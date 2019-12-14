遠航波及 春節離島管制航線第二波加班機延後開放訂位

相關新聞
加油要快！估周一汽柴油雙漲 柴油漲破25元大關2019-12-14 16:47
雙子座流星雨達最大期 桃園以南看到機率高2019-12-14 16:33
環狀線年底通車無望？北市捷運局：18日前補充資料2019-12-14 16:30
他PO照「美女泡湯」好養眼 網一看笑歪：差點要番號！2019-12-14 20:00
以大陸乞丐用支付寶酸 台鐵打臉宋楚瑜驗票沒用手打孔2019-12-14 19:15
南迴公路通車禮23日改蘇揆主持 當天中午過後開放通行2019-12-14 17:56
現代貝多芬改寫命運交響曲 電子耳重啟她的音樂人生2019-12-14 17:47
台北馬拉松明登場 中山區管制路段看這裡2019-12-14 17:01
癌父僅剩三個月 她願成白衣天使把愛延續給陌生癌友2019-12-14 16:39
影／桃機戶外觀景台下午開放 飛機迷詢問電話接到手軟2019-12-14 14:18
悅讀書房／全台少見文學性漫畫 「小輓」畫談死亡2019-12-14 14:08
悅讀書房／24家納粹金主企業曝光 拜耳、歐寶都在列2019-12-14 14:08
悅讀書房／動物選總統 教小朋友體會民主真諦2019-12-14 14:08
悅讀書房/ 日記者回顧日據漫畫 揭台日民眾不平等真相2019-12-14 13:53
悅讀書房／街友上網咖寫部落格 變街友社會福利代表2019-12-14 13:51
把握溫暖如春的好天氣 氣象局：下周四起高溫降8度2019-12-14 13:38
台灣好市多「神物」夯到缺貨 網友：國外根本沒人搶2019-12-14 13:02
資訊系統標案遭監院糾正 台鐵完成檢討、將提報懲處2019-12-14 12:21
小包乾燥劑該留還是丟？衛福部來解答2019-12-14 12:02
學起來！機車騎士DIY超狂「夾腳拖手機架」 網讚：防滑效果極佳2019-12-14 12:00
星宇航空3航線「16日開賣」！全機都有「免費Wifi」2019-12-14 11:53
玉山塔塔加銀霜、楓紅深秋美景如畫 遊客直呼美呆了2019-12-14 11:50
星宇官網16日上線賣票 機票分類、行李重量等看這裡2019-12-14 11:42
冬至應景食品抽驗537件 1件湯圓不合格2019-12-14 11:30
星宇航空首波行程開賣！首航檳城5日 26,300元起2019-12-14 11:06
哈佛研究：適量喝牛奶等降死亡風險 但過這些量恐有害2019-12-14 10:05
今晚雙子座流星雨極大期 陽明山彈性交管2019-12-14 09:53
今各地陽光和煦 下周四起北部、東部轉涼2019-12-14 08:11
名店口味百百種 到底哪家「溫和版」臭豆腐能上國宴？2019-12-14 08:00
「飛頁書房」月底熄燈 洛夫、李敖、鄭清文在這留身影2019-12-14 04:02
台北101亮起化學元素週期表 跟化學之父原來有這層關係2019-12-14 03:58
廣角鏡／台北101 亮起週期表2019-12-14 00:49
侯友宜：新北缺流感疫苗 等中央供應2019-12-14 00:41
打氣旺！全台4天接種83萬劑流感疫苗2019-12-14 00:38
緩解疫苗之亂 衛福部下周提前配送59.5萬劑2019-12-14 00:37
健康你我他／按摩、指腹敲頭 讓我緩解頭痛2019-12-13 23:48
一天一種 綜合維他命不要補過頭2019-12-13 23:45
長照全人照顧 專家盼論人計酬2019-12-13 23:43
科普好健康／早期緩和醫療照護 提升晚期癌患信心2019-12-13 23:40
熱門文章
台灣好市多「神物」夯到缺貨 網友：國外根本沒人搶2019-12-14 13:02
今晚雙子座流星雨極大期 陽明山彈性交管2019-12-14 09:53
把握溫暖如春的好天氣 氣象局：下周四起高溫降8度2019-12-14 13:38
星宇航空3航線「16日開賣」！全機都有「免費Wifi」2019-12-14 11:53
會打扮又高薪「會想嫁給日本男人嗎？」網友看法竟一面倒2019-12-14 10:46
今各地陽光和煦 下周四起北部、東部轉涼2019-12-14 08:11
小包乾燥劑該留還是丟？衛福部來解答2019-12-14 12:02
影／桃機戶外觀景台下午開放 飛機迷詢問電話接到手軟2019-12-14 14:18
星宇航空首波行程開賣！首航檳城5日 26,300元起2019-12-14 11:06
台北101亮起化學元素週期表 跟化學之父原來有這層關係2019-12-14 03:58
加油要快！估周一汽柴油雙漲 柴油漲破25元大關2019-12-14 16:47
鹹酥雞加哪樣最對味？老饕曝這「2大配料」神級美味2019-12-13 21:24
每日星座運勢／巨蟹整理思緒的一天 不用為錢擔心2019-12-14 00:00
哈佛研究：適量喝牛奶等降死亡風險 但過這些量恐有害2019-12-14 10:05
名店口味百百種 到底哪家「溫和版」臭豆腐能上國宴？2019-12-14 08:00
環狀線年底通車無望？北市捷運局：18日前補充資料2019-12-14 16:30
「飛頁書房」月底熄燈 洛夫、李敖、鄭清文在這留身影2019-12-14 04:02
南迴公路通車禮23日改蘇揆主持 當天中午過後開放通行2019-12-14 17:56
緩解疫苗之亂 衛福部下周提前配送59.5萬劑2019-12-14 00:37
立院通過醫材法 醫材全生命週期納管2019-12-13 21:45
出生「像白紙」 女嬰輸血37袋救命2019-12-13 22:45
【章魚法官來說法】張瑜鳳／說道歉的方式2019-12-14 06:00
縣市社福績效評比 竹縣南投金門乙等連江丙等2019-12-13 20:28
哪些星座發狂時，最需要一隻「消氣兔」？2019-12-14 10:36
玉山塔塔加銀霜、楓紅深秋美景如畫 遊客直呼美呆了2019-12-14 11:50
打氣旺！全台4天接種83萬劑流感疫苗2019-12-14 00:38
雙子座流星雨達最大期 桃園以南看到機率高2019-12-14 16:33
原民專責公務人員每年修十小時原民語 原民會：不增負擔2019-12-13 20:50
星宇官網16日上線賣票 機票分類、行李重量等看這裡2019-12-14 11:42
侯友宜：新北缺流感疫苗 等中央供應2019-12-14 00:41
Café del SOL Express板橋首店 大推限定款「冰糖葫蘆」鬆餅、聯名「奶茶熊」飲品2019-12-13 18:19
14間「鬼滅之刃」咖啡店1月登場！粉絲必朝聖2019-12-14 15:43
這些「米其林」年菜可外帶！圍爐宴也可以有滿滿星光2019-12-14 13:12
資訊系統標案遭監院糾正 台鐵完成檢討、將提報懲處2019-12-14 12:21
迷你版呱呱包「咕咕包」登場！百元有找 連續29天限定2019-12-14 13:52
癌父僅剩三個月 她願成白衣天使把愛延續給陌生癌友2019-12-14 16:39
以大陸乞丐用支付寶酸 台鐵打臉宋楚瑜驗票沒用手打孔2019-12-14 19:15
美「眉」完勝攻略！4大眉型＋柔霧質感讓眉妝不落漆2019-12-14 16:21
台北馬拉松明登場 中山區管制路段看這裡2019-12-14 17:01
廣角鏡／台北101 亮起週期表2019-12-14 00:49
留言