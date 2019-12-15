交大研發掃地機器人會定位、建圖 還會閃避障礙物

許多人家裡都會備掃地機，讓家中地板隨時保持清潔，但目前市面上的掃地也存在掃不乾淨、遇到障礙物可能先撞上去再轉向等問題，國立交通大學電機工程學系教授宋開泰團隊與廣達電腦花費2年時間，投入「掃地機器人路徑規劃」計畫，開發「嵌入式影像同步定位」與「建立地圖」技術，賦予掃地機器人定位與導航的功能，讓機器人自動建立環境地圖，發揮最佳清潔效率外，遇到障礙物還會自動閃躲，不再亂撞家具。

宋開泰表示，機器人功能已擴展到居家生活的應用服務，而掃地機器人是一個成功進入家用的例子。不過，掃地機器人多半隨機移動清掃，當碰到障礙物時才會轉向，也造成整體清潔效率變差，因此團隊在機器人上加入感測器和嵌入式CPU的計算能力，開發出一種輕量化的vSLAM演算法，讓機器人可以自動建立環境地圖，並依據環境地圖自動規劃最佳清潔路徑。

宋開泰透露交大目前研發的掃地機器人可自動規劃掃地路徑，路徑則走迴紋針型（Zig-Zag），也是團隊研究發現是目前最有效率的清潔路徑，清掃過程中，若遇到不預期的障礙物，包含物品或路過的寵物、家人等，掃地機器人可透過紅外線功能偵測而閃躲障礙物後，再回到回來規劃的路徑繼續執行任務。