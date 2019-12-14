大腸癌治療要開腹還是腹腔鏡？ 取決期別與腫瘤型態

面對大腸癌，該怎麼治療，一定是患者必問的問題。在大腸癌治療方面，除非發現時已是第四期，一般多以手術為首選。手術目的是切除腫瘤與鄰近的腸繫膜和淋巴結，並重建腸道的完整性。許多人問，該選擇腹腔鏡還是傳統開腹手術？達文西手臂手術可以開大腸癌嗎？醫師表示，應考量個別病情及醫師專長，成功率才有保障。

零到一期 建議腹腔鏡切除病灶

衛福部健保署統計，台灣每年約9000多人接受大腸直腸癌相關手術，其中腹腔鏡人數連年上升，民國103年有2493人，占所有手術人數26.7%；到了107年，增加為4557人，占率為47.5%。考量部分傳統手術也能以腹腔鏡執行，但以傳統手術合併腹腔鏡檢查來申報，實際上選擇腹腔鏡手術者可能再增千餘人。

數據顯示，每兩位接受手術的大腸癌患者中，就有一位選擇腹腔鏡手術。彰化基督教醫院直腸外科主任張譽耀指出，透過腹腔鏡切除大腸腫瘤，幾乎已是大腸癌標準治療方式。林口長庚大腸直腸肛門外科主治醫師游正府表示，針對零期原位癌及第一期患者，腫瘤尚未穿透肌肉層，一般建議以腹腔鏡直接切除病灶。

微創開不乾淨？研究指無此疑慮

游正府表示，傳統手術有15到20公分的傷口，腹腔鏡將鏡頭與器械穿入患者體內，進行腫瘤切除，手術傷口小、疼痛減少。長庚經驗顯示，患者術後隔日便能下床，住院天數比傳統手術患者少一至三天，可盡速回歸正常生活。臨床研究也支持，傳統手術與微創手術能達到同樣效果，沒有「微創手術開不乾淨」的疑慮。

游正府表示，相較於鄰近的日韓等國，台灣腹腔鏡手術執行數量仍有進步空間，但並非建議所有的大腸直腸癌手術都應以腹腔鏡執行。

二到三期 是否開腹須評估

他說，大腸癌第二期以上，惡性腫瘤已穿越腸壁、侵犯肌肉層，第三期則擴散至局部淋巴結，此時腫瘤型態更顯複雜，手術難度也高，究竟該選擇腹腔鏡或傳統開腹手術，應由主治醫師評估患者病情為原則，醫病雙方經討論達成共識。

若腫瘤位置在直腸，且侵犯穿透肌肉層、進入周邊組織，或有一至三顆區域淋巴轉移，一般建議術前先進行化療與放射線同步治療。游正府解釋，直腸位於骨盆腔，手術時空間較侷限，若能先化療與放療縮小腫瘤，患者保留肛門機率較高，局部復發率也降低。

四期患者 化療與標靶並行

第四期患者的腫瘤細胞已轉移至遠端器官，不是手術可單一處理，此時建議進行雙化學藥物合併標靶藥物治療，約有一成五患者能存活五年以上，甚至長期存活。部分第四期患者腫瘤轉移至肝臟，若轉移部位能接受手術，此時未必需要合併標靶藥物治療。

至於手術切除範圍，張譽耀指出，依腫瘤位置而有所不同。若腫瘤在盲腸、升結腸等，進行右側大腸切除術；若腫瘤位於左側橫結腸、降結腸等，則進行左側大腸切除術，原則上是將腫瘤及淋巴結等廓清切除後，再將腸道接合在一起。

暫時性腸造口 防排泄物滲漏

張譽耀指出，大腸癌手術切除腫瘤後，必須重新接合腸道，若患者營養不良或傷口難癒合，便可能影響腸道接合，此時就可能造成「滲漏」，這也是大腸癌手術最常見的合併症。張譽耀說，每次術前說明時，「滲漏」是他一定會向患者及家屬解釋的部分，一旦「滲漏」，腸道裡的排泄物流入腹腔，將汙染造成腹膜炎。

此時便需要做一個暫時性腸造口，在腹部開口，讓排泄物直接排出，避免汙染腹腔。游正府表示，臨床九成五以上裝置腸造口的患者，術後三個月可順利將腸道重新接合、恢復肛門排便。僅少數直腸癌患者因腫瘤位置非常靠近肛門括約肌，或因術前化放療導致肛門肌肉組織纖維化，影響腸道接口癒合能力，才需裝置永久性腸造口。

大腸癌預後良好 三期存活率仍高