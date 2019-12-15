一張圖秒懂一周天氣！明後天暖陽 周四變天轉濕涼

未來一周天氣，周一、周二各地都是暖洋洋天氣，但周四、周五受東北季風影響，北部、東半部將明顯變天。 聯合報系資料照片／記者陳正興攝影 分享 facebook 明天上班日將有暖洋洋的大太陽。中央氣象局今晚在臉書粉絲團「報天氣」解析未來一周天氣，周一、周二各地都是暖洋洋天氣，但周四、周五受東北季風影響，北部、東半部將明顯變天。

氣象局表示，周一、周二「大太陽出場」，各地都會是暖洋洋的天氣，有需要打掃、曬棉被、洗窗戶的民眾，趕快趁這幾天的好天氣好好整理一番。

氣象局說，周三東北季風出現，但周三天氣還不算太差，主要北台灣雲量增多，北部山區及東北部地區有短暫雨的機率。但到了周四、周五受東北季風影響，北部、東半部就會明顯轉雨轉涼。