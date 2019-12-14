大腸癌治療區域醫院實力增 民眾就近開腸癌

全台醫療院所於107年進行大腸癌相關手術量達9901件，以台北榮總663件最多，林口長庚594件次之，第三至第十名分別是高雄長庚464件、中國附醫440件、台大醫院422件、彰基醫院326件、台北馬偕310件、台中榮總297件、成大醫院253件及嘉基醫院217件。

主治醫師多 因而衝高手術量

大腸直腸醫學會理事長、台大醫院大腸直腸外科主任梁金銅指出，大腸癌相關手術量與大腸直腸外科主治醫師人數有關，醫師人數多，手術件數自然比其他醫院多。例如，過去一直以林口長庚醫院手術量最高，原因是林口長庚創院之初，不同於其他醫院將大腸癌手術依附於一般外科下，直接設立大腸直腸外科。

梁金銅觀察，林口長庚大腸直腸外科主治醫師約12名，多年蟬聯單一機構全國之最。但近年台北榮總大腸直腸外科主治醫師人數也增加，可能因此手術量後來居上。

彰基與嘉基 排行進入前十名

值得一提的是，過去大腸癌手術量多的前五名醫學中心，近年手術量有減少趨勢，近半數手術不是在醫學中心執行。這代表區域與地區醫院對大腸癌照顧有一定實力，例如彰化基督教醫院與嘉義基督教醫院的手術量，進入前十名。

梁金銅研判，各醫院將大腸直腸外科從一般外科獨立後，培訓醫師做出口碑，證明中型醫院也能執行大腸癌手術，消弭民眾對大醫院、名醫的迷思。另一個原因可能是，約15%的大腸癌發現時已造成腸阻塞或大出血，必須緊急手術，民眾於是就近選擇離家近的醫院。

腹腔鏡件數 應比實際申報多

至於手術方式，107年大腸癌手術健保申報件數中，以腹腔鏡手術申報數4596件最多，占所有手術46.4%；其次為傳統手術4126件，占41.7%；傳統手術合併腹腔鏡檢查申報數最少，一年僅占11.9%，共1179件。由於有愈來愈多的傳統手術也能以腹腔鏡執行，但以傳統手術合併腹腔鏡檢查來申報，因此實際上選擇腹腔鏡手術的人數應該更多，估計再增千餘人。

大腸直腸外科醫學會理事長、高雄附醫副院長王照元表示，在美國，腹腔鏡及達文西手術占所有大腸癌手術三至五成，微創傷口小、出血小、合併症低且復原快。梁金銅也說，透過腹腔鏡3D影像設備，比傳統手術用肉眼看得更清楚，約15年前，腹腔鏡手術已是大腸癌手術黃金準則。

晚期患者 多集中台大治療

在大腸癌治療中，除手術切除腫瘤外，化學治療及標靶藥物治療也是重要一環。107年全台醫院使用化療及標靶第一線、第二線治療大腸癌，人數最多醫院排名，以台大醫院1086人最多、第二名為1076人的林口長庚，第三名至第五名則分別為中國附醫、中榮及北榮，人數介於800至600人。

梁金銅認為，台大醫院經常收治最晚期、最複雜癌症類型，部分患者無法接受手術，但癌症藥物發展進步，還是有接受治療的機會。過去研究發現，台大醫院治療的第四期患者存活時間較久，可能也因此讓台大使用化療及標靶藥物治療人數高於其他醫院。

人工肛門患者增 多為暫時性造口

腸造口也是大腸癌患者可能的治療選擇之一，腸造口又稱「人工肛門」，是常使患者聞之色變的名詞。近日發現直腸癌復發的藝人余天二女兒余苑綺，傳出拒做人工肛門；因大腸癌離世的藝人豬哥亮生前也曾因擔憂人工肛門，一度拒絕治療。

但比較105年至107年大腸癌腸造口手術人數，有增加趨勢，從2325人略升至2633人，但梁金銅和王照元都認為，數據上升與暫時性造口數增加有關。

王照元說，隨著醫療進步，切除低位腸癌幾乎可保住肛門，但為避免腸道傷口汙染，仍須暫時接受保護性腸造口。一般約三個月，待腸道傷口癒合，恢復肛門排便後，即使可移除腸造口。王照元坦言，近年接受永久性造口幾乎是過去的一半，希望民眾勿因擔心造口，拖延治療。