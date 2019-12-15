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雲林移工申訴上半年485件 越南籍最多、印尼籍其次

2019-12-15 12:20聯合報 記者李京昇／雲林縣即時報導

雲林縣目前外籍移工人數為2萬443人，雲林縣府勞工處統計今年上半年「1955勞工諮詢申訴專線」有485件，縣府呼籲移工或雇主有勞資爭議發生時，可善用專線，將有專人提供申訴諮詢服務。

根據統計，雲林兩萬多名移工，從事行業以家庭及養護機構看護工、工廠製造工為大宗，國籍以印尼勞工佔43%，其次越南39%，再來菲律賓9%，泰國7%最少。

印尼籍小怡6年前來台灣當看護，因為原雇主家庭變故，最近三個多月換地方工作，卻因新雇主家中經營麵攤，人手不足時，小怡充當臨時工賣麵，讓她困擾不已。

越南籍阿宏則在工廠當作業員，因為身體不舒服發高燒請病假，卻被老闆扣好幾千薪資，讓他申訴無門；某科技業老闆因為年末，聘請4、5位移工，但做不到三天，這些移工不知何故就不見蹤影，讓該老闆苦無人力。

縣府勞工處長張世忠表示，因外籍移工人數不少，加上國籍、民族特性、語言隔閡等因素，勞資爭議案件屢有所聞，今年受理近五百件申訴，以越南籍最多，印尼籍次之，其他依次為菲律賓籍、泰國籍。

他說，越南籍移工案件多數為雇主通報行蹤不明，或移工向雇主追討合法聘僱前薪資為主；印尼籍移工因多為家庭看護工，以遭雇主指派許可外工作及生活管理部分申訴居多。

目前受理申訴案件後，針對個案指派專人進行了解，一般勞資爭議案，會協助溝通或召開勞資協調案；若有10人以上勞資爭議、人身傷害、性騷擾、涉及人口販運等緊急事件，則會通知警方、社工等單位協助，並幫忙處理安置、法律訴訟等。

張世忠表示，勞工處同仁訪視雇主或移工時，會加強宣導相關法令，並再次強調外籍家庭看護工僅能從事照顧工作，或被看護人相關的生活照料清潔工作，製造廠工也只能從事許可的製造工作。

雇主、移工及仲介若有相關業務問題，請電洽勞工處，外勞諮詢服務中心提供印尼、越南、英文及泰語等四國語言協助處理，電話：05-5338086、5338087。

雲林縣目前外籍移工人數為2萬443人，雲林縣府勞工處統計今年上半年「1955勞工...
雲林縣目前外籍移工人數為2萬443人，雲林縣府勞工處統計今年上半年「1955勞工諮詢申訴專線」有485件。圖／本報資料照
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