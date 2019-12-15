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對抗流感單次服藥 醫：可改善病情

2019-12-15 13:33台灣醒報 記者簡碧卿╱台北報導

「對抗流感，單次服用藥物即可完成療程，使病情明顯改善！」醫師說，國外研究出一種單次服用即可完成療程的藥物，民眾在開始發燒的24小時至48小時內服藥，症狀就可明顯改善，且抗藥性機率不高，可減緩病毒在體內作用，及降低腦、心臟及肺臟等併發症發生機率；但此款藥需自費1000~1500元左右。

台灣感染症醫學會秘書長謝思民指出，此款藥品主要是抑制流感病毒在細胞內增殖的過程中，將它消滅、降低病毒的數量。

台灣感染症醫學會理事長黃立民則提醒，5歲以下孩童、65歲以上老人，以及免疫力低下者，如：重慢性病患者、過度肥胖者和孕婦等，都是發生流感併發症的高風險族群，因此應該小心謹慎。他表示，活躍於社交生活、常與人接觸的學生與上班族，則是流感的感染與帶源的主要族群。

他指出，流感除了會出現感冒常見症狀外，還會有一些高燒不退、全身性痠痛和發冷等症狀。黃立民說，因為流感病毒比一般感冒的病毒更加頑強，不僅病程較長、且病患不舒服的程度也比較高。

黃立民說，流感容易併發成肺炎、腦炎和心肌炎，也有可能因為病毒作用過強導致身體的免疫系統自體反噬，而造成嚴重呼吸道疾病、意識不清，或是心律不整而休克，甚至死亡。

他認為，接種疫苗是最直接、最有效率的對抗流感病毒方式，若不幸感染了流感，務必盡早就醫診治，以免延誤最佳的治療時機。

【更多精采內容，詳見

流感病毒感冒患者

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