南迴公路拓寬未竟全功 草埔段春節恐塞有人要賣茶葉蛋

南迴公路截彎取直拓寬工程台東安朔至草埔路段定23日通車，但因出口在草埔國小銜接舊省道只有2線道，且是彎曲山路，台東及屏東民眾都預期今年農曆春節連假，「草埔隧道」前恐怕會大塞車，台東有人打算春節前往草埔賣茶葉蛋，不過，公路總局表示，早有規畫，同時配合警方疏導，有信心春節期間當地交通順暢。

省道南迴公路（台9線）從台東太麻里鄉香蘭至屏東縣獅子鄉草埔段，歷時9年分3段施工，最後一段台東安朔至屏東草埔將於23日通車，屆時南迴公路從草埔隧道以北，全長約52公里，都是4線道或3線道，可讓台東到高雄行車時間減少30分鐘。

不過，台東安朔至屏東草埔新線的草埔隧道南端出口，在草埔國小前，銜接原舊省道只有2線，且從草埔到屏東新路全長約11公里還是彎曲山路，有不少台東及屏東民眾都憂心明年農曆春節連假，草埔一定大塞車。陳姓台東市民開玩笑說，明年春節想去草埔路邊擺攤，賣茶葉蛋。