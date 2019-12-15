2019高雄反空汙大遊行登場 第三勢力候選人聲援

2019高雄反空汙大遊行今下午在勞工公園登場，遊行隊伍出發時，約有數百位民眾參與，前方遊行隊伍浩浩蕩蕩帶著自家鍋碗器具敲擊，象徵敲醒政府正視空汙和氣候問題。

時值選舉前夕，親民黨副總統候選人余湘、民眾黨發起人蔡壁如均率同黨候選人現身力挺，台灣基進、時代力量等陣營也動員參加，但與前幾年動輒千人遊行的情景很不相同。

高雄反空汙大遊行已是第6年舉辦，今年提出5大訴求，包括國公營事業減排降載、居民健康風險評估、林園設光化測站等，遊行路線「路過」台電、中油、中鋼等辦公處所，最後抵達高雄市府四維行政中心，全程達4公里，環團及聲援的政黨代表發言，合唱反空汙之歌，並由高市副市長陳雄文出面回應遊行訴求。

余湘偕同親民黨幾名高雄立委參選人在遊行前現身，余湘說「高雄空氣全台最差，罹患肺腺癌又是北部15倍以上，決定要為高雄人站出來講話，不要每次只有選舉才說要幫高雄人解決空汙，選後就縮起來沒聲」，親民黨主席已簽署5大訴求，候選人也都來聲援大遊行。

親民黨候選人吳益政說，除了聲援環團訴求，親民黨也提出燒煤要課稅的政見，因為燒煤太便宜，光喊禁煤根本不可能。不只是二氧化碳等溫室氣體要課稅，燒煤也要繳稅，讓稅捐增加外部成本，讓企業逐漸改用乾淨能源。

此外，蔡壁如也與民眾黨5位候選人羅鼎城、莊貽量、李佳玲、敖博勝及不分區立委何容君、馮啟彥等到場聲援，蔡壁如說，台灣肺癌人數每年都在增加，主因之一就是PM2.5，身為護理師，她關心民眾健康，民眾黨對於如何降低PM2.5有自己的政策和想法，「藍綠兩黨不做，就讓我們來做」。

反空汙大遊行前總召、時代力量不分區立委候選人陳椒華表示，今年提出的較新訴求，除加強督促國營事業在空汙防制策略未盡之處，是針對南部民眾肺腺癌罹患率明顯增加，要求政府應針對工業區鄰近居民展開肺腺癌篩檢，並在林園工業區設置光化測站，以降低石化產業臭氧超標情況。

環保署稍早也針對反空汙大遊行訴求表示，除與經濟部完成國營事業空汙減量盤點，也透過法令修訂，促使國營事業加速空汙改善。