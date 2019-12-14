奪命大腸癌 罹病高峰集中60至79歲

大腸癌連續11年盤踞10大癌症之首，國內許多知名人物因大腸癌而離世，包括藝人豬哥亮、賀一航、屏風表演班藝術總監李國修及知名小兒科醫師葉勝雄。近日資深藝人余天二女兒余苑綺大腸癌復發，也讓大腸癌對國人健康的威脅再次引起關注。

據105年至107年健保申報統計，主診斷為大腸癌且屬重大傷病就醫人數分別是6萬2219人、6萬1533人及6萬681人，男性多於女性，就醫人數較女性多二至三成。分析年齡層，各年齡層都有大腸癌患者，但以60至79歲族群患者最多。

統計顯示，105年至107年大腸癌就醫人數逐年下降，但新確診大腸癌患者數卻從1萬6千8百人上升至1萬7千3百人，107年再攀升至1萬7千6百人，顯示新增人數微幅增加。進一步對比這三年大腸癌患者死亡數，105年為5998人，106年升至6048人，但107年當年死亡人數又略降至6017人。

衛福部健保署長李伯璋表示，就醫人數減少或許與每年死亡人數逐年略增有關，但大腸癌患者治療後存活狀況良好，也是原因之一。他指出，癌症患者治療逾五年後，不再持重大傷病證明，後續追蹤就醫便不列入此次統計，使近三年健保申報與大腸癌有關就醫人數逐年減少。

選品質認證醫院 方便後續治療

健保大數據也再度證實，醫學中心是國內大腸癌治療重鎮。以手術執行醫院層級別分析，107年所有大腸癌手術，52%為醫學中心、區域醫院占44%，剩下4%是地區醫院執行。

李伯璋分析，大腸癌手術相對不複雜，許多區域醫院有足夠人力及設備執行。但他也提醒，大腸癌非手術即可治癒，民眾應挑選通過癌症診療品質認證的醫院，後續照顧才能有足夠資源支持。

三種手術 健保全額給付

大腸癌治療方面，健保全額給付「腹腔鏡手術」、「傳統手術合併腹腔鏡檢查」及「傳統手術」。傳統手術執行件數，區域醫院48%，比醫學中心46%略高；傳統手術合併腹腔鏡檢查也以區域醫院執行件數最多，占51%、醫學中心為48%。

健保通過給付與大腸癌相關腹腔鏡手術方法僅兩項，但隨醫療科技進步，同意部分過去只能以傳統手術完成的術式，可用腹腔鏡手術完成，尚未給付申報代碼前，醫院可能用傳統手術合併腹腔鏡檢查申請。目前申報傳統手術合併腹腔鏡檢查，幾乎都是腹腔鏡手術，健保署將盡快完成新版腹腔鏡手術給付代碼。

高階檢查 用於癌症轉移追蹤

大腸癌相關檢查方面，包括內視鏡（大腸鏡）、電腦斷層（CT）和磁振造影（MRI），據健保署105年至107年統計，內視鏡檢查件數持平，約3萬5千件；CT件數為2722、2763、2514，有略為減少趨勢；MRI件數為1498、1702、1866，則有增加趨勢。

不論大腸鏡、CT或MRI，除了用於診斷，也用於追蹤。民眾若想確診是否罹患大腸癌，以大腸鏡檢查為主，高階的CT或MRI檢查反而不是首選，因為這兩種儀器無法將腸子皺褶打開，尤其難找出早期患者藏在腸內皺摺的瘜肉。CT或MRI主要用於已確診罹患大腸癌者，檢查癌細胞是否移轉到其他部位。

發現腫瘤 大腸鏡最準確

李伯璋指出，大腸鏡分為60公分的乙狀結腸檢查及120公分全大腸檢查，現行內視鏡檢查技術及儀器完善，針對長在腸道不同深淺處的瘜肉都能一網打盡，民眾應充分與醫師討論，找出最適合自己的檢查方式，呼籲別用「大砲打小鳥」。