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「綠癌」小花蔓澤蘭防治 花蓮每公斤收購8元除根

2019-12-15 13:50聯合報 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮縣政府為防治入侵植物危害生態，補助公所辦理「綠癌」小花蔓澤蘭民眾收購及雇工清除作業，今年收購計畫152公噸，雇工清除67公頃的面積。縣府農業處指出，除與7個鄉鎮公所合作辦理收購外，並由中央補助每公斤5元收購，縣府更額外加碼每公斤3元，共計每公斤8元，鼓勵民眾積極參與防治。

每年10月到隔年2月是有「植物殺手」、「綠癌」之稱的小花蔓澤蘭開花季，白色小花開滿山頭及遍布農林地，因大面積覆蓋，嚴重影響周遭植物行光合作用，世界自然保護聯盟更將小花蔓澤蘭列入世界百大外來入侵種。農業處為提升民眾對小花蔓澤蘭散播警覺性，除加強輔導公所積極辦理收購外，更期待整合各相關單位及民間團體，結合各界力量全面擴大防治範圍及成效。

考量小花蔓澤蘭分布範圍廣闊，大量施用藥劑恐造成環境負擔，而生物防治仍處試驗研究中，故目前仍採用人工防治為佳。今年與花蓮市、壽豐鄉、光復鄉、瑞穗鄉、萬榮鄉、卓溪鄉及玉里鎮等7個公所合作辦理收購，另補助吉安鄉、壽豐鄉、光復鄉及富里鄉等4個公所雇工清除鄉鎮內嚴重地區。

小花蔓澤蘭在未開花時辨識度低，且與本土植物非常相似，等到開花蔓延後，成長速度又相當快，其無性繁殖只要是葉子或蔓莖接觸土壤，每個節都可再長成植株，有性繁殖每平方公尺可有17萬個種子，繁殖力及生長速度都驚人，並攀爬、覆蓋在其他植物上造成死亡。

花蓮縣府農業處長羅文龍指出，小花蔓澤蘭危害生態是漸進式，民眾普遍對於入侵植物毫無概念，只能有人提報時再以區域性防治清除方式處理。現正值開花季節，過度的擾動反而易造成種子飛散，加速擴展面積及速度。

明年度農業處研擬全面盤查花蓮縣境內小花熱點，做統整、持續性、追蹤性的清除才能有效防止入侵植物蔓延。並藉由辦理相關宣導活動，提升民眾對入侵植物的認識及防治概念。希望更多公所及民眾和民間團體共同參與防治小花蔓澤蘭工作，以改善入侵植物帶來農林經濟危害，維護自然生態資源，平衡多樣性。

雇工以人力、簡易機械方式清除小花蔓澤蘭。圖／花蓮縣政府提供
雇工以人力、簡易機械方式清除小花蔓澤蘭。圖／花蓮縣政府提供
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小花蔓澤蘭延樹木攀爬至高處，阻斷其他植物與陽光接觸，進而無法行使光合作用枯萎死。...
小花蔓澤蘭延樹木攀爬至高處，阻斷其他植物與陽光接觸，進而無法行使光合作用枯萎死。圖／花蓮縣政府提供
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小花蔓澤蘭

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