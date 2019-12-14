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悅讀書房／動物選總統 教小朋友體會民主真諦

2019-12-14 14:08聯合報 記者何定照／台北即時報導

聯合晚報最新一期「悅讀書房」今見報，好書上線介紹《動物選總統》 （上誼出版）。

大選即將來臨，這本何德里格斯等著的繪本，以森林動物選總統故事，讓小朋友了解選舉種種，幽默可愛又不失真實，分寸拿捏恰好，十分難得。

書中從獅王濫權引起抗議、「禁止吃掉競爭對手」等選舉辦法公布，到獅王想選、居民抗議，但依辦法他仍然可選等情節，乃至政見辯論會、賄選爭議等，逐一展現選舉面貌與正確觀念，最感人是當選者感言，為讀者示範同理他人的做法。

《動物選總統》 。圖／上誼出版
《動物選總統》 。圖／上誼出版
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濫權賄選

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