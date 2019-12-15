親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

SMA病友期待健保保障「萬一」 罕病就是這萬分之一

2019-12-15 22:06聯合報 記者邱宜君／台北即時報導

生命無價，大部分人都同意。如果非得喊個價，花多少錢去挽救一條生命，才符合成本效益？這看似冷酷的問題，是世界各國健保決定是否給付藥品的主要考量，但藥價高昂的罕病藥物卻經常因此失去得到給付的機會。

健保署審查新藥給付，主要是根據「ICER（incremental cost-effectiveness ratio）」，由醫藥品查驗中心參考藥廠提供資料、實證研究報告、各國給付情形提出，而健保專家會議和藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議，參考這報告作出給付與否的決議

台大公共衛生學院副院長楊銘欽表示，ICER是新療法和現有療法成本和效益差異的比值，分子是「新藥價格貴多少」，分母是「新藥讓一個人多了幾年有品質的生命」，若小於三個「人均國內生產毛額（GDP）」，就代表新療法符合成本效益，納入給付較無爭議。

但楊銘欽表示，這種計算方式不適合評估罕病用藥，因為新藥比既有療法貴太多，ICER值很難小於三個GDP，因此2013年至2018年中，共擬會拒絕給付罕病用藥最大宗的理由就是「不符合成本效益」。

楊銘欽指出，健保的罕病藥品支出總金額逐年成長，但近幾年罕病藥品支出的增幅卻逐年下降，從民國103年20%降到107年的10%，102年以後納入給付的罕病藥品只有個位數。楊銘欽表示，雖然罕病藥品是獨立預算，藥費並不影響到其他總額的點數，但健保財務壓力仍影響到罕病新藥納入給付，是愈來愈難、愈來愈慢。

本周共擬會將討論脊髓性肌肉萎縮症患者新藥，根據醫藥品查驗中心提出的「醫療科技評估（HTA）」報告，台灣第一年用藥人數約30人，費用3.7億元，第五年是51人，費用約是4.3億元。

針對早發型個案，新藥可顯著改善運動功能達41%，顯著增加30％無惡化存活率，降低47％死亡或永久性使用呼吸器的風險。報告中並未計算出台灣的ICER值，但引用蘇格蘭計算結果和結論：「即便新藥不具有高成本效益比，但對於改善第一型SMA的預期壽命結果是滿意的，且目前沒有其他有效治療，因此可接受在經濟分析中更高的不確定性。」

衛福部健保署長李伯璋表示，健保署知道這個藥有效，為了讓更多病人能用藥，正努力與藥廠協商價格，「健保署和病友一樣焦慮。」

根據醫藥品查驗中心提出的醫療科技評估報告，健保署副署長蔡淑鈴表示，雖然世界各國都看起來比台灣還要大方，其實各國實際支付藥價比檯面低，因為各國都與藥廠談妥了機密的風險分攤方案，達成財務或療效結果的某些協議。

楊銘欽表示，風險分攤協議有許多做法，例如要求藥廠登錄每位用藥的病友，並且對於用藥療效做持續追蹤評估，在一定時間內若未達成預期的療效，就要按比率退回所申報的藥費。

蔡淑鈴表示，相較於其他達成協議的國家，台灣因為市場規模小，協商難度高。現正努力說服藥廠與健保署達成風險分攤協議，希望盡快跟上其他先進國家腳步，回應SMA病友迫切需求。

罕病基金會創辦人陳莉茵表示，這是目前數十位孩子重拾生命尊嚴的唯一能用的有效藥品，誠摯盼望這次共擬會能夠考量這些孩子的福祉，健保和藥廠能夠取得最好的共識，因為健保的精神就是在於保障「萬一」，而罕病就是這萬分之一的機率。

柏麟媽媽現身說法表示，柏麟出生未滿一個月就確診為脊髓性肌肉萎縮症患者，幸好因符合...
柏麟媽媽現身說法表示，柏麟出生未滿一個月就確診為脊髓性肌肉萎縮症患者，幸好因符合恩慈療法資格，廠商免費提供藥物，使柏麟狀況改善。記者簡浩正／攝影
分享

健保患者

延伸閱讀

健保署長李伯璋：發現大腸癌腫瘤 大腸鏡最準確

救命癌藥遲遲未納健保 健保署積極議價中

11項罕病納病主法 可望12月中上路

爭取SMA特效藥 罕病友：盼速給付

爭取SMA肌萎藥物 罕病聯盟向總統府陳情

11種罕病將納入病主法 最快12月上路

相關新聞

SMA患者為用藥請命 爭取最後一根手指還能動的機會

2019-12-15 22:05

一旦近視無法回復 但醫師建議這個舉動延緩度數加深

2019-12-15 21:40

一張圖秒懂一周天氣！明後天暖陽 周四變天轉濕涼

2019-12-15 19:22

防非洲豬瘟！網拍若拒下架違規商品 最高罰15萬元

2019-12-15 20:54

奪命大腸癌 罹病高峰集中60至79歲

2019-12-14 20:15

到菜市場上課、踏查文學風景‧‧‧高中紛設本土探索課

2019-12-15 23:00

高中課程革命！這門課鼓勵社會參與 515系入學參採

2019-12-15 23:00

SMA女孩：藥改善的不僅是生命，而是活下去的方式

2019-12-15 22:06

脊髓性肌肉萎縮症（SMA）分四型 全台患者四百人

2019-12-15 22:06

【重磅快評】觀景台變「關景台」 官員心中只剩馬屁？

2019-12-15 17:53

芳香有助穩定親子情緒 可望用於過動兒輔助療法

2019-12-15 17:36

影／好評不斷！台鐵美學特展延至12月22日

2019-12-15 16:46

國健署警告 3種錯誤睡法寶寶猝死風險增

2019-12-15 15:26

衛武營看雪人動畫交響 松菸學當玩具創客

2019-12-15 14:17

河床劇團無眠夜 電影星際效應配樂當主角

2019-12-15 14:14

好好吃／冬令進補 在家端出大菜

2019-12-15 14:05

愛肝達人站／用「2心」護肝 肝苦人遠離你

2019-12-15 14:00

健康相談室／冰勺子敷眼睛可打擊熊貓眼？小心黑眼圈更嚴重

2019-12-15 14:00

保健看過來／補償心理熬夜 當心3危害纏身

2019-12-15 14:00

「綠癌」小花蔓澤蘭防治 花蓮每公斤收購8元除根

2019-12-15 13:50

對抗流感單次服藥 醫：可改善病情

2019-12-15 13:33

南迴公路拓寬未竟全功 草埔段春節恐塞有人要賣茶葉蛋

2019-12-15 13:27

廁所「漏斗頂蓋」超前衛！ 國1楊梅休息站2022年完工

2019-12-15 12:19

觀景台航安 機迷建議入口處加裝安檢門

2019-12-15 12:03

脖子變粗了？ 女比男多 醫籲甲狀腺結節別輕忽

2019-12-15 11:58

桃機觀景台管制惹民怨 林佳龍：尊重航警專業考量

2019-12-15 11:36

醫師好忙 杜奕瑾期以AI探索潛在疾病助診斷

2019-12-15 11:17

暖三天又要變天！ 周三下半天北台灣轉濕涼到周六

2019-12-15 10:53

草山獼猴性格變化竟傷人 陽管處配發漆彈槍供鄰里自衛

2019-12-15 10:44

關心政治不用嘴 她用比人高的巨幅書法批評時政

2019-12-15 10:00

今天高溫上看31度！ 吳德榮：周三晚鋒面前緣抵達

2019-12-15 07:22

把握好天氣 周四起高溫降8度

2019-12-15 00:12

助人兼就業 監獄裡也有長照市場

2019-12-15 00:12

醫界推動照服員證照化、分級化

2019-12-15 00:12

適量喝牛奶 每日不逾480毫升

2019-12-15 00:12

99%國人乳品攝取不足 一天至少1.5份

2019-12-15 00:12

兒童有氣喘 勿擅自停藥

2019-12-15 00:07

精液求精 交大研發晶片成功率9成

2019-12-14 23:36

期盼台灣人看見海 「男人與他的海」打破集資紀錄

2019-12-14 22:41
看更多

熱門文章

手刀衝一波！ 星宇航空三航線明11時開賣 亮點一次看

2019-12-15 11:20

南迴公路拓寬未竟全功 草埔段春節恐塞有人要賣茶葉蛋

2019-12-15 13:27

殺破狼周運勢／雙子可望領不少年終 巨蟹考慮進入婚姻

2019-12-15 00:00

今天高溫上看31度！ 吳德榮：周三晚鋒面前緣抵達

2019-12-15 07:22

一張圖秒懂一周天氣！明後天暖陽 周四變天轉濕涼

2019-12-15 19:22

廁所「漏斗頂蓋」超前衛！ 國1楊梅休息站2022年完工

2019-12-15 12:19

暖三天又要變天！ 周三下半天北台灣轉濕涼到周六

2019-12-15 10:53

獼猴擾民成危害 陽明山猴子學習力強漆彈槍失效

2019-12-15 18:03

關心政治不用嘴 她用比人高的巨幅書法批評時政

2019-12-15 10:00

草山獼猴性格變化竟傷人 陽管處配發漆彈槍供鄰里自衛

2019-12-15 10:44

38間「2019年開幕新餐廳」！「拿坡里炸雞」討論度最高

2019-12-15 10:42

獨／求子心切看這裡 交大發明「精液求精」生殖晶片

2019-12-14 20:57

日本旅遊住飯店收2次住宿稅 北九州+福岡明年4月起實施

2019-12-15 13:27

適量喝牛奶 每日不逾480毫升

2019-12-15 00:12

【心情點滴】王如斯／美麗的無心之舉

2019-12-15 06:00

每日星座運勢／天秤可推行預期計劃　易有不錯效果

2019-12-15 00:00

桃機觀景台管制惹民怨 林佳龍：尊重航警專業考量

2019-12-15 11:36

台灣人激推「10大早餐店」出爐 美而美、麥味登占前2名

2019-12-15 18:43

彭于晏、鄭雨盛詮釋經典藍穿搭 網：這是冬天最美風景

2019-12-15 11:19

鴨鴨「喪夫」後鬱鬱寡歡 貼心主人代貼徵友廣告尋覓良緣

2019-12-15 19:52

一旦近視無法回復 但醫師建議這個舉動延緩度數加深

2019-12-15 21:40

【賞文迴響】冬娜／曬小管的回憶

2019-12-15 06:00

把握好天氣 周四起高溫降8度

2019-12-15 00:12

【生活的風景】呂昀嬪／陰天裡的透亮

2019-12-15 06:00

影／好評不斷！台鐵美學特展延至12月22日

2019-12-15 16:46

國健署警告 3種錯誤睡法寶寶猝死風險增

2019-12-15 15:26

助人兼就業 監獄裡也有長照市場

2019-12-15 00:12

99%國人乳品攝取不足 一天至少1.5份

2019-12-15 00:12

醫師好忙 杜奕瑾期以AI探索潛在疾病助診斷

2019-12-15 11:17

觀景台航安 機迷建議入口處加裝安檢門

2019-12-15 12:03

星宇航空海外行銷 首波在澳門辦記者會

2019-12-15 16:13

魚子醬、龍蝦牛排選擇困難發作 3間耶誕高檔餐廳推薦

2019-12-15 17:51

絕對斷貨買不到、新色到！盤點6款乾唇必買潤色護唇膏

2019-12-15 18:06

脖子變粗了？ 女比男多 醫籲甲狀腺結節別輕忽

2019-12-15 11:58

「綠癌」小花蔓澤蘭防治 花蓮每公斤收購8元除根

2019-12-15 13:50

精液求精 交大研發晶片成功率9成

2019-12-14 23:36

OMEGA、SEIKO齊推話題計時碼表

2019-12-15 14:08

雲林移工申訴上半年485件 越南籍最多、印尼籍其次

2019-12-15 12:20

高中課程革命！這門課鼓勵社會參與 515系入學參採

2019-12-15 23:00

醫界推動照服員證照化、分級化

2019-12-15 00:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top