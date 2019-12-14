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愈樂觀睡愈好不易嗜睡 專家：正向思考可練習

2019-12-14 14:24中央社 台北14日電

一份國外的研究顯示，樂觀與好的睡眠有顯著正相關，且樂觀者白天嗜睡情況較低。精神醫師指出，樂觀除有助睡眠，也有益健康；心理衛生專家則提醒，樂觀和正向思考可以練習。

董氏基金會日前發布新聞稿指出，一篇今年刊載於科學日報的研究顯示，樂觀與更好的睡眠有顯著正相關，愈樂觀的人睡眠品質越好、睡眠時間也愈長。

此研究以年齡介於32歲至51歲、共3500名成人為對象，針對整體睡眠質量和時間進行評估，包括失眠症狀、入睡困難以及每晚的實際睡眠時數。另有部分參與者參加輔助睡眠研究，連續3天配戴監測器，收集睡眠長度、睡著的時間和睡不安寧的數據，共進行2次監測，期間間隔一年。

研究發現，愈樂觀的人愈覺得自己有充足的睡眠（每晚睡6至9小時），其中有74%自認沒有失眠症狀，且白天嗜睡情況也較低，且每增加一個標準差的樂觀分數，擁有良好睡眠品質的機率就會增加78%。

林口長庚醫院一般精神科主治醫師劉嘉逸表示，好的睡眠有益穩定情緒、維持良好，身心狀態，該研究團隊先前的研究也發現，樂觀的人心血管較健康，證實樂觀不僅有益於心理健康也對身體健康有所幫助。

董氏心理衛生中心主任葉雅馨則說，樂觀與悲觀往往是個性所造成，但樂觀可以練習，如遇到事情的當下感到悲觀、無望，不妨自問：「有這麼糟糕嗎？」「是我想的太負面了？」「換個想法會如何呢？」都是很好的自我提醒及練習正向思考的方法，平常多練習可幫助擁有好的睡眠品質。

葉雅馨說，通常愈睡不著愈會想到煩心、不好的事，當發現自己陷入負向情緒，應提醒自己多想愉快的事情；若因為擔心事情做不完而影響睡眠，不如起身用筆記下避免一直掛心。

可營造睡眠環境與氣氛，避免因燈光、電視聲響、睡前喝牛奶、攝取過多水分需起床如廁而影響睡眠。若翻來覆去都睡不著，可透過冥想，想像一大片草原、一望無際的海洋、日落微光等令人放鬆的景象。但切忌起身運動，以免產生令人提神的正腎上腺素更無法入眠。

睡眠失眠

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