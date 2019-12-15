暖三天又要變天！ 周三下半天北台灣轉濕涼到周六

周三下半天受到東北季風增強影響，北台灣轉為濕涼有雨天氣型態。本報資料照片 分享 facebook 把握好天氣，過幾天又要變天。中央氣象局說，今天到周二都是穩定天氣型態，高溫甚至來到30度，不過周三下半天起，受到東北季風增強影響，北台灣開始轉為濕涼有雨，低溫下探14度，到周六都要留意局部短暫雨。

氣象預報員陳建安說，今天開始到周二各地天氣穩定，僅東半部靠近沿海處有小範圍降雨，其餘地區多雲到晴。

溫度方面，陳建安說，清晨仍稍微有涼意，今晨最低溫出現在嘉義15.2度，各地低溫17到20度，這幾天僅要注意局部平坦空曠地區，受到輻射冷卻效應影響，會有15度左右低溫。高溫部分，北部、東半部回暖到26到27度，中南部則有28到30度高溫。

陳建安說，周三是個轉折，上半天天氣大致穩定，愈晚東北季風逐漸增強，北台灣先轉冷，雲量增多，開始有降雨，入夜後降雨機會提高，留意局部短暫雨，範圍以東北部和北部山區為主，其他地方一時間不會有太大變化。

陳建安說，周四到周六清晨是這波東北季風影響最明顯的時候，迎風面北部和東半部有局部短暫雨，中部雲量也會增多，要到周六白天甚至周日才會減弱，下周不排除還有下一波東北季風下來。

陳建安說，周四開始北台灣天氣轉涼，中部、東部高溫也有下降趨勢，尤其是周五和周六清晨，北部沿海空曠地區例如淡水，低溫下探14度，中部15到16度，南部16到18度，東部18度。

高溫方面，陳建安說，因為北部有下雨，高溫僅回升到21到23度，中部26到27度，南部29度，東部25到26度。除了北部以外，各地氣溫雖然感覺很高，但比起前幾天還是有降幅。