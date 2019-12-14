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朝令夕改？桃機觀景台早上總統剪綵開放 下午四點管制

2019-12-14 20:20攝影中心 記者鄭超文／桃園機場即時報導

桃園國際機場第二航廈戶外觀景台上午總統才前來剪綵開放，下午三點開放民眾體驗，結果四點多就因為航警認為有安全疑慮，桃機公司將觀景台下層靠近機坪的部分拉紅龍繩管制，下週一桃機開會協調前，將繼續維持管制措施，來拍飛機的民眾對此大表不滿。

蔡英文總統上午出席啟用典禮時還表示，新的觀景台將成為「最驚豔的台灣印象」，歡迎飛機迷一定要來這裡，近距離感受飛機起降時的震撼。桃機公司準備給總統的簡報上，也畫出全部開放區域，並沒有任何管制。

沒想到民眾才近距離感受不到兩小時，桃機公司就在航警的要求下，將觀景台下層最前端的五公尺拉起繩子進行管制，讓民眾只出不進，營安處長黃啟明表示，航警局要求桃機公司要有作為，因為太危險了，為了顧及民眾安全及需求，所以退了五公尺。

對於為何今天才決定管制，黃啟明表示，之前都符合航空保安需求，但是沒想到會民眾這麼多，全部都擠到前面那個區塊，這會有危險，為了避免發生危害，經桃機公司總經理裁示，先進行管制。

觀景台開放前，桃機公司召開了11次協調會，航警局都沒有提出安全問題，早上總統才剪綵過，下午航警局就建議要現縮開放區域，航警局長黃嘉祿表示，距離太近了，有需要稍微隔離下，「航空保安」航警要負責任，這個部分要改善，有跟桃機總經理報告，開放也要注意相關安全，桃機是一個團隊。

知情人士則表示，觀景平台已經完工一年多，事先也針對保安問題開過多次協調會，上星期還開了最後一次，沒想到一開放就推翻。

針對觀景台「試體驗」啟用民眾反應一事，機場公司表示，觀景臺的設計是參考日本及其他機場，期能在航空保安及滿足航迷觀賞需求兩方面取得平衡點。目前在保安措施上，有監視器、鋼絲電子圍籬外，現場並有保全人員以及「開放注意事項」的公告，呼籲民眾了自律之外，若遇不法行為也可適時處理。

對於觀景台開放是否調整，桃機公司表示，觀景台目前的保安設施若經航空保安主管機關在觀察今日實際開放使用狀況後，認為有再調整需要，本公司將配合修改，以兼顧機場賞機環境及維護機場營運安全。

機場公司也特別提醒賞機民眾遵守以下事項：

一、禁止施放有礙飛航安全物體如風箏、天燈、煙火、無人機、空拍機、遙控飛機、氣球或其他可能影響航空器飛航安全之漂浮或移動物體。

二、禁止攜帶動物(放置於寵物籠內及導盲犬除外)。

三、禁止攜帶危險物品及易燃物。

四、禁止向機坪丟擲任何異物。

五、禁止以聚光型投射燈光、雷射光束照射航空器。

違反者將依民用航空法及航空保安相關規範處罰，最高可處新臺幣150萬元，請民眾留意。

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桃機第二航廈觀景台下午開放民眾試體驗，大批民眾排隊等候進入觀景台。記者鄭超文／攝...
桃機第二航廈觀景台下午開放民眾試體驗，大批民眾排隊等候進入觀景台。記者鄭超文／攝影
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桃機第二航廈觀景台下午開放民眾試體驗，沒想到開放不到兩小時，就在航警建議下，在最前端拉起紅龍繩管制，讓民眾「只出不進」。記者鄭超文／攝影
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桃機第二航廈觀景台下午開放民眾試體驗，大批民眾搶到觀景台的最前端，希望近距離觀賞飛機。記者鄭超文／攝影
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桃機第二航廈觀景台下午開放民眾試體驗，上午總統前來先體驗，桃機公司準備的簡報上，還標示著開放區域。記者鄭超文／攝影
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桃機第二航廈觀景台下午開放民眾試體驗，沒想到開放不到兩小時，就在航警建議下，在最前端拉起紅龍繩管制，民眾只能隔著繩子望機興嘆。記者鄭超文／攝影
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