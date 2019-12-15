廁所「漏斗頂蓋」超前衛！ 國1楊梅休息站2020年完工

高工局投入新臺幣2億7350萬元興建「國道1號楊梅休息站」，今天上午於國道1號南下原楊梅收費站舊址舉行動土祈福典禮，該工程預計2022年初完工，整體造型特殊，其廁所為圓形外牆搭配漏斗造型頂蓋，充分融和自然光源及通風條件；也納入性別平等觀念，設立通用廁所。

高公局表示，考量國道1號南下自汐五高架起點至五楊高架終點近60公里，沿線均無設置服務區供用路人停靠休息及如廁，尤其南下末端因車道縮減容易壅塞，乃利用五楊高架終點南下側里程71k+400之原楊梅收費站舊址腹地改建為休息站，配置停車場、廁所及簡易賣場，以服務五楊高架南下側用路人，提昇國道服務品質。

高公局進一步說明，本工程除了增建休息站及配合站區配置需求，改建國道公路警察局楊梅分隊辦公房舍等建築工程外，工程內容尚包括國道主線滙出入車道與周邊槽化區及標線調整。

此外，本楊梅休息站整體造型特殊，其廁所為圓形外牆搭配漏斗造型頂蓋建物，充分融和自然光源及通風條件；並將性別平等觀念納入設計考量，除了男女厠所外，另外特別設置獨幢之通用廁所。休息站之停車空間可容納小型車54輛、大型車10輛。