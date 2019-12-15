到菜市場上課、踏查文學風景‧‧‧高中紛設本土探索課

108高中新課綱上路，減少部定必修課，增加校訂必修及多元選修課程，不少高中從認識家鄉、社區出發，開出結合國、英、史、地等跨領域課程，帶領學生實地踏查部落、古蹟或農產地，「走」出學問，甚至把果菜市場當教室，學生上課更有感。

華江高中地理教師張庭堃以該校為例，高一開設「艋舺風華」的校訂必修課，結合國、英、史、地老師，除了讓學生知道萬華區的歷史演變，也要了解新店溪流經該校所在南萬華（加蚋仔）的「凸岸」地形，沖積出肥沃土地，早期有很多菜園及茉莉花園，才會有東園、西園的地名，北市的果菜市場也因此設在這一帶，連雞鴨魚肉等批發市場都也社在這兒，堪稱「台北的廚房」。

張庭堃說，上這門課，老師會帶學生實地參訪剝皮寮、龍山寺等歷史古蹟，還要賞析相關文學及電影作品，進而能用英文介紹龍山寺等當地古蹟景點等特色；華江更和鄰近4所國中小及幼兒園共組「艋舺學園」，跨校合作課程及社團，日前更在北市第一果菜批發市場舉行學園日活動，他在市場內演示教學，細說從頭，解說萬華區及果菜市場的淵源，好好幫學生上了一堂本土課。

至於花蓮最南端的玉里高中，也規畫在高三開設「玉里學」，校長江耀淇指出，玉里閩、客、原住民等3大族群居民剛好各占1/3，在各鄉鎮中很罕見，有獨特的人文風景，還出產珍貴的蛇紋石，且水稻產量在花東縱谷居冠，赤科山的金針產量更是全國第一。

不過，江耀淇說，上述人文自然風景，當地學生往往不清楚，校方因此結合各科規畫課程，玉里學除了介紹當地歷史、族群、產業、特有生態等，也要求學生實地踏查製作地圖、發表專題；圖書館還設計了「走讀文學」，假日可帶學生走訪文學地景及寫生。