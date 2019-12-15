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SMA女孩：藥改善的不僅是生命，而是活下去的方式

2019-12-15 22:06聯合報 記者陳婕翎／台北即時報導

罕病SMA肌萎藥物爭取聯盟總召李怡潔（中）表示，Spinraza是全球首個治療S...
罕病SMA肌萎藥物爭取聯盟總召李怡潔（中）表示，Spinraza是全球首個治療SMA的藥物，在全球‭已有許多國家獲得給付，但國內尚無進展。記者簡浩正／攝影
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脊髓性肌肉萎縮症（SMA）患者正等待一款藥物通過健保，讓神經細胞死亡按下停止鍵，不再繼續退化。

25歲的李怡潔是SMA女孩，只剩下手指能操作電動車行動的她，曾獲兩次總統教育獎，並勇敢地成為罕病SMA肌萎藥物爭取聯盟總召。她皺眉回憶，媽媽為了找出「治好」她的方法，求神問卜、整脊、針灸、各種偏方樣樣來，但她仍清楚屬於自己的能力一項一項消失，也曾因異樣眼光，讓她築起心牆。

今年六月喜歡影像創作的怡潔離開大學，她發現有許多剛出生的寶寶正在經歷和她一樣的事情。瘦弱的怡潔，雙眼有光地質問，他們有機會可以健康，為什麼要讓他們經歷這樣的痛苦。「藥改善的不僅是生命，而是活下去的方式，有機會可以改變一生，為什麼我們不去做。真的是不能再拖了。」

透過視訊，快三歲的妞妞和妞妞媽熱情揮手，很難想像前一晚，妞妞突然出現感冒症狀，全家擔心隨時需要衝急診。後來發現是菜梗噎在喉嚨裡，咳了出異物，妞妞就恢復活力。媽媽緊張是有原因的，坐在沙發上、玩得很開心的妞妞，原本是出生就全癱、被宣判活不過六個月的SMA寶寶。

妞媽說，女兒出生第七天就確診SMA，人生的第一個聖誕節與死神拔河，因感冒引發重症，緊急送入加護病房，一住就是四個月。妞妞肺部嚴重塌陷，媽媽含淚三次簽下放棄急救書。不想女兒受苦，妞媽不只一次在妞妞耳邊說，「媽媽愛妳，不要再加油了。」

小小一支針反轉這一家的命運。妞妞三個月大時，成為全台第一位由藥廠贊助使用「恩慈療法」個案，一年注射三劑藥物，讓退化停止，配合居家復健治療，原本柔軟無力、只能躺著、連吞口水都會噎到臉色發黑的妞妞能坐著了，小口進食、喊爸爸媽媽，正努力學走路，一切就像奇蹟。

這支針有多神奇，來不及用藥的遺憾就有多深。障礙者權益促進會理事長劉俊麟有兩個SMA的兒子，廿年前確診後，劉爸跑遍全台，舉凡號稱能治SMA的藥，就想辦法弄到手、送進兒子嘴裡，卻都徒勞無功。對劉爸而言，最痛莫過於眼睜睜看著兒子漸漸無法行走，尤其今年就讀大一的小兒子連用手按紐的力氣都失去了。

大約三年前，可讓SMA停止惡化的藥物問世，但藥品是天價，賣房子才買得起。劉爸一直知道這個藥就是在世界上，卻不敢告訴兒子。劉爸紅著眼眶說，最近看到原本出生不能動、今年兩歲的小病友，因即時用藥，可以跑跑跳跳，哽咽地說，「我好想把兒子塞回去重生一次。」

Fiona家中一樣有著十六歲SMA女兒，去年幸運加入SMA臨床試驗，退化停了，但藥還是來遲了。女兒只剩下足以滑動平板電腦的力量，Fiona難過地說，女兒喜歡用手寫字、也愛翻閱書籍，聞著新書味道，這些都被老天沒收，更別說女兒愛做蛋糕，想進入餐飲科系的夢也就此破滅。

「蔡總統給藥救命！我們要活下去！」罕病SMA肌萎藥物爭取聯盟曾向政府表達對治療藥...
「蔡總統給藥救命！我們要活下去！」罕病SMA肌萎藥物爭取聯盟曾向政府表達對治療藥物Spinraza的需求。記者簡浩正／攝影
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