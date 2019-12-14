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台灣好市多「神物」夯到缺貨 網友：國外根本沒人搶

影／遠航要求復飛 林佳龍：復飛非常困難

首創！旅遊+保險「一站」搞定 限時再抽萬元旅遊金

2019-12-14 13:15聯合報 記者羅建怡／即時報導

易遊網攜手國泰人壽推行台灣首例的「保險監理沙盒」，12月正式啟動上線。易遊網與國泰人壽日前獲金管會核准，共同推行旅遊保險一站式服務，也就是說，未來民眾在易遊網官網或APP就能直接投保旅平險，不需再跳轉到保險公司網站，只要登入易遊網會員就能投保。

絕大部分民眾出遊時都會加買旅遊平安險，不過訂購完旅遊商品，要再購買旅遊保險，就必須自行至保險公司網站或是臨櫃購買，無法透過旅行社進行加購，等於民眾需要歷經不同平台的轉換，還得重新註冊認證會員以及填寫資料，程序繁瑣。

易遊網與國泰人壽的這項合作，打破旅行社銷售旅遊保險的限制，且簡化繁雜的程序流程，只需要保險試算、選擇保險方案、登錄易遊網會員、確認並填寫資料、線上付款這5個步驟，就能輕鬆完成投保。若會員資料齊全，投保時還會自動登入基本資料，為用戶節省更多時間。

這項合作投入2年時間，才成功推動監理沙盒實驗與各項技術串接，是旅遊業與保險業的重大里程碑，未來民眾選購旅遊商品和旅遊保險可一站完成。

首波開賣商品，易遊網與國泰人壽精選需求度最高的6種旅遊平安險方案，於108年12月31日前於易遊網投保，單筆保費達800元即可抽1萬元旅遊金。此外，保費滿1,100元並刷國泰世華信用卡，還可享海外不便險保障。網址：https://www.eztravel.com.tw/events/insurance/。

易遊網X國壽首次合作的旅平險線上投保5步驟。圖／易遊網提供
易遊網X國壽首次合作的旅平險線上投保5步驟。圖／易遊網提供
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