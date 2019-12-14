悅讀書房／街友上網咖寫部落格 變街友社會福利代表

聯合晚報最新一期「悅讀書房」今見報，每月精選介紹《吾業遊民》一書（ 聯經出版）。該書是全球首位在網路記錄街頭生活的街友理查．布洛克斯著親著，不但成為暢銷書，還是首本被德國聯邦公民教育中心選為德文教科書的自傳。

台灣近年出現《無家者》、《街頭生存指南》等街友相關主題書籍，展現社會關懷，但都是他人採寫，尚未有當事人親寫。本書則是全球首本街友親著。

在眾多街友中，布洛克斯何以被看見，在以下書摘可明確顯露：當人想幫助其他人，就會引來更多幫助。布洛克斯對父母身為納粹集中營受害者、身心創痛以致被認為無法照顧孩子的童年追溯，對多所育幼院的暴力、性侵乃至強迫兒少性交易等揭露，更讓人看到更多待補的社會破網。下次看到街友，請多一點善意。

以下為書摘：

我幾乎每天都會在部落格寫一篇短文，瀏覽人次漸漸攀升，對此我當然很高興。雖然我從來沒在街上或流浪者聚集的場所被認出來（我又沒公開自己的照片），而且收容所的人好像也沒想到我就是文章的作者。對很多人來說，我的部落格很實用，這也是為什麼它會傳開來的原因。而普法茲浪人的報導也越來越以讀者為導向，我不再只是或著重在描寫流浪生涯的小故事，也談到去過的收容所和貧民餐廳，不管很棒或很爛，我都會寫出來。

2004年初抵達哥達。我已經養成在網路上搜尋資料的習慣，所以便在網路上查城市裡有哪些遊民收容所，但是找不到半個地址，什麼也沒有，連一篇文章也沒有。太令人憤怒了吧，2004年耶！這年頭大家都在上網，連窮鄉僻壤的旅館也在網路上招攬客人，每間小餐廳都在打廣告。這城市有數十、甚至上百人無家可歸，市政府在網路上竟然一點資訊也沒有？難道他們以為我們是傻傻的原始人嗎？

我只好到處打聽，跟從前一樣拖著步伐走到腳磨破皮，終於找到四、 五個歡迎遊民的地址，應該說，不排斥遊民到訪的機構。然後我就把這些訊息公佈在網頁上，並下定決心以後都要這樣做。從今以後不管我走到哪裡，都會系統性地勘察在地的遊民收容所，再將地址和我的評價公開在網頁上。

這麼做之後，我的部落格很快就起了變化－網頁的點擊量節節攀升。普法茲浪人的部落格不再是喜歡講故事的流浪者談天說地的網站，而是流浪者、城市老鼠、遊民，和所有沒有固定居所的人專用的住宿及餐廳指南。只要他們需要相關訊息或是想知道哪裡有便宜的食物，就會來看我的網站。我還提供慷慨教會組織的清單。

越來越多人寄信到我的電子信箱，如果我在網咖有足夠的時間就會回信。後來有個認識的人寄給我一封評價，是威斯巴登的一家收容所，就在游泳池附近。他的正面評價讓我非常訝異，因為我不久前才去過那裡，但是我覺得那家收容所很噁心。總共四間的多人房，上下舖都爬滿了臭蟲，開放式的淋浴間到處都是蟑螂。我跟管理員抱怨後還被趕出去：「如果不喜歡這裡那你就走啊。」才過沒幾個月這家收容所就改觀了？甚至還值得人家推薦？

我對他的評論抱持保留的態度，決定要盡快回去看看。我實在太驚訝了，因為什麼都沒改變。難道他眼睛瞎了？還是他想討好收容所的經營者？這家收容所一如以往，一個房間有時候會擠到三十個男人。（略）