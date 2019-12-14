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環狀線年底通車無望？北市捷運局：18日前補充資料

2019-12-14 16:30聯合報 記者郭頤／台北即時報導

新北環狀線第一階段何時通車，各界都相當關注，交通部今舉行履勘小組前置會議，原預計公布履勘日期，但會中履勘委員認為台北市政府提供的履勘前改善事項資料不夠詳細，要求18日前補齊資料；北市捷運局表示，18日前會按委員要求，補上系統測試等詳細資料，待委員同意後確認履勘日期。

北市府12月5日完成新北環狀線履勘前需改善事項12項，12月6日提報交通部申請履勘，但在今天的履勘小組前置會議中，履勘委員希望北市府針對列車妥善率的機電檢修內容，提供更詳細資料，資料補齊後再決定履勘確切日期，消息一出也令外界擔憂，環狀線要拼年底通車恐有困難。

北市捷運局副局長陳耀維表示，環狀線初勘時，台北捷運公司有提出64項意見，履勘委員認為北市府申請履勘時，這方面資料提供不夠詳細，後續將整理相關系統檢測結果等細部資料，一倂提供給委員。

陳耀維說明，申請履勘時沒有提供這方面詳細內容，是認為履勘當天才會討論到這些細部問題，所以僅提供較大項目的資料，而申報履勘的資料也均經過北捷、北市府審核同意，為確保乘客安全無虞，會依委員意見儘速把相關資料補齊。

後續待北市府補充資料後，才能確認履勘時間，履勘後，依履勘結論完成營運前須改善事項，並報請交通部核准營運，交通部同意後，將由雙北市長共同擇定通車日期，另由新北市府及北市府協調籌備通車典禮等相關作業。

新北捷運環狀線。圖／聯合報系資料照片
新北捷運環狀線。圖／聯合報系資料照片
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