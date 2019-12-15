一旦近視無法回復 但醫師建議這個舉動延緩度數加深

「眼睛是靈魂之窗」，但衛福部國健署2017年針對兒童和青少年進行視力監測調查，卻發現幼兒園大班近視盛行率達9%，小一學童迅速攀升到19.8%，小二倍數成長到近四成，小六時更高達七成。高雄長庚紀念醫院近視防治中心主任吳佩昌表示，一旦近視就不可逆，且高度近視有失明的風險，而多從事戶外活動和減少近距離用眼，是減緩近視加深的最好方法。

中華民國眼科醫學會今天舉辦學術研討會，針對「近視防治」進行醫師訓練課程，邀請吳佩昌發表「WHO近視與高度近視之衝擊報告」，報告中指出，50度就算近視，500度就算高度近視且可能併發青光眼、白內障、黃斑部出血或退化，而有失明風險。

吳佩昌表示，近視是眼軸拉長、變形，不可逆的疾病，且兒童、青少年一旦近視，度數增加很快。根據研究，國小、國中生每年近視增加100度，高中生每年增加50度，因此事先的預防以及延緩近視加深是防治近視的重點。

台灣從1999年推行「學童視力保健五年計畫」後，學童視力不良率仍節節高昇，後根據文獻發現戶外活動為近視保護因子，因而推行「天天120」的活動，讓學童每天有120分鐘的時間進行活動。學童視力不良率也從2010年達到50％的最高峰後開始反轉，2018年降至44.8％。

吳佩昌表示，重點是「戶外」活動，曾有研究若是從事「室內」活動，預防近視並無顯著的效果。且根據澳洲和新加坡的比較研究，澳洲學童一周從事戶外活動14小時，新加坡則為每周3小時；澳洲學童近視盛行率為3％，新加坡則為30％。另外，吳佩昌團隊也曾針對國內的近視介入教育計畫，發現每天增加80分鐘戶外時間，減少近視新發生比率達50％以上。