以大陸乞丐用支付寶酸 台鐵打臉宋楚瑜驗票沒用手打孔

台灣鐵路管理局今晚發出聲明稿，回應有關昨天親民黨總統候選人宋楚瑜指「大陸乞丐用支付寶、台鐵驗票打孔」一事，台鐵說明目前大多為電子票證了，背磁車票驗票方式，大部分車站設有自動驗票閘門者，票證由自動驗票設備查驗並打孔註記進站紀錄，少數未設有自動驗票閘門者，才會由車站人員查驗並加蓋驗票章，沒用手打孔了。

台鐵局說，有關親民黨總統候選人宋楚瑜，昨天到基隆時說到，大陸連乞丐都用支付寶，我們鐵路局驗票還用手去打孔。台鐵局表示，查目前每日使用台鐵的乘客約有63萬人次，這些旅客中使用電子票證乘車約43萬人次，定期票3.6萬人次，行動票證3萬人次，上述這些票證，都無須由人工剪札，而是由電子驗票設備查驗 ，或藉由臺鐵e訂通直接網路付款下載QR車票由閘門感應進出站。

其餘13.4萬則是使用背磁車票，目前台鐵局對於背磁車票驗票方式，大部分車站設有自動驗票閘門者，票證則由自動驗票設備查驗並打孔註記進站記錄，少數未設有自動驗票閘門者，才會由車站人員查驗並加蓋驗票章。

另為便利旅客，凡網路訂完車票均可就近至四大超商（7─11，全家、萊爾富及OK便利商店）及郵局取票，以免來回奔波車站。

為維護旅客乘車時的安寧，台鐵局新一代車長掌機PDA，除可查驗電子票證進站記錄外，還可透過4G即時與票務系統連線，查看對號列車座位與票種發售情形，避免逐一查票干擾旅客。