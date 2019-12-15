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交大研發掃地機器人會定位、建圖 還會閃避障礙物

2019-12-15 23:54聯合報 記者張雅婷／新竹即時報導

許多人家裡都會備掃地機，讓家中地板隨時保持清潔，但目前市面上的掃地也存在掃不乾淨、遇到障礙物可能先撞上去再轉向等問題，國立交通大學電機工程學系教授宋開泰團隊與廣達電腦花費2年時間，投入「掃地機器人路徑規劃」計畫，開發「嵌入式影像同步定位」與「建立地圖」技術，賦予掃地機器人定位與導航的功能，讓機器人自動建立環境地圖，發揮最佳清潔效率外，遇到障礙物還會自動閃躲，不再亂撞家具。

宋開泰表示，機器人功能已擴展到居家生活的應用服務，而掃地機器人是一個成功進入家用的例子。不過，掃地機器人多半隨機移動清掃，當碰到障礙物時才會轉向，也造成整體清潔效率變差，因此團隊在機器人上加入感測器和嵌入式CPU的計算能力，開發出一種輕量化的vSLAM演算法，讓機器人可以自動建立環境地圖，並依據環境地圖自動規劃最佳清潔路徑。

宋開泰透露交大目前研發的掃地機器人可自動規劃掃地路徑，路徑則走迴紋針型（Zig-Zag），也是團隊研究發現是目前最有效率的清潔路徑，清掃過程中，若遇到不預期的障礙物，包含物品或路過的寵物、家人等，掃地機器人可透過紅外線功能偵測而閃躲障礙物後，再回到回來規劃的路徑繼續執行任務。

「自動閃躲的技術，對現行的自駕車的應用與服務型機器人的應用都有很大的幫助」，宋開泰表示，未來醫院可能可以設置如送藥、送件的簡單任務，讓機器人取代人力，這樣機器人獨自執行任務時也不會撞到其他人；他也說，未來在校園內看到機器人在走廊或教室掃地的景象也指日可待，甚至可以透過較大型的設備，設計成戶外打掃的機器人也不是不可能。

交大電機系教授宋開泰團隊研發的掃地機器人備有Realsense D435 RGB...
交大電機系教授宋開泰團隊研發的掃地機器人備有Realsense D435 RGB-D攝影機，可同時提供640×480像素且每秒30張的彩色影像和深度影像。圖／宋開泰提供
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交大電機系教授宋開泰團隊研發的掃地機器人會透過vSLAM建立2D柵格地圖後，再規...
交大電機系教授宋開泰團隊研發的掃地機器人會透過vSLAM建立2D柵格地圖後，再規劃掃地路徑。圖／宋開泰提供
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交大電機系教授宋開泰團隊研發的掃地機器人遇到前方有障礙物時，機器人會自動調整角速...
交大電機系教授宋開泰團隊研發的掃地機器人遇到前方有障礙物時，機器人會自動調整角速度來閃避障礙物，並減慢線速度避免碰撞到障礙物。圖／宋開泰提供
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交大電機系教授宋開泰團隊研發的掃地機器人建立2D柵格地圖後，規劃出類似迴紋針型的...
交大電機系教授宋開泰團隊研發的掃地機器人建立2D柵格地圖後，規劃出類似迴紋針型的掃地路徑。圖／宋開泰提供
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