中南部清晨霧茫茫 鄭明典：上空也無高雲、會是大晴天

今天清晨嘉義有濃霧發生，中南部多處霧茫茫。中央氣象局副局長鄭明典以一張衛星圖解釋，紅色是液態水的訊號，代表「低雲或霧」。當它的分布和地形明顯相關時，最有可能是霧。

鄭明典還說，現在台灣上空幾乎沒有高雲，如果只是霧的話，今天看來會是個大晴天，氣溫又會再上升。氣象局也於清晨5時發布了濃霧特報，表示清晨台灣中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，嘉義能見度約100公尺，請注意。 紅色是液態水的訊號，當它的分布和地形明顯相關時，最有可能是霧。圖／取自鄭明典臉書 分享 facebook

台南市街頭今晨霧茫茫一片。記者謝進盛／攝影 分享 facebook