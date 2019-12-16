親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

彭啟明：未來一、兩周還看不到強冷系統接近台灣

F16機密任務曝光！軍購消失的戰機 竟隱身海外

中南部清晨霧茫茫 鄭明典：上空也無高雲、會是大晴天

2019-12-16 07:42聯合報 記者雷光涵／台北即時報導

今天清晨嘉義有濃霧發生，中南部多處霧茫茫。中央氣象局副局長鄭明典以一張衛星圖解釋，紅色是液態水的訊號，代表「低雲或霧」。當它的分布和地形明顯相關時，最有可能是霧。

鄭明典還說，現在台灣上空幾乎沒有高雲，如果只是霧的話，今天看來會是個大晴天，氣溫又會再上升。氣象局也於清晨5時發布了濃霧特報，表示清晨台灣中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，嘉義能見度約100公尺，請注意。

紅色是液態水的訊號，當它的分布和地形明顯相關時，最有可能是霧。圖／取自鄭明典臉書
紅色是液態水的訊號，當它的分布和地形明顯相關時，最有可能是霧。圖／取自鄭明典臉書
分享

台南市街頭今晨霧茫茫一片。記者謝進盛／攝影
台南市街頭今晨霧茫茫一片。記者謝進盛／攝影
分享

台南市街頭今晨霧茫茫一片。記者謝進盛／攝影
台南市街頭今晨霧茫茫一片。記者謝進盛／攝影
分享

氣象局嘉義鄭明典

延伸閱讀

聯合盃作文賽 嘉義210人獲獎

愛玩橘／從肉形石到烤蚵 嘉義不一樣了

鄭明典：氣候預測運用「不是按個開關就能完成」

COP暖消息 索國向我氣象局致謝「沒因斷交把...

北冕颱風移動緩慢 鄭明典：是很危險的颱風

日宣布北冕颱風生成 平11月6颱紀錄

相關新聞

彭啟明：未來一、兩周 還看不到強冷系統接近台灣

2019-12-16 07:33

健康你我他／壓力逼出胃痛 吃藥更要運動

2019-12-16 00:58

現代貝多芬 電子耳重啟她的音樂人生

2019-12-16 00:58

中西醫治乾癬 同喊：別信偏方

2019-12-16 00:58

健康名人堂／長庚「進化」 穩紮穩打拚研究

2019-12-16 00:58

助癌友 有比捐髮更好的辦法

2019-12-16 00:07

給付罕病奇蹟之藥 健保署長：和病友一樣焦慮

2019-12-16 00:03

肌萎病友盼 給付罕病奇蹟之藥

2019-12-15 23:58

SMA女孩：藥改善的不僅是生命，而是活下去的方式

2019-12-15 22:06

脊髓性肌肉萎縮症（SMA）分四型 全台患者四百人

2019-12-15 22:06

SMA病友期待健保保障「萬一」 罕病就是這萬分之一

2019-12-15 22:06

SMA患者為用藥請命 爭取最後一根手指還能動的機會

2019-12-15 22:05

一旦近視無法回復 但醫師建議這個舉動延緩度數加深

2019-12-15 21:40

防非洲豬瘟！網拍若拒下架違規商品 最高罰15萬元

2019-12-15 20:54

一張圖秒懂一周天氣！明後天暖陽 周四變天轉濕涼

2019-12-15 19:22

【重磅快評】觀景台變「關景台」 官員心中只剩馬屁？

2019-12-15 17:53

芳香有助穩定親子情緒 可望用於過動兒輔助療法

2019-12-15 17:36

影／好評不斷！台鐵美學特展延至12月22日

2019-12-15 16:46

國健署警告 3種錯誤睡法寶寶猝死風險增

2019-12-15 15:26

衛武營看雪人動畫交響 松菸學當玩具創客

2019-12-15 14:17

河床劇團無眠夜 電影星際效應配樂當主角

2019-12-15 14:14

好好吃／冬令進補 在家端出大菜

2019-12-15 14:05

愛肝達人站／用「2心」護肝 肝苦人遠離你

2019-12-15 14:00

健康相談室／冰勺子敷眼睛可打擊熊貓眼？小心黑眼圈更嚴重

2019-12-15 14:00

保健看過來／補償心理熬夜 當心3危害纏身

2019-12-15 14:00

「綠癌」小花蔓澤蘭防治 花蓮每公斤收購8元除根

2019-12-15 13:50

對抗流感單次服藥 醫：可改善病情

2019-12-15 13:33

南迴公路拓寬未竟全功 草埔段春節恐塞有人要賣茶葉蛋

2019-12-15 13:27

廁所「漏斗頂蓋」超前衛！ 國1楊梅休息站2022年完工

2019-12-15 12:19

觀景台航安 機迷建議入口處加裝安檢門

2019-12-15 12:03

脖子變粗了？ 女比男多 醫籲甲狀腺結節別輕忽

2019-12-15 11:58

桃機觀景台管制惹民怨 林佳龍：尊重航警專業考量

2019-12-15 11:36

醫師好忙 杜奕瑾期以AI探索潛在疾病助診斷

2019-12-15 11:17

暖三天又要變天！ 周三下半天北台灣轉濕涼到周六

2019-12-15 10:53

草山獼猴性格變化竟傷人 陽管處配發漆彈槍供鄰里自衛

2019-12-15 10:44

關心政治不用嘴 她用比人高的巨幅書法批評時政

2019-12-15 10:00

今天高溫上看31度！ 吳德榮：周三晚鋒面前緣抵達

2019-12-15 07:22

星宇航空拿到首航3航點航線證書 天天飛單日最多3航班

2019-12-12 20:36

影／雲林又有新生小白猴現蹤 全身雪白萌樣吸睛

2019-12-10 12:55
看更多

熱門文章

手刀衝一波！ 星宇航空三航線明11時開賣 亮點一次看

2019-12-15 11:20

南迴公路拓寬未竟全功 草埔段春節恐塞有人要賣茶葉蛋

2019-12-15 13:27

一張圖秒懂一周天氣！明後天暖陽 周四變天轉濕涼

2019-12-15 19:22

廁所「漏斗頂蓋」超前衛！ 國1楊梅休息站2022年完工

2019-12-15 12:19

暖三天又要變天！ 周三下半天北台灣轉濕涼到周六

2019-12-15 10:53

獼猴擾民成危害 陽明山猴子學習力強漆彈槍失效

2019-12-15 18:03

關心政治不用嘴 她用比人高的巨幅書法批評時政

2019-12-15 10:00

日本旅遊住飯店收2次住宿稅 北九州+福岡明年4月起實施

2019-12-15 13:27

38間「2019年開幕新餐廳」！「拿坡里炸雞」討論度最高

2019-12-15 10:42

草山獼猴性格變化竟傷人 陽管處配發漆彈槍供鄰里自衛

2019-12-15 10:44

台灣人激推「10大早餐店」出爐 美而美、麥味登占前2名

2019-12-15 18:43

殺破狼占星2020年12星座整體運勢（下）射手桃花變旺、天蠍偏財運好

2019-12-16 07:00

陽明山「驅猴」首次動用漆彈槍

2019-12-16 00:29

彭啟明：未來一、兩周 還看不到強冷系統接近台灣

2019-12-16 07:33

一旦近視無法回復 但醫師建議這個舉動延緩度數加深

2019-12-15 21:40

桃機觀景台管制惹民怨 林佳龍：尊重航警專業考量

2019-12-15 11:36

每日星座運勢／獅子愛情旺主動出擊　財富回收時刻

2019-12-16 00:00

鴨鴨「喪夫」後鬱鬱寡歡 貼心主人代貼徵友廣告尋覓良緣

2019-12-15 19:52

彭于晏、鄭雨盛詮釋經典藍穿搭 網：這是冬天最美風景

2019-12-15 11:19

唐綺陽星座運勢週報：處女感情要有定見 雙魚有正財運

2019-12-16 07:08

影／好評不斷！台鐵美學特展延至12月22日

2019-12-15 16:46

中南部清晨霧茫茫 鄭明典：上空也無高雲、會是大晴天

2019-12-16 07:42

國健署警告 3種錯誤睡法寶寶猝死風險增

2019-12-15 15:26

觀景台航安 機迷建議入口處加裝安檢門

2019-12-15 12:03

魚子醬、龍蝦牛排選擇困難發作 3間耶誕高檔餐廳推薦

2019-12-15 17:51

絕對斷貨買不到、新色到！盤點6款乾唇必買潤色護唇膏

2019-12-15 18:06

醫師好忙 杜奕瑾期以AI探索潛在疾病助診斷

2019-12-15 11:17

星宇航空海外行銷 首波在澳門辦記者會

2019-12-15 16:13

健康相談室／冰勺子敷眼睛可打擊熊貓眼？小心黑眼圈更嚴重

2019-12-15 14:00

SMA女孩：藥改善的不僅是生命，而是活下去的方式

2019-12-15 22:06

旗津海灘擱淺綠蠵龜 回家了

2019-12-15 23:15

脖子變粗了？ 女比男多 醫籲甲狀腺結節別輕忽

2019-12-15 11:58

SMA患者為用藥請命 爭取最後一根手指還能動的機會

2019-12-15 22:05

防非洲豬瘟！網拍若拒下架違規商品 最高罰15萬元

2019-12-15 20:54

【閱讀生活】黃德興／總鋪師的回憶

2019-12-16 06:00

「綠癌」小花蔓澤蘭防治 花蓮每公斤收購8元除根

2019-12-15 13:50

雲林移工申訴上半年485件 越南籍最多、印尼籍其次

2019-12-15 12:20

脊髓性肌肉萎縮症（SMA）分四型 全台患者四百人

2019-12-15 22:06

OMEGA、SEIKO齊推話題計時碼表

2019-12-15 14:08

漆彈槍有用嗎？動保處：不餵食才是正解

2019-12-16 00:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top