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高中課程革命！這門課鼓勵社會參與 515系入學參採

2019-12-15 23:00聯合報 記者張錦弘／即時報導

以往史、地、公民等社會科，都被認為是「背多分」的科目，但8月上路的高中新課綱，社會領域首度增列3門「探索與實作」的選修課，學生不再紙上談兵，要透過實地踏查、製圖、訪談等方式探究問題。大學招聯會統計，111年多達515個校系申請入學將參採社會探究課程活動成果，分科測驗（即目前的指考）也會考，各高中將普設這類選修課。

首屆適用新課綱的目前高一生，111年申請大學時，會參採高中學習歷程檔案，分成修課紀錄、課程學習成果、多元表現等3大類，其中課程學習成果除採計書面、實作報告，也可採計自然或社會領域探究與實作的學習活動成果，其中自然的探究與實作是部定必修課，社會探究與實作則列「加深加廣選修課」，史、地、公民與社會各開一門課，分別為「歷史學探究」、「地理與人文社會科學研究」、「公共議題與社會探究」，建議高二、高三開課。

例如地理探究課除了教研究法，也要應用在環境生態、文史藝術、產業法規、觀光休閒等領域，可以4選2，且要有實作成果，包括撰寫心得報告或小論文、製作海報、拍攝照片或影片、繪製地圖等；公民探究課更可採「社會參與行動方案」，引導學生選擇環保等社會議題，以改變現況為目的，成立社團或網站，投書或辦相關活動。

招聯會統計，111年有逾3成、近600個校系參採自然探究課學習成果；2成7、515個校系參採社會科探究活動成果，主要是傳統一類組的人文社會科系，例如台大相關科系幾乎都參採，包括外文、日文、歷史、地理、哲學、人類、圖資、政治、社會、社工、經濟等系；若以歷史系為例，台大、政大、台師大等校也都參採；台大、台師大等校地理系，更同時參採自然、社會科的探究課程成果。

台大副教務長詹魁元指出，台大很多系都有要求學生田野調查、研究方法等探究實作課程，除可驗證書本知識，也更能增加學習動機，大學很樂見高中提前開設探究課程，這是新課綱一大進步及亮點，讓學生看到書本以外的風景。大學希望透過參採課程活動成果，搭配相關課程在校成績及面試等多元資料，找到學習動機及潛力兼具的學生。

北市華江高中地理老師張庭堃指出，社會領域的探究與實作雖是選修課，但根據大考中心公布的考試說明，111年史、地、公民等分科測驗會列入考試範圍，加上多數人文社會科系申請入學參採，高中應該都會開課，以華江為例，將開在高二下，會把高一地理上到的GPS定位、統計地圖等地理方法，讓學生實際操作，不再紙上談兵。

高中社會領域增設的探究與實作課程，鼓勵學生組社團，辦活動正向改變社會。圖為台灣珍...
高中社會領域增設的探究與實作課程，鼓勵學生組社團，辦活動正向改變社會。圖為台灣珍古德協會所屬高中跨校性環保社團「珍覺醒－珍古德看見台灣環保隊」3月齊聚桃園市府前倡議保護藻礁生態。本報資料照片
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台大課綱

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