡歡 貼心主人代貼徵友廣告尋覓良緣

2019-12-15 19:52

彭于晏、鄭雨盛詮釋經典藍穿搭 網：這是冬天最美風景

2019-12-15 11:19

影／好評不斷！台鐵美學特展延至12月22日

2019-12-15 16:46

周三傍晚鋒面前緣抵達 吳德榮：北台灣短暫雨氣溫降

2019-12-16 08:48

國健署警告 3種錯誤睡法寶寶猝死風險增

2019-12-15 15:26

【閱讀生活】黃德興／總鋪師的回憶

2019-12-16 06:00

魚子醬、龍蝦牛排選擇困難發作 3間耶誕高檔餐廳推薦

2019-12-15 17:51

【童言童語】蔡宛芳／領了就有錢

2019-12-16 06:00

觀景台航安 機迷建議入口處加裝安檢門

2019-12-15 12:03

絕對斷貨買不到、新色到！盤點6款乾唇必買潤色護唇膏

2019-12-15 18:06

醫師好忙 杜奕瑾期以AI探索潛在疾病助診斷

2019-12-15 11:17

星宇航空海外行銷 首波在澳門辦記者會

2019-12-15 16:13

健康相談室／冰勺子敷眼睛可打擊熊貓眼？小心黑眼圈更嚴重

2019-12-15 14:00

SMA女孩：藥改善的不僅是生命，而是活下去的方式

2019-12-15 22:06

SMA患者為用藥請命 爭取最後一根手指還能動的機會

2019-12-15 22:05

防非洲豬瘟！網拍若拒下架違規商品 最高罰15萬元

2019-12-15 20:54

旗津海灘擱淺綠蠵龜 回家了

2019-12-15 23:15

漆彈槍有用嗎？動保處：不餵食才是正解

2019-12-16 00:31

脖子變粗了？ 女比男多 醫籲甲狀腺結節別輕忽

2019-12-15 11:58

脊髓性肌肉萎縮症（SMA）分四型 全台患者四百人

2019-12-15 22:06

「綠癌」小花蔓澤蘭防治 花蓮每公斤收購8元除根

2019-12-15 13:50

雲林移工申訴上半年485件 越南籍最多、印尼籍其次

2019-12-15 12:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top