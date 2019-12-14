搭機捷朝聖五月天 桃捷公司送限量版夜光紋身貼紙

天團五月天將於21日起在桃園國際棒球場一連開唱11場次，桃園捷運公司歡迎歌迷搭乘機場捷運朝聖五月天，不僅搶先推出五月天演唱會專屬彩繪列車，今天再加碼公布演唱會主題「JUST Rock It!! 藍/Blue」限量版夜光紋身貼紙，五迷們只要演唱會當天搭乘機捷至A19桃園體育園區站出示演唱會門票即可免費索取，每場限量2500張，歡迎五迷把握機會索取。

由於五月天將一連開唱11場次，不少國內外歌迷都摩拳擦掌，桃園捷運公司也鼓勵民眾搭乘機捷來趟五月天一天或兩天輕旅行，只要在演唱會當天搭機捷至A19桃園體育園區站，出示桃捷一日票，再加贈「JUST Rock It!! 藍/Blue」超限量版雷射貼紙，每天限量200張。

桃捷公司建議，粉絲可到三井或華泰Outlet購物行，或是到青塘園、坑口彩繪村來場網美文青小旅行，再到中壢夜市吃吃喝喝美食之旅，玩累了也可入住與市府合作的指定旅宿，憑五月天演唱會門票還享住宿優惠，詳情可上桃市府觀旅局網站https://travel.tycg.gov.tw。