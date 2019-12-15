防非洲豬瘟！網拍若拒下架違規商品 最高罰15萬元

為了防範非洲豬瘟，電商平台若未配合下架違規商品，最高可罰15萬元。 圖／聯合報系資料照 分享 facebook 為加強阻絕非洲豬瘟疫情，農委會日前提出動物傳染病防治條例修法，今正式生效，電商平台若未配合下架違規商品，最高可罰15萬元；故意散布不實疫情最高罰100萬元。

印尼剛爆發非洲豬瘟，亞洲共有11國淪陷。農委會主委陳吉仲今天在臉書發文表示，防止非洲豬瘟除了嚴查入境旅客行李以外，就是要嚴管來自國外的包裹和商品。

過去若在電商平台發現違規肉品，雖可處罰賣家，但沒有要求電商平台強制下架的法源。日前有民眾在中國淘寶網購買捕鼠器，卻隨貨附贈「肉腸」到台灣，被質疑防疫出現漏洞。

為加強防疫，陳吉仲表示，日前提出「動物傳染病防治條例」修法，12月3日立法院三讀通過，12月13日總統公布，今天正式生效。未來電商平台必須配合防疫機關的指示加強宣導、保存違規者個人資料及協助下架違規商品，電商若不配合，可以按次處罰最高15萬元。

另為避免有心人士散布謠言擾亂防疫工作，陳吉仲指出，新法也加重散布不實疫情資訊的責任。若有人故意在網路造謠台灣已爆發非洲豬瘟，依新法將可按次處罰最高100萬元。