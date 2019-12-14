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遠航波及 春節離島管制航線第二波加班機延後開放訂位

2019-12-14 19:30聯合報 記者侯俐安／即時報導

為因應民眾春節返鄉及旅遊需求，交通部民用航空局日前已針對需求較高之金門及澎湖航線規劃第二波加班機，原本將於12月17日統一開放訂位。

不過，由於遠東航空公司自12月13日起停飛，交通部民用航空局表示，除已要求遠東航空公司務必盡力妥處消費者權益事宜，正全力協調其他航空公司增開加班機或放大機型，延後第二波加班機開放訂位時間。

民航局表示，完成運能協調後，將儘速公布第二波加班機開放訂位日期。提醒旅客密切注意交通部民用航空局網頁訊息，以順利購票搭機返鄉團圓。

加班遠東航空民航局

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