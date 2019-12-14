親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

美中貿易協議終於敲定 道瓊為何只漲3點？

冷氣掉落引發火警？苗栗竹南4樓住宅救出2人

以大陸乞丐用支付寶酸 台鐵打臉宋楚瑜驗票沒用手打孔

2019-12-14 19:15聯合報 記者游明煌／基隆即時報導

台灣鐵路管理局今晚發出聲明稿，回應有關昨天親民黨總統候選人宋楚瑜指「大陸乞丐用支付寶、台鐵驗票打孔」一事，台鐵說明目前大多為電子票證了，背磁車票驗票方式，大部分車站設有自動驗票閘門者，票證由自動驗票設備查驗並打孔註記進站紀錄，少數未設有自動驗票閘門者，才會由車站人員查驗並加蓋驗票章，沒用手打孔了。

台鐵局說，有關親民黨總統候選人宋楚瑜，昨天到基隆時說到，大陸連乞丐都用支付寶，我們鐵路局驗票還用手去打孔。台鐵局表示，查目前每日使用台鐵的乘客約有63萬人次，這些旅客中使用電子票證乘車約43萬人次，定期票3.6萬人次，行動票證3萬人次，上述這些票證，都無須由人工剪札，而是由電子驗票設備查驗 ，或藉由臺鐵e訂通直接網路付款下載QR車票由閘門感應進出站。

其餘13.4萬則是使用背磁車票，目前台鐵局對於背磁車票驗票方式，大部分車站設有自動驗票閘門者，票證則由自動驗票設備查驗並打孔註記進站記錄，少數未設有自動驗票閘門者，才會由車站人員查驗並加蓋驗票章。

另為便利旅客，凡網路訂完車票均可就近至四大超商（7─11，全家、萊爾富及OK便利商店）及郵局取票，以免來回奔波車站。

為維護旅客乘車時的安寧，台鐵局新一代車長掌機PDA，除可查驗電子票證進站記錄外，還可透過4G即時與票務系統連線，查看對號列車座位與票種發售情形，避免逐一查票干擾旅客。

為減少旅客排隊購票等候時間，增加進出站的便利性，台鐵局採用多元支付及多元管道進出車站模式，以滿足不同旅客之需求。智慧交通是國家級重點政策，未來將改變民眾行的方式，臺鐵局亦隨時納入5G/AI的新購票/驗票商業模式於智慧票務系統中，提供快速、便捷、環保及多元的乘車體驗。

台鐵打臉宋楚瑜驗票沒用手打孔。記者游明煌／攝影
台鐵打臉宋楚瑜驗票沒用手打孔。記者游明煌／攝影
分享

台鐵宋楚瑜

延伸閱讀

疑遭性騷擾案市府不公開 黃瀞瑩：尊重

影／高雄欠債3千億 柯P再轟陳菊：借了幾億？...

終局之戰辯論會 宋楚瑜訴求替台灣找解方

柯文哲稱親民黨不再引領風騷 于美人：原諒他

宋楚瑜嗆柯一選舉就抓狂 柯文哲：黃珊珊是溝通...

再轟六都規畫 柯文哲：最爛的選擇

相關新聞

加油要快！估周一汽柴油雙漲 柴油漲破25元大關

2019-12-14 16:47

雙子座流星雨達最大期 桃園以南看到機率高

2019-12-14 16:33

環狀線年底通車無望？北市捷運局：18日前補充資料

2019-12-14 16:30

他PO照「美女泡湯」好養眼 網一看笑歪：差點要番號！

2019-12-14 20:00

遠航波及 春節離島管制航線第二波加班機延後開放訂位

2019-12-14 19:30

南迴公路通車禮23日改蘇揆主持 當天中午過後開放通行

2019-12-14 17:56

現代貝多芬改寫命運交響曲 電子耳重啟她的音樂人生

2019-12-14 17:47

台北馬拉松明登場 中山區管制路段看這裡

2019-12-14 17:01

癌父僅剩三個月 她願成白衣天使把愛延續給陌生癌友

2019-12-14 16:39

影／桃機戶外觀景台下午開放 飛機迷詢問電話接到手軟

2019-12-14 14:18

悅讀書房／全台少見文學性漫畫 「小輓」畫談死亡

2019-12-14 14:08

悅讀書房／24家納粹金主企業曝光 拜耳、歐寶都在列

2019-12-14 14:08

悅讀書房／動物選總統 教小朋友體會民主真諦

2019-12-14 14:08

悅讀書房/ 日記者回顧日據漫畫 揭台日民眾不平等真相

2019-12-14 13:53

悅讀書房／街友上網咖寫部落格 變街友社會福利代表

2019-12-14 13:51

把握溫暖如春的好天氣 氣象局：下周四起高溫降8度

2019-12-14 13:38

台灣好市多「神物」夯到缺貨 網友：國外根本沒人搶

2019-12-14 13:02

資訊系統標案遭監院糾正 台鐵完成檢討、將提報懲處

2019-12-14 12:21

小包乾燥劑該留還是丟？衛福部來解答

2019-12-14 12:02

學起來！機車騎士DIY超狂「夾腳拖手機架」 網讚：防滑效果極佳

2019-12-14 12:00

星宇航空3航線「16日開賣」！全機都有「免費Wifi」

2019-12-14 11:53

玉山塔塔加銀霜、楓紅深秋美景如畫 遊客直呼美呆了

2019-12-14 11:50

星宇官網16日上線賣票 機票分類、行李重量等看這裡

2019-12-14 11:42

冬至應景食品抽驗537件 1件湯圓不合格

2019-12-14 11:30

星宇航空首波行程開賣！首航檳城5日 26,300元起

2019-12-14 11:06

哈佛研究：適量喝牛奶等降死亡風險 但過這些量恐有害

2019-12-14 10:05

今晚雙子座流星雨極大期 陽明山彈性交管

2019-12-14 09:53

今各地陽光和煦 下周四起北部、東部轉涼

2019-12-14 08:11

名店口味百百種 到底哪家「溫和版」臭豆腐能上國宴？

2019-12-14 08:00

「飛頁書房」月底熄燈 洛夫、李敖、鄭清文在這留身影

2019-12-14 04:02

台北101亮起化學元素週期表 跟化學之父原來有這層關係

2019-12-14 03:58

廣角鏡／台北101 亮起週期表

2019-12-14 00:49

侯友宜：新北缺流感疫苗 等中央供應

2019-12-14 00:41

打氣旺！全台4天接種83萬劑流感疫苗

2019-12-14 00:38

緩解疫苗之亂 衛福部下周提前配送59.5萬劑

2019-12-14 00:37

健康你我他／按摩、指腹敲頭 讓我緩解頭痛

2019-12-13 23:48

一天一種 綜合維他命不要補過頭

2019-12-13 23:45

長照全人照顧 專家盼論人計酬

2019-12-13 23:43

科普好健康／早期緩和醫療照護 提升晚期癌患信心

2019-12-13 23:40
看更多

熱門文章

台灣好市多「神物」夯到缺貨 網友：國外根本沒人搶

2019-12-14 13:02

今晚雙子座流星雨極大期 陽明山彈性交管

2019-12-14 09:53

把握溫暖如春的好天氣 氣象局：下周四起高溫降8度

2019-12-14 13:38

星宇航空3航線「16日開賣」！全機都有「免費Wifi」

2019-12-14 11:53

會打扮又高薪「會想嫁給日本男人嗎？」網友看法竟一面倒

2019-12-14 10:46

今各地陽光和煦 下周四起北部、東部轉涼

2019-12-14 08:11

小包乾燥劑該留還是丟？衛福部來解答

2019-12-14 12:02

影／桃機戶外觀景台下午開放 飛機迷詢問電話接到手軟

2019-12-14 14:18

星宇航空首波行程開賣！首航檳城5日 26,300元起

2019-12-14 11:06

台北101亮起化學元素週期表 跟化學之父原來有這層關係

2019-12-14 03:58

加油要快！估周一汽柴油雙漲 柴油漲破25元大關

2019-12-14 16:47

鹹酥雞加哪樣最對味？老饕曝這「2大配料」神級美味

2019-12-13 21:24

每日星座運勢／巨蟹整理思緒的一天　不用為錢擔心

2019-12-14 00:00

哈佛研究：適量喝牛奶等降死亡風險 但過這些量恐有害

2019-12-14 10:05

名店口味百百種 到底哪家「溫和版」臭豆腐能上國宴？

2019-12-14 08:00

環狀線年底通車無望？北市捷運局：18日前補充資料

2019-12-14 16:30

「飛頁書房」月底熄燈 洛夫、李敖、鄭清文在這留身影

2019-12-14 04:02

南迴公路通車禮23日改蘇揆主持 當天中午過後開放通行

2019-12-14 17:56

緩解疫苗之亂 衛福部下周提前配送59.5萬劑

2019-12-14 00:37

立院通過醫材法 醫材全生命週期納管

2019-12-13 21:45

出生「像白紙」 女嬰輸血37袋救命

2019-12-13 22:45

【章魚法官來說法】張瑜鳳／說道歉的方式

2019-12-14 06:00

縣市社福績效評比 竹縣南投金門乙等連江丙等

2019-12-13 20:28

哪些星座發狂時，最需要一隻「消氣兔」？

2019-12-14 10:36

玉山塔塔加銀霜、楓紅深秋美景如畫 遊客直呼美呆了

2019-12-14 11:50

打氣旺！全台4天接種83萬劑流感疫苗

2019-12-14 00:38

雙子座流星雨達最大期 桃園以南看到機率高

2019-12-14 16:33

原民專責公務人員每年修十小時原民語 原民會：不增負擔

2019-12-13 20:50

星宇官網16日上線賣票 機票分類、行李重量等看這裡

2019-12-14 11:42

侯友宜：新北缺流感疫苗 等中央供應

2019-12-14 00:41

Café del SOL Express板橋首店 大推限定款「冰糖葫蘆」鬆餅、聯名「奶茶熊」飲品

2019-12-13 18:19

14間「鬼滅之刃」咖啡店1月登場！粉絲必朝聖

2019-12-14 15:43

這些「米其林」年菜可外帶！圍爐宴也可以有滿滿星光

2019-12-14 13:12

資訊系統標案遭監院糾正 台鐵完成檢討、將提報懲處

2019-12-14 12:21

迷你版呱呱包「咕咕包」登場！百元有找 連續29天限定

2019-12-14 13:52

癌父僅剩三個月 她願成白衣天使把愛延續給陌生癌友

2019-12-14 16:39

以大陸乞丐用支付寶酸 台鐵打臉宋楚瑜驗票沒用手打孔

2019-12-14 19:15

美「眉」完勝攻略！4大眉型＋柔霧質感讓眉妝不落漆

2019-12-14 16:21

台北馬拉松明登場 中山區管制路段看這裡

2019-12-14 17:01

廣角鏡／台北101 亮起週期表

2019-12-14 00:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top