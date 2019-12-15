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脖子變粗了？ 女比男多 醫籲甲狀腺結節別輕忽

2019-12-15 11:58聯合報 記者簡浩正／台北即時報導

覺得脖子變腫變粗嗎？可能是長了甲狀腺結節。基隆長庚一般外科主治醫師陳育賢表示，據統計，台灣人無症狀甲狀腺結節盛行率高達45%，其中又以女性為好發族群；而以臨床上觀察，多數患者都是透過健檢時才發現，且接受超音波檢查的50歲以上女性，逾五成有甲狀腺結節，不過雖僅5%會惡化成甲狀腺癌，但仍不能輕忽。

甲狀腺結節是指甲狀腺中某一部分不正常的增生、造成局部腫塊並突出，然而甲狀腺結節不一定只有一顆，也可能出現很多顆；症狀明顯時，部分民眾會覺得脖子變得較粗。

陳育賢說，造成甲狀腺結節的原因不明，但包含家族遺傳、有自體免疫性疾病等都是因子，雖然惡性腫瘤佔的比例很少，但仍有可能性，所以必須對甲狀腺結節作出診斷；如以超音波影像觀察判斷，或進一步以抽血檢驗、細針穿刺等方式化驗檢查，但也有民眾怕針扎、流血等而卻步，導致診斷、治療受到拖延。

陳育賢說，目前臨床上已有甲狀腺智能分析影像醫材等輔助工具，可協助醫師更精準判斷甲狀腺結節的良性或惡性，減少一定比例的侵入性檢查，即使是惡性結節，也能及早發現和治療。民眾若自覺吞嚥困難、或摸到頸部有腫塊時，應及早就醫檢查，而40歲以上的女性，也建議把甲狀腺檢查納入健檢選項。

民眾若覺得脖子變腫，可能是長了甲狀腺結節。本報資料照片
民眾若覺得脖子變腫，可能是長了甲狀腺結節。本報資料照片
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甲狀腺陳育賢健檢

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