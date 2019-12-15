親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

報復德國！香港抗爭扯上利比亞內戰 柏林進程被消失

高以翔遺照登大銀幕暖笑道別 女友淡妝淚伴無緣公婆

暖三天又要變天！ 周三下半天北台灣轉濕涼到周六

2019-12-15 10:53聯合報 記者曹悅華／台北即時報導

周三下半天受到東北季風增強影響，北台灣轉為濕涼有雨天氣型態。本報資料照片
周三下半天受到東北季風增強影響，北台灣轉為濕涼有雨天氣型態。本報資料照片
分享
把握好天氣，過幾天又要變天。中央氣象局說，今天到周二都是穩定天氣型態，高溫甚至來到30度，不過周三下半天起，受到東北季風增強影響，北台灣開始轉為濕涼有雨，低溫下探14度，到周六都要留意局部短暫雨。

氣象預報員陳建安說，今天開始到周二各地天氣穩定，僅東半部靠近沿海處有小範圍降雨，其餘地區多雲到晴。

溫度方面，陳建安說，清晨仍稍微有涼意，今晨最低溫出現在嘉義15.2度，各地低溫17到20度，這幾天僅要注意局部平坦空曠地區，受到輻射冷卻效應影響，會有15度左右低溫。高溫部分，北部、東半部回暖到26到27度，中南部則有28到30度高溫。

陳建安說，周三是個轉折，上半天天氣大致穩定，愈晚東北季風逐漸增強，北台灣先轉冷，雲量增多，開始有降雨，入夜後降雨機會提高，留意局部短暫雨，範圍以東北部和北部山區為主，其他地方一時間不會有太大變化。

陳建安說，周四到周六清晨是這波東北季風影響最明顯的時候，迎風面北部和東半部有局部短暫雨，中部雲量也會增多，要到周六白天甚至周日才會減弱，下周不排除還有下一波東北季風下來。

陳建安說，周四開始北台灣天氣轉涼，中部、東部高溫也有下降趨勢，尤其是周五和周六清晨，北部沿海空曠地區例如淡水，低溫下探14度，中部15到16度，南部16到18度，東部18度。

高溫方面，陳建安說，因為北部有下雨，高溫僅回升到21到23度，中部26到27度，南部29度，東部25到26度。除了北部以外，各地氣溫雖然感覺很高，但比起前幾天還是有降幅。

高溫低溫

延伸閱讀

今天高溫上看31度！ 吳德榮：周三晚鋒面前緣...

相關新聞

草山獼猴性格變化竟傷人 陽管處配發漆彈槍供鄰里自衛

2019-12-15 10:44

關心政治不用嘴 她用比人高的巨幅書法批評時政

2019-12-15 10:00

今天高溫上看31度！ 吳德榮：周三晚鋒面前緣抵達

2019-12-15 07:22

奪命大腸癌 罹病高峰集中60至79歲

2019-12-14 20:15

醫師好忙 杜奕瑾期以AI探索潛在疾病助診斷

2019-12-15 11:17

把握好天氣 周四起高溫降8度

2019-12-15 00:12

助人兼就業 監獄裡也有長照市場

2019-12-15 00:12

醫界推動照服員證照化、分級化

2019-12-15 00:12

適量喝牛奶 每日不逾480毫升

2019-12-15 00:12

99%國人乳品攝取不足 一天至少1.5份

2019-12-15 00:12

兒童有氣喘 勿擅自停藥

2019-12-15 00:07

精液求精 交大研發晶片成功率9成

2019-12-14 23:36

期盼台灣人看見海 「男人與他的海」打破集資紀錄

2019-12-14 22:41

搭機捷朝聖五月天 桃捷公司送限量版夜光紋身貼紙

2019-12-14 21:10

出去曬太陽！明溫暖如春中南部高溫近30度

2019-12-14 21:09

獨／求子心切看這裡 交大發明「精液求精」生殖晶片

2019-12-14 20:57

試體驗？桃機觀景台早上總統剪綵開放 下午四點管制

2019-12-14 20:20

大腸癌治療區域醫院實力增 民眾就近開腸癌

2019-12-14 20:15

大腸癌怎麼用藥 初期術後輔以化療 末期化療合併標靶

2019-12-14 20:14

大腸癌治療要開腹還是腹腔鏡？ 取決期別與腫瘤型態

2019-12-14 20:14

大腸癌治療 盤點我國4大特色醫院

2019-12-14 20:14

糞便潛血 冬天受檢最準確

2019-12-14 20:14

環狀線年底通車變數 侯友宜：安全無虞也期待農曆年前

2019-12-14 20:13

他PO照「美女泡湯」好養眼 網一看笑歪：差點要番號！

2019-12-14 20:00

遠航波及！春節離島航線第二波加班機 延後開放訂位

2019-12-14 19:30

南迴公路通車禮23日改蘇揆主持 當天中午過後開放通行

2019-12-14 17:56

現代貝多芬改寫命運交響曲 電子耳重啟她的音樂人生

2019-12-14 17:47

台北馬拉松明登場 中山區管制路段看這裡

2019-12-14 17:01

加油要快！估周一汽柴油雙漲 柴油漲破25元大關

2019-12-14 16:47

癌父僅剩三個月 她願成白衣天使把愛延續給陌生癌友

2019-12-14 16:39

雙子座流星雨達最大期 桃園以南看到機率高

2019-12-14 16:33

環狀線年底通車無望？北市捷運局：18日前補充資料

2019-12-14 16:30

影／桃機戶外觀景台下午開放 飛機迷詢問電話接到手軟

2019-12-14 14:18

悅讀書房／全台少見文學性漫畫 「小輓」畫談死亡

2019-12-14 14:08

悅讀書房／24家納粹金主企業曝光 拜耳、歐寶都在列

2019-12-14 14:08

悅讀書房／動物選總統 教小朋友體會民主真諦

2019-12-14 14:08

悅讀書房/ 日記者回顧日據漫畫 揭台日民眾不平等真相

2019-12-14 13:53

悅讀書房／街友上網咖寫部落格 變街友社會福利代表

2019-12-14 13:51

把握溫暖如春的好天氣 氣象局：下周四起高溫降8度

2019-12-14 13:38
看更多

熱門文章

台灣好市多「神物」夯到缺貨 網友：國外根本沒人搶

2019-12-14 13:02

試體驗？桃機觀景台早上總統剪綵開放 下午四點管制

2019-12-14 20:20

把握溫暖如春的好天氣 氣象局：下周四起高溫降8度

2019-12-14 13:38

星宇航空3航線「16日開賣」！全機都有「免費Wifi」

2019-12-14 11:53

小包乾燥劑該留還是丟？衛福部來解答

2019-12-14 12:02

殺破狼周運勢／雙子可望領不少年終 巨蟹考慮進入婚姻

2019-12-15 00:00

今天高溫上看31度！ 吳德榮：周三晚鋒面前緣抵達

2019-12-15 07:22

加油要快！估周一汽柴油雙漲 柴油漲破25元大關

2019-12-14 16:47

影／桃機戶外觀景台下午開放 飛機迷詢問電話接到手軟

2019-12-14 14:18

環狀線年底通車無望？北市捷運局：18日前補充資料

2019-12-14 16:30

南迴公路通車禮23日改蘇揆主持 當天中午過後開放通行

2019-12-14 17:56

獨／求子心切看這裡 交大發明「精液求精」生殖晶片

2019-12-14 20:57

出去曬太陽！明溫暖如春中南部高溫近30度

2019-12-14 21:09

14間「鬼滅之刃」咖啡店1月登場！粉絲必朝聖

2019-12-14 15:43

奪命大腸癌 罹病高峰集中60至79歲

2019-12-14 20:15

美「眉」完勝攻略！4大眉型＋柔霧質感讓眉妝不落漆

2019-12-14 16:21

雙子座流星雨達最大期 桃園以南看到機率高

2019-12-14 16:33

關心政治不用嘴 她用比人高的巨幅書法批評時政

2019-12-15 10:00

每日星座運勢／天秤可推行預期計劃　易有不錯效果

2019-12-15 00:00

大腸癌治療區域醫院實力增 民眾就近開腸癌

2019-12-14 20:15

玉山塔塔加銀霜、楓紅深秋美景如畫 遊客直呼美呆了

2019-12-14 11:50

環狀線年底通車變數 侯友宜：安全無虞也期待農曆年前

2019-12-14 20:13

期盼台灣人看見海 「男人與他的海」打破集資紀錄

2019-12-14 22:41

飛安考量 航警桃機擬研議縮小觀景台範圍

2019-12-14 20:54

星宇官網16日上線賣票 機票分類、行李重量等看這裡

2019-12-14 11:42

把握好天氣 周四起高溫降8度

2019-12-15 00:12

2020流行色「淡定薄荷綠」清新包款 看了超想買

2019-12-14 20:24

【心情點滴】王如斯／美麗的無心之舉

2019-12-15 06:00

適量喝牛奶 每日不逾480毫升

2019-12-15 00:12

星宇航空首波行程開賣！首航檳城5日 26,300元起

2019-12-14 11:06

台北馬拉松明登場 中山區管制路段看這裡

2019-12-14 17:01

癌父僅剩三個月 她願成白衣天使把愛延續給陌生癌友

2019-12-14 16:39

悅讀書房/ 日記者回顧日據漫畫 揭台日民眾不平等真相

2019-12-14 13:53

遠航波及！春節離島航線第二波加班機 延後開放訂位

2019-12-14 19:30

大腸癌治療 盤點我國4大特色醫院

2019-12-14 20:14

這些「米其林」年菜可外帶！圍爐宴也可以有滿滿星光

2019-12-14 13:12

【生活的風景】呂昀嬪／陰天裡的透亮

2019-12-15 06:00

迷你版呱呱包「咕咕包」登場！百元有找 連續29天限定

2019-12-14 13:52

【賞文迴響】冬娜／曬小管的回憶

2019-12-15 06:00

資訊系統標案遭監院糾正 台鐵完成檢討、將提報懲處

2019-12-14 12:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top