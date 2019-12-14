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癌父僅剩三個月 她願成白衣天使把愛延續給陌生癌友

2019-12-14 16:39聯合報 記者陳婕翎／台北即時報導

「連眨眼的時間都嫌浪費」，只想多一秒看著眼前親人的感覺是什麼？獲頒今年癌症家庭子女獎助學金的王凌婕最懂。小三那年，爸爸確診口腔癌，逼著她一夜長大，想給爸爸最好照顧，將護理師作為志向；3年前考上馬偕醫學院護理學系，不料爸爸癌症復發，連化療都沒用，上個月被宣判只剩三個月時間。

在台灣，需要歷經與凌婕一樣人生故事的孩子不是少數，甚至可能越來越多。中壯年罹癌人口不斷暴增，據衛福部國健署癌症登記資料顯示，85年45至59歲癌症新發生人口為10903人，95年該人口上升至22331人，105年已高達31567人，換句話說，平均每3個罹癌人口中，就有一個人正值中壯年。

近年癌症更有年輕化趨勢，廿到卅九歲新增癌症人數逐年增加，從五千二百人攀升至六千三百人，成長率逾一成五。但癌症治療進步，五年存活率從兩成增加至六成五，過半癌友都順利活下來，也間接造成中壯年罹癌人口逐漸增加。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟說，癌症影響的不只是個人，癌症治療隨之而來的醫療費用，會為整個家庭帶來龐大的經濟負擔，尤其身為家中的經濟來源的中壯年罹癌，重要經濟支柱倒下，甚至影響到家中學童的求學機會。「不捨見到孩子說要休學養家，所以九年才開始提供獎助學金。」

對凌婕一家而言，醫療負擔更超出想像。凌婕本身患有第一型糖尿病，看診、胰島素等都是一大筆醫藥支出，再加上爸爸身體狀況，家中經濟全由身為護理師的媽媽一肩扛下。凌婕紅著眼框回憶，童年從沒見過媽媽哭，直到凌婕也進入護理系，成為媽媽的依靠，媽媽才願意在她面前宣泄感情。

除不捨媽媽背負家中經濟壓力，讓凌婕更無法釋懷的是明明會護理專業，卻礙於只是學生身份，無法親自照顧爸爸，讓爸爸舒服點，她流著淚回憶，爸爸二次復發時，有一次將鼻胃管咳出，她只能哭著跑到護理站求救。

今年大四的她平日台北求學，假日才得以回台中，都不敢想爸爸還有多少時間，「雖然我快畢業，但應該來不及照顧爸爸」凌婕最想告訴爸爸，謝謝爸爸用生命，讓她從不同角度看見這個世界，她只願保持初心，即使爸爸不在，也想用護理專業，將對父親的愛，轉為點亮陌生癌友生命的小火苗。

今年就讀馬偕醫學院護理學系四年級的王凌婕（中），都不敢想口腔癌末期的爸爸（左）還...
今年就讀馬偕醫學院護理學系四年級的王凌婕（中），都不敢想口腔癌末期的爸爸（左）還有多少時間，最想告訴爸爸，謝謝爸爸用生命，讓她從不同角度看見這個世界，也謝謝身為護理師的媽媽（右）一肩扛下家庭經濟重擔。圖╱台灣癌症基金會提供
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癌症

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