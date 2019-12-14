糞便潛血 冬天受檢最準確

根據衛福部國健署2016年癌症登記，大腸癌發生人數連續第11年盤踞十大癌症之首，每年約1萬5千人罹患大腸癌，平均每天約41人罹患大腸癌，全年死亡人數約5700多人。

篩檢發現患者 占三分之一

其實，大腸癌可以預防，台大醫院內科部主治醫師暨健康管理中心主任邱瀚模表示，大腸癌早期無明顯症狀，若出現大便帶血或體重減輕等，多數已非早期。不過，大腸癌與年齡、人口老化、生活環境、飲食西化、家族史、缺少運動、吸菸等因素有關，可藉由定期篩檢早期發現。

邱瀚模說，台灣每年新發生1萬5千名大腸癌患者中，透過篩檢發現占三分之一，呼籲50歲至75歲民眾把握機會，每兩年接受定期篩檢。定期篩檢率若年提升到五成甚至七成，大腸癌死亡率可望降到更低。若檢出疑似大腸癌，至醫院做進一步確診、治療並定期追蹤，存活率相當高。

50-85歲好發有家族史傾向

邱瀚模說，大腸癌成因很多，男女發生率差不多，雖可能發生在任何年齡，但好發50至85歲，年齡愈大，瘜肉愈容易在大腸各處生長，增加癌變風險。若以完全沒做過篩檢的年長者來說，每15人就有1人可能有大腸癌。民眾若有家族史，如一、二親等中的父母、兄弟姊妹中有人罹患大腸癌，罹癌機率會增加；長期吸菸者，罹患大腸癌機率也比非吸菸者高。若有糖尿病、高血脂、高血壓等，也增加大腸癌風險。

高危險群 肥胖不運動、愛吃紅肉

邱瀚模說，肥胖與缺乏運動是大腸癌危險因子。過去研究發現，肥胖、慢性發炎與大腸癌形成有密切關係。國人飲食西化又愛吃夜市食物，外食、速食吃進過多紅肉，夜市中熱狗、雞排多為高脂及高溫油炸物，加上蔬菜水果攝取少，又久坐、缺乏運動、晚睡等，腸道蠕動慢、排便不順，增加致癌物與腸道接觸機會。

台安醫院大腸直腸外科主任糠榮誠表示，研究顯示，紅肉如豬、牛、羊攝取過多，容易罹患大腸癌，建議紅肉一天攝取量不宜超過16克，若吃牛排餐，則一周最好不要超過兩次。

加工品多 吃素未必能防腸癌

那麼吃素是否可預防大腸癌？糠榮誠表示，多吃蔬菜有助腸道健康，降低罹癌的可能性，但不代表「吃素」可以預防大腸癌。他表示，素食多使用植物油，這類油品不耐高溫，反而可能因烹調方式有致癌風險。另外，許多素食是豆製加工品，建議以原形食物為宜。

糠榮誠和邱瀚模皆表示，預防大腸癌，應保持規律作息、飲食均衡，少吃油炸物、紅肉或煙燻、鹽漬加工肉品，並養成定期運動習慣，注意體重控制。最重要的便是定期接受大腸癌篩檢，目前成人健檢提供50至74歲民眾兩年一次免費糞便潛血檢查。

●兩大檢查揪出腸癌

一、糞便潛血檢查

時序已入冬，研究顯示，冬天是做糞便潛血檢查最合適的季節。邱瀚模表示，韓國今年七月分析3萬5千多名民眾的糞便潛血檢查及大腸鏡檢查結果，發現當環境溫度高於24度、濕度高於80%，糞便潛血檢查陽性率及敏感度顯著下降，這表示發現癌前病變機會降低，導致民眾下次篩檢前發生大腸癌機率上升。

邱瀚模說明，並不是夏天不能做糞便潛血檢查，只是高溫高濕讓檢體容易變質，破壞血紅素，降低陽性率。建議民眾一定要把檢體盒放冰箱，冷藏可以保存一周都沒問題。但很多民眾很難接受冰箱有糞便檢體，都放在室溫環境，如果夏天放一個晚上就立刻送驗，可能影響不大，如果幾天後才送驗，檢體品質就會打折扣。

二、大腸鏡檢查

現行糞便潛血檢查相當精準，若檢查結果是陽性，一定要接受大腸鏡檢查。邱瀚模表示，陽性個案未作大腸鏡，未來死於大腸癌風險增加64%。不過，大腸鏡的執行效果，受到盲腸到達率、腺瘤偵測率、清腸程度影響。