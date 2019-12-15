國健署警告 3種錯誤睡法寶寶猝死風險增

國健署近日發文警告，除勿用嬰兒枕，也應避免寶寶和他人同床，以及睡在沙發、父母身上等床以外的地方。 圖／ingimage 分享 facebook 有些父母會讓寶寶趴睡或用嬰兒枕來顧頭型，恐增寶寶猝死風險。國健署近日發文警告，除勿用嬰兒枕，也應避免寶寶和他人同床，以及睡在沙發、父母身上等床以外的地方。

國內外時常傳出嬰兒因不當睡眠環境釀成猝死意外，衛生福利部國民健康署「保健闢謠」專區發文指出，根據美國兒科醫學會，嬰兒猝死症候群是造成美國嬰兒死因的第3名，每年約有1900件案例發生。

嬰兒猝死症候群是指「1歲以下嬰兒突然死亡，且經過完整病理解剖、解析死亡過程並檢視臨床病史等詳細調查後仍未能找到死因者」。

此外，國際知名醫學期刊民國105年刊登一項研究顯示，趴睡相較於仰睡，導致嬰兒猝死的風險較高，另像是與他人同床共眠、太軟的床面（例如沙發）、不適當的被褥或物品堆積等，都會增加猝死風險。

嬰兒猝死問題不只發生在國外，國內相同問題也年年上演。根據衛福部死因統計，自97年起，嬰兒猝死症候群位居嬰兒前10大死因之列，近5年平均每1萬名嬰兒就有1到2人因窒息導致嬰兒猝死症候群，106年更有多達23件案例。

為此，台灣兒科醫學會曾建議「1歲以下的嬰兒每次睡眠都應該仰睡」，並提供安全的睡眠環境，避免寶寶因無力移除覆蓋其口鼻的障礙物而窒息。

國健署署長王英偉提醒，目前嬰兒枕對於防側翻、顧頭型等功能都沒有實證依據，反而可能讓嬰兒在臉朝下時翻不回來，大大增加窒息猝死的機率，而且寶寶的頭跟肩部幾乎同寬，平躺時背部和後腦勺在同一平面上，也不會睡得不舒服，父母千萬別多此一舉使用嬰兒枕。

王英偉也強調，1歲以下嬰兒不管是與父母或多胞胎兄弟姊妹，都應「同室不同床」，使用毛巾被或毛毯保暖時，應裹至寶寶的胸部，並將手臂露出，以減少蓋住臉部的機會，或穿著一件式或睡袋型嬰兒睡衣。

此外，嬰兒床的表面必須堅實平整，不可有鬆軟的物品，例如枕頭、填充玩具等，因寶寶無法像較大的孩童或成人一樣，可以將掩蓋口鼻的外物移除，也不要讓嬰兒睡在沙發、椅子、墊子或趴睡在父母或照顧者的身上。