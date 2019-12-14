悅讀書房／動物選總統 教小朋友體會民主真諦

聯合晚報最新一期「悅讀書房」今見報，好書上線介紹《動物選總統》 （上誼出版）。

大選即將來臨，這本何德里格斯等著的繪本，以森林動物選總統故事，讓小朋友了解選舉種種，幽默可愛又不失真實，分寸拿捏恰好，十分難得。