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一張圖秒懂一周天氣！明後天暖陽 周四變天轉濕涼

2019-12-15 19:22聯合報 記者吳姿賢／即時報導

未來一周天氣，周一、周二各地都是暖洋洋天氣，但周四、周五受東北季風影響，北部、東...
未來一周天氣，周一、周二各地都是暖洋洋天氣，但周四、周五受東北季風影響，北部、東半部將明顯變天。 聯合報系資料照片／記者陳正興攝影
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明天上班日將有暖洋洋的大太陽。中央氣象局今晚在臉書粉絲團「報天氣」解析未來一周天氣，周一、周二各地都是暖洋洋天氣，但周四、周五受東北季風影響，北部、東半部將明顯變天。

氣象局表示，周一、周二「大太陽出場」，各地都會是暖洋洋的天氣，有需要打掃、曬棉被、洗窗戶的民眾，趕快趁這幾天的好天氣好好整理一番。

氣象局說，周三東北季風出現，但周三天氣還不算太差，主要北台灣雲量增多，北部山區及東北部地區有短暫雨的機率。但到了周四、周五受東北季風影響，北部、東半部就會明顯轉雨轉涼。

氣象局指出，預計周六、周日東北季風才會稍微減弱，天氣會比周四、周五緩和，溫度也會回升，但東半部地區及北部山區仍有短暫雨的機會。

未來一周天氣。圖／取自臉書粉絲團「報天氣」
未來一周天氣。圖／取自臉書粉絲團「報天氣」
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氣象局

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