彭啟明：未來一、兩周 還看不到強冷系統接近台灣

天氣風險公司總經理彭啟明表示，溫差較大的暖冬將維持到周三，周三晚上起北部、東半部溫度下滑轉陰，中南部略降溫，到周末時溫度會回升。

彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」發文指出，今天仍維持周末穩定舒適的暖冬天氣，各地中午高溫約26-30度，不過晚上到清晨的低溫仍會14-16度溫差較大，預計類似的天氣將維持到周三。

他說，周三晚上到周四、五東北風增強，轉為典型東北風的天氣。北、東溫度下滑，可能降到 14-20度，轉為較為陰沉偶陣雨，中南部溫度略降一些，不過還不到很大的轉變，約14-24度。

彭啟明表示，到周末時東北風減弱，溫度會回升。下周也還有東北風增強，但目前看來對台灣影響不算大，未來一、兩周，也還看不到很強冷的系統接近台灣。

他提醒，雖然是回溫的好天氣，但中南部在背風側，大氣穩定加上光化反應，白天開始會有明顯的光化反應，本地的汙染也容易累積，中南部要留意空氣品質略差，有機會到敏感族群不健康等級，部分地方可能達紅害等級。上午7時台南市的善化及安南已經到達所有族群都不健康的紅色警示。

中央氣象局說，今天水氣偏少，各地大多為晴到多雲、日夜溫差大的天氣，早晚低溫普遍在16至20度，清晨受輻射冷卻效應影響，局部地區出現13至15度左右的低溫，不過到了白天氣溫將明顯上升，各地高溫可達26度以上，其中大台北及中南部可到28、29度，請留意日夜溫度變化適時調整穿著。