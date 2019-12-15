芳香有助穩定親子情緒 可望用於過動兒輔助療法

注意力不足過動症（ADHD）盛行率約5到7%，藥物治療可有效改善85%孩子分心、衝動、過動，但有三分之二家長對非藥物療法的興趣高於藥物。近年科學實證逐漸發現，嗅聞精油可影響情緒與記憶相關腦區，顯示芳香療法可能具有輔助過動症治療的潛力，目前台安醫院正在進行臨床研究收案。

台安醫院心身科主治醫師黃國洋表示，ADHD孩子注意力不集中、過動、衝動，是因大腦前額葉及與情緒記憶相關腦區發育較慢。學習效率不好，孩子常寫作業到很晚，睡眠不夠，影響到大腦神經滋養因子不足，更不利於學習和專注，惡性循環。此外，ADHD孩子常被罵，壓力荷爾蒙高漲導致海馬迴萎縮，記憶力也變差。

黃國洋指出，藥物治療對八成五的孩子有效，根據國內外研究，服藥可減少頭部外傷34%、意外傷害43%、自殺行為18%、犯罪行為32至41%、減少31至85%的毒品使用。但兩成孩子用藥影響食欲，另有一成孩子服藥會嗜睡，家長感覺孩子眼神不對，也降低服藥意願，因此僅三分之一家長優先選擇藥物。

台安醫院社區醫學部暨家庭醫學科主任、芳香醫學醫學會理事長羅佳琳表示，嗅聞對於神經系統的作用快速，因為嗅覺上皮細胞和嗅球神經細胞之間的血腦障蔽特別薄，芳香分子可以作用於海馬迴、杏仁核、下視丘、大腦皮質額部，影響記憶與情緒。許多研究都已經證實嗅聞精油有助於腦內血清素、多巴胺的平衡，有助大腦穩定於警醒而平靜的狀態。

羅佳琳自己有三個小孩，教養過程也遇過注意力不集中的問題。她說，芳香療法輔助下，孩子狀態比較穩定，自己也能心平氣和，家庭成員互動氣氛都舒緩下來，因此她在功能性醫學及芳香醫學門診，都會建議家長和孩子要一起使用芳香療法。在家最簡單安全的方式就是使用擴香機，外出時孩子可戴精油項鍊，成人則可以隨身攜帶嗅聞棒。

羅佳琳特別提醒，未經醫師評估不可以自行口服精油，肝腎功能不好的人更要注意。若需塗抹身體，也要視精油特性，先以冷壓植物油稀釋到特定濃度，才不會刺激皮膚、造成傷害。家有貓狗，雖可使用擴香機，但不能讓貓狗接觸到精油，身體塗抹精油兩小時內也不能讓貓狗舔到，以免傷害動物肝腎功能。

・幫助提振精神的精油：芳樟、錫蘭肉桂、卡奴卡、落葉松、黑雲杉、髯花杜鵑。