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反空汙大遊行 台電說明興達電廠20年來減排85%

2019-12-15 12:43聯合報 記者謝梅芬／高雄即時報導

反空汙大遊行今天下午在高雄登場，台電今天中午表示，對於空汙改善的立場與民眾一致，認為空汙問題應該要全面治理。並說明台電為有效減少排放，透過全面精進環保改善措施，台電所有燃煤電廠近年來排放量均大幅下降，其中興達及大林兩座電廠的空汙排放濃度均低於中央及地方法規標準，興達燃煤機組比20年前更減少85%。

台電指出，興達電廠既有4部燃煤機組已在秋冬空汙季時停止運轉2部，另外2部機組則削減至70%用煤量，預估秋冬季整體可減少燃煤量6成。且在今年供電趨於穩定情況下，台電自主擴大降載幅度，今年9月至11月底興達電廠共降載234次（含環保停機），減發約20.5億度（含歲檢修），是去年同期的5.85倍。

台電說，興達電廠自民國80年起至今已投入309億元改善空汙排放，包含興建4座室內煤倉、裝設室外煤場防塵柵網、加裝靜電集塵器、增設排煙脫硫脫硝設備及空汙防制設備改善升級等。預估今年興達燃煤機組空汙排放量和民國88年相比，空氣污染物（粒狀物、硫氧化物及氮氧化物）合計削減85%，且相較去年減少超過4成。

台電說明，為配合執行「減煤增氣」政策，興達電廠正積極推動燃氣機組更新改建計畫，並履行環評承諾，將燃煤1、2號機組提前於112年底除役；3、4號機組則在113年底轉為備用機組，僅於備轉容量率低於8%才啟用，啟用機率極低，並分別提前至114年及115年底除役，輔以環保改善措施，115年後興達電廠空汙排放總量相較於105年可減量約74%。

另外，大林電廠1、2號燃煤機組採用最新高效率、低污染超超臨界機組，與日本磯子電廠同等級，同時設置高效率空汙防制設備，提升機組發電效率，在相同發電量減少用煤量，空汙排放不僅符合法規限制，氮氧化物的排放濃度更趨近於燃氣機組排放標準。

台電重申，電力業並非空汙主因，空汙改善需社會各界共同正視與理性討論，更需全盤治理，非一昧減煤即可解決。會持續投入各項環保改善措施，按部就班增氣減煤，穩定供電及改善空汙。

大林電廠1、2號燃煤機組採用最新高效率、低汙染超超臨界機組，與日本磯子電廠同等級...
大林電廠1、2號燃煤機組採用最新高效率、低汙染超超臨界機組，與日本磯子電廠同等級。圖／台電公司提供
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台電說，興達燃煤機組排碳量比20年前更減少85%。圖／台電提供
台電說，興達燃煤機組排碳量比20年前更減少85%。圖／台電提供
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台電環評

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