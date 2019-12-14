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國聚建設帶領300多名社區住戶 一起「趣」冒險

2019-12-14 18:17經濟日報 記者宋健生／即時報導

國聚建設去年家庭藝文日與台中國家歌劇院攜手「聚夢計畫」，贊助弱勢孩童拓展藝文視野；年終歲末繼續以愛為出發點，今（14）日邀請300多名社區住戶，到社福單位-沙連墩戶外探索學校，一起趣冒險，住戶們玩的開心，也達到做公益的目的。

打造「友善好宅」的國聚建設，持續深耕中部市場，對公益議題也不遺餘力；如每月定期與安得烈慈善機構、創世基金會等公益團體合作，集結社區住戶力量，募集慈善協會所需的常溫保存物資，更邀請住戶一起打包愛心食物箱，參與志工服務。

今年則選擇與沙連墩戶外探索學校合作，舉辦年度冒險活動營，鼓勵社區住戶攜家帶眷走出戶外，除了親子同樂，也做公益。

沙連墩戶外探索學校的大熊爸爸-張良卿董事長，談及與國聚建設合辦的年度冒險活動營，相當珍惜感恩。他強調，透過多元體驗教育輔導模式，並與企業合作活動，協助近百位的失依兒少，讓他們能在活動中提升學習力、互動力與就業力，為雙方創造良善的循環。

大孩子、小孩子們汗流浹背興奮的叫聲、快樂的歡呼，充滿活動現場，包括攀樹體驗、樹林冒險、溜索、叢林冒險、漆彈對抗、漆彈打靶、射箭、弓箭、鑽木取火、烤蛇麵等戶外體驗，也讓他們玩得不亦樂乎。

看著兩個孩子開心攀樹的住戶楊小姐表示，當初購屋選擇國聚建設，就是因為看中品牌建商用心經營與住戶間的互動關係、多元化的社區營造活動等，讓人備感貼心。

國聚建設業務部經理林育煊說，住戶溫暖的回饋，也讓國聚建設友善初心，持續以愛和社區住戶們心手相聚，一起把愛傳下去。

包括攀樹體驗、樹林冒險、溜索、叢林冒險、漆彈對抗、漆彈打靶、射箭、弓箭、鑽木取火...
包括攀樹體驗、樹林冒險、溜索、叢林冒險、漆彈對抗、漆彈打靶、射箭、弓箭、鑽木取火、烤蛇麵等戶外體驗，大家玩得不亦樂乎。記者宋健生/攝影
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大孩子、小孩子們汗流浹背興奮的叫聲、快樂的歡呼，充滿活動現場。記者宋健生/攝影
大孩子、小孩子們汗流浹背興奮的叫聲、快樂的歡呼，充滿活動現場。記者宋健生/攝影
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國聚建設年終歲末以愛為出發點，今日邀請300多名社區住戶，到社福單位-沙連墩戶外...
國聚建設年終歲末以愛為出發點，今日邀請300多名社區住戶，到社福單位-沙連墩戶外探索學校一起趣冒險，住戶們玩的開心，也達到做公益的目的。記者宋健生/攝影
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