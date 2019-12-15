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南迴公路拓寬未竟全功 草埔段春節恐塞有人要賣茶葉蛋

2019-12-15 13:27聯合報 記者羅紹平尤聰光／台東即時報導

南迴公路截彎取直拓寬工程台東安朔至草埔路段定23日通車，但因出口在草埔國小銜接舊省道只有2線道，且是彎曲山路，台東及屏東民眾都預期今年農曆春節連假，「草埔隧道」前恐怕會大塞車，台東有人打算春節前往草埔賣茶葉蛋，不過，公路總局表示，早有規畫，同時配合警方疏導，有信心春節期間當地交通順暢。

省道南迴公路（台9線）從台東太麻里鄉香蘭至屏東縣獅子鄉草埔段，歷時9年分3段施工，最後一段台東安朔至屏東草埔將於23日通車，屆時南迴公路從草埔隧道以北，全長約52公里，都是4線道或3線道，可讓台東到高雄行車時間減少30分鐘。

不過，台東安朔至屏東草埔新線的草埔隧道南端出口，在草埔國小前，銜接原舊省道只有2線，且從草埔到屏東新路全長約11公里還是彎曲山路，有不少台東及屏東民眾都憂心明年農曆春節連假，草埔一定大塞車。陳姓台東市民開玩笑說，明年春節想去草埔路邊擺攤，賣茶葉蛋。

對於民眾擔心可能塞車問題，公路總局表示，已有規畫，未來南迴新線安朔至草埔路段只開放轎車、遊覽車行駛，至於卡車、砂石車、大貨車等一律走舊省道，且配合警方指揮疏導，應可紓解明年春節交通流量；另關於屏東草埔到新路瓶頸路段，其中4公里路段已在施工中，另7公里道路拓寬計畫也在規畫中。

南迴公路拓寬取直工程23日全線通車，從屏東草埔以北到台東縣太麻里鄉香蘭全長約52...
南迴公路拓寬取直工程23日全線通車，從屏東草埔以北到台東縣太麻里鄉香蘭全長約52公里長道路，全是4線道或3線道。圖／公路總局提供
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Google衛星地圖顯示南迴公路拓寬工程，出了草埔隧道在草埔國小前銜接舊省道。圖...
Google衛星地圖顯示南迴公路拓寬工程，出了草埔隧道在草埔國小前銜接舊省道。圖／擷取自Google
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Google街景顯示南迴公路拓寬工程，出了草埔隧道在草埔國小前銜接舊省道。圖／擷...
Google街景顯示南迴公路拓寬工程，出了草埔隧道在草埔國小前銜接舊省道。圖／擷取自Google街景
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南迴公路拓寬工程，出了草埔隧道在草埔國小前銜接舊省道。記者羅紹平／攝影
南迴公路拓寬工程，出了草埔隧道在草埔國小前銜接舊省道。記者羅紹平／攝影
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台東屏東縣春節

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