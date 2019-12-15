醫師好忙 杜奕瑾期以AI探索潛在疾病助診斷

台灣醫療水準舉世聞名，而科技發展日新月異下，原來AI也可以幫助精準醫療。台灣神經學學會今舉行繼續教育課程，邀請台灣人工智慧實驗室（AI Labs）創辦人、也是PTT實業坊創辦人的杜奕瑾，講述以AI人工智慧探索全基因體定序以預測潛在疾病。

杜奕瑾表示，台灣醫療水準據世界前列，但台灣醫師要看的病人實在太多了，希望透過AI與大數據來做病人基因定序，快速而精準的協助醫師比對基因、判斷潛在疾病。

杜奕瑾說，他曾在微軟服務約十年，2016年回台時與政務委員唐鳳會談，聊到希望用軟體來為台灣各領域創新模式，於是提出利用人工智慧嘗試；而後唐鳳帶他去見科技部長陳良基，於是成就了人工智慧實驗室，並鎖定智慧醫療、智慧城市、人機互動等三大領域的AI研發。

實驗室鎖定醫療層面，杜奕瑾說，因醫療在台灣一直是強項、且照護品質好；另外，台灣有全民健保，1995年上路至今累積近25年資料，包括民眾就醫、藥品、醫療影像與檢驗數據等資料，都讓台灣擁有可觀的醫療大數據。

「精準醫療」這詞，是2015年時前美國總統歐巴馬在倡議並簽署醫療法規時訂定的，來探究個人基因與醫療效益之間的關係，希望以合理的價格實現個人化醫療的願景。杜奕瑾說，有了精準醫療後，同一疾病不再是通用規則，而是依照每個人的遺傳習性、生活環境等來對疾病做預測、預後、治療等都不一樣。

杜奕瑾說，其實就像人工智慧般，就是將每個人的生理、遺傳等資訊搜集起來後，加上基因檢視關聯後，再來做疾病的預防、診斷及治療。如他目前研究室所創立的基因定序人工智慧平台，及藉由AI閱讀醫學文獻並比對現有的巨量資料，為基因建立標準、模組化的分析流程，來找出病根跟基因之間的關係。讓醫師診斷病人前不用大量閱讀文獻，透過上述方式即可協助醫師比對、判斷潛在疾病或預測患病機率，提高診斷精準度。

他以台大所收治聽損患者為例，說到曾有個家族三代都聽損，歷經國外兩醫療單位都無法確診後回來台大，並藉由AI文獻比對找到全新的基因變異，並依據此進行臨床驗證，來確認致病原因。