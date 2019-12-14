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獨／求子心切看這裡 交大發明「精液求精」生殖晶片

2019-12-14 20:57聯合報 記者王駿杰／新竹即時報導

台灣近年生育率始終在全球敬陪末座，面臨少子化風暴，許多夫妻出現「能生時不敢生，敢生時生不出來」的窘狀，上了年紀又求子心切，只好求助人工輔助生殖醫學技術；國立交通大學生醫工程研究所助理教授李博仁與研究生黃崇賢所組成的研究團隊開發出一項新型精蟲分選生殖晶片，可確保回收高活動力、健康的精蟲，成功率高達九成，有效解決傳統精蟲洗滌篩選技術回收率低、精蟲受損問題，今年獲科技部「未來科技突破獎」及「國家新創獎」，最快預計明年底就會在各大醫院、生殖醫學中心全面上市，有效幫助民眾「精液求精」。

李博仁指出，臨床上無論造成不孕的原因為何，民眾進行人工生殖醫療的過程，精蟲均需要進行「精蟲洗滌篩選」處理，藉此提高人工生殖醫療的成功率。不過，傳統精蟲洗滌篩選技術分成「上游法」與「離心法」，上游法但精蟲回收率低，離心法在處理過程因擠壓易導致精蟲受損，常被臨床使用者所詬病。

近年來，國外雖有新型生物晶片相繼被開發，並使用在分選精蟲，雖改善部分傳統精蟲篩選技術缺點，但利用這些晶片分選精蟲處理後，回收的精蟲品卻質參差不齊，許多活動力高卻畸形不健康的精蟲仍無法被篩分選去除。

李博仁說，研究團隊研發的新型精蟲分選生殖晶片是第一款符合臨床上真正需求的生殖晶片，研究過程中，透過與醫院合作，以一名成年人的精液為樣本，分別以上游法、離心法、新型精蟲分選生殖晶片進行精蟲洗滌篩選，結果發現，原始樣本活動力高且健康的精蟲只有2％，使用上游法可提升至38％，離心法提升至22％，若使交大開發的新型精蟲分選生殖晶片，可提升至97％，與其他兩項方法有著巨大且顯著的差異性。

李博仁指出，交大團隊開發的精蟲分選生殖晶片，是藉由精蟲遊動速度與晶片內流場速度達到平衡，將具有高活動力的精蟲固定於流道內原理進行篩選，可確保分選回收的精蟲，高達九成以上是高活動力、高直線移動力及健康完整的精蟲(Progressive sperm)，可大幅提升臨床上精蟲分選處理之效能。該精蟲分選晶片在人工輔助生殖技術應用上，可快速提升高活力及健康精蟲比例，後續可增加人工生殖醫療成功率。

李博仁說，研究團隊於兩年前萌生開發新型精蟲分選生殖晶片的動機，去年進行產品優化，直到今年推出獲得科技部「未來科技突破獎」及「國家新創獎」，預計明年會陸續通過美國、台灣食品藥物管理局認證，最快明年底就可在各大醫院上市。

李博仁表示，該生殖晶片的開發能走到這一步，非常感謝「交大新世代功能性物質研究中心」講座教授許千樹、院長李耀坤的支持與「交大智慧醫療辦公室」副主任陳榮治的協助，還有「艾微芙生殖醫學中心」院長黃禹仁、醫師盧凡、主任陳慶鴻的大力幫忙，才有如此成績。

國立交通大學生醫工程研究所助理教授李博仁與研究生黃崇賢所組成的研究團隊在顯微平台...
國立交通大學生醫工程研究所助理教授李博仁與研究生黃崇賢所組成的研究團隊在顯微平台檢視上操做生殖晶片。圖／交大提供
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國立交通大學生醫工程研究所助理教授李博仁（右五）與研究生黃崇賢（左五）所組成的研...
國立交通大學生醫工程研究所助理教授李博仁（右五）與研究生黃崇賢（左五）所組成的研究團隊開發出一項新型精蟲分選生殖晶片，可確保回收高活動力、健康的精蟲，成功率高達九成，今年獲科技部「未來科技突破獎」及「國家新創獎」。圖／交大提供
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研究發現，原始樣本活動力高且健康的精蟲只有2％，使用上游法可提升至38％，離心法...
研究發現，原始樣本活動力高且健康的精蟲只有2％，使用上游法可提升至38％，離心法提升至22％，若使交大開發的新型精蟲分選生殖晶片，可提升至97％，與其他兩項方法有著巨大且顯著的差異性。圖／交大提供
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交大少子化生育

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