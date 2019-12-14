親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

一夜惹火全中國！德國世足賽名將：「絕不該對維吾爾人沉默！」

台南玉井大火死者高國禎 傳出叔叔曾是知名偶像歌手

資訊系統標案遭監院糾正 台鐵完成檢討、將提報懲處

2019-12-14 12:21聯合報 記者董俞佳／台北即時報導

監察院日前糾正台鐵的後勤支援管理系統及成本管理資訊系統採購案，耗費公帑2.7億元，工程延宕4年多，迄今未完成驗收。台鐵表示之後不同性質的系統或專案原則上不併案招標，也將追究相關廠商、人員責任懲處簽局報交通部後，於期限內陳報監察院。

監委蔡崇義、田秋堇調查發現，台鐵局辦理後勤支援管理系統（MMIS）及成本管理資訊系統（CMIS）採購案，明知兩採購案屬同一採購契約並由同一廠商進行開發，卻未在契約中明訂CMIS系統的功能應納入MMIS驗證範圍，導致兩系統耗費公帑2億7447萬多元，工程延宕，監察院10日糾正台鐵局。

台鐵表示，為免重蹈覆轍，之後勞務專案不同性質的系統或專案，原則上不宜併案招標。如要併案招標，亦須於規畫階段明確訂定及徹底執行整體開發進度時程表及整合驗收測試里程碑，作為整體進度控管及檢討依據。

台鐵表示將成立專責單位負責履約管理及上線後維管；立約商專業不足部分，後續招標評選將明訂，廠商關鍵成員應具備的相關領域經驗、證照及專案實績。

台鐵表示，另為有效約束立約商，除於契約中明確化罰則及違約條款外，履約階段達規定要件必須徹底並確實依據契約規定條款嚴格執行。如遇有因時因地權宜考量，也務必留下明確裁示紀錄備查，而建置專案之設計監造宜由同一廠商負責，權責釐清方能更加明確。

台鐵辦理後勤支援管理系統及成本管理資訊系統採購案遭監院糾正，台鐵表示，已完成檢討...
台鐵辦理後勤支援管理系統及成本管理資訊系統採購案遭監院糾正，台鐵表示，已完成檢討。圖／本報資料照片
分享

台鐵監察院田秋堇

延伸閱讀

台鐵耗資近3億採購管理系統延宕多年 監院糾正

中華奧會未確守國際禁藥規範 監院糾正教育部

核四移用設備遭監察院糾正 台電：虛心檢討改善

影／核四缺料重啟恐危安全 監察院通過糾正台電...

影／緊咬學位問題 邱毅、王炳忠監院告發蔡英文...

醫院安寧照護多項缺失 監院糾正衛福部、健保署

相關新聞

今晚雙子座流星雨極大期 陽明山彈性交管

2019-12-14 09:53

小包乾燥劑該留還是丟？衛福部來解答

2019-12-14 12:02

玉山塔塔加銀霜、楓紅深秋美景如畫 遊客直呼美呆了

2019-12-14 11:50

星宇航空首波行程開賣！首航檳城5日 26,300元起

2019-12-14 11:06

哈佛研究：適量喝牛奶等降死亡風險 但過這些量恐有害

2019-12-14 10:05

今各地陽光和煦 下周四起北部、東部轉涼

2019-12-14 08:11

學起來！機車騎士DIY超狂「夾腳拖手機架」 網讚：防滑效果極佳

2019-12-14 12:00

星宇航空3航線「16日開賣」！全機都有「免費Wifi」

2019-12-14 11:53

星宇官網16日上線賣票 機票分類、行李重量等看這裡

2019-12-14 11:42

冬至應景食品抽驗537件 1件湯圓不合格

2019-12-14 11:30

名店口味百百種 到底哪家「溫和版」臭豆腐能上國宴？

2019-12-14 08:00

「飛頁書房」月底熄燈 洛夫、李敖、鄭清文在這留身影

2019-12-14 04:02

台北101亮起化學元素週期表 跟化學之父原來有這層關係

2019-12-14 03:58

廣角鏡／台北101 亮起週期表

2019-12-14 00:49

侯友宜：新北缺流感疫苗 等中央供應

2019-12-14 00:41

打氣旺！全台4天接種83萬劑流感疫苗

2019-12-14 00:38

緩解疫苗之亂 衛福部下周提前配送59.5萬劑

2019-12-14 00:37

健康你我他／按摩、指腹敲頭 讓我緩解頭痛

2019-12-13 23:48

一天一種 綜合維他命不要補過頭

2019-12-13 23:45

長照全人照顧 專家盼論人計酬

2019-12-13 23:43

科普好健康／早期緩和醫療照護 提升晚期癌患信心

2019-12-13 23:40

出生「像白紙」 女嬰輸血37袋救命

2019-12-13 22:45

立院通過醫材法 醫材全生命週期納管

2019-12-13 21:45

鹹酥雞加哪樣最對味？老饕曝這「2大配料」神級美味

2019-12-13 21:24

原民專責公務人員每年修十小時原民語 原民會：不增負擔

2019-12-13 20:50

史上第一次！史博館甲骨珍品赴金門展出

2019-12-13 19:54

租借Ubike忘歸還！女大生刷卡「4位數」 嚇得找客服求救

2019-12-13 18:41

遠航、復興都雙子座！星座專家：太樂觀、無法度過寒冬

2019-12-13 18:13

追熊11年救傷野放全紀錄 「黑熊來了」今花蓮首映

2019-12-13 18:04

孩子孝順買維他命給長輩 一天吃三種反而補過頭

2019-12-13 17:41

他好奇問「高鐵為何沒直達桃機？」 網友分析差別在行李箱

2019-12-13 17:29

汽球卡住雲林高鐵電線 被迫停駛搶修1小時

2019-12-13 16:36

「春節」入住每人千元有找！福容飯店推超值「佛心價」

2019-12-13 16:32

來台國際旅客人次達1111萬 創歷史新高

2019-12-13 15:31

出生時9成血液逆流回母體 唐小妹昔輸血3萬cc救回

2019-12-13 15:21

排除氣球纏繞電車線 高鐵恢復正常營運

2019-12-13 15:05

影／疫苗之亂 陳時中：提前配送60萬劑 設地方調度中心

2019-12-13 14:59

中信音樂饗宴 鋼琴+聲樂溫暖午後南港

2019-12-13 14:41

清除子宮頸癌 專家：男女皆打HPV疫苗是國際趨勢

2019-12-13 14:18
看更多

熱門文章

遠航、復興都雙子座！星座專家：太樂觀、無法度過寒冬

2019-12-13 18:13

因應環狀線轉乘 新北市首條公車專用道來了！

2019-12-13 13:37

他好奇問「高鐵為何沒直達桃機？」 網友分析差別在行李箱

2019-12-13 17:29

鋪滿大顆草莓199蛋糕IG爆紅 板橋「果汁媽粉條爸」又來啦

2019-12-13 17:07

好市多「地獄食品」讓人又愛又恨 她警告：沒有覺悟不要買

2019-12-13 15:13

來台國際旅客人次達1111萬 創歷史新高

2019-12-13 15:31

「別整天想花男人的錢」 他撂話以後結婚不讓老婆到月子中心

2019-12-13 18:08

租借Ubike忘歸還！女大生刷卡「4位數」 嚇得找客服求救

2019-12-13 18:41

相親男偷吃薯條又想付少一點 她撂狠話直接走人

2019-12-13 13:52

今各地陽光和煦 下周四起北部、東部轉涼

2019-12-14 08:11

觀光列車改造塗裝首航 台鐵局長：基隆站將變商業中心

2019-12-13 14:52

會打扮又高薪「會想嫁給日本男人嗎？」網友看法竟一面倒

2019-12-14 10:46

50歲新員工愛倚老賣老 還嗆同事「你又不是主管」

2019-12-13 13:18

拒當「濫好人」12金句整理！你的善良，必須有點鋒芒

2019-12-13 11:57

台北101亮起化學元素週期表 跟化學之父原來有這層關係

2019-12-14 03:58

「春節」入住每人千元有找！福容飯店推超值「佛心價」

2019-12-13 16:32

湯圓口味常勝軍？網狂推「2大經典」：以外都不行

2019-12-13 15:04

星宇航空機票16日開賣 航班時段公布

2019-12-13 12:46

孩子孝順買維他命給長輩 一天吃三種反而補過頭

2019-12-13 17:41

今晚雙子座流星雨極大期 陽明山彈性交管

2019-12-14 09:53

鹹酥雞加哪樣最對味？老饕曝這「2大配料」神級美味

2019-12-13 21:24

每日星座運勢／巨蟹整理思緒的一天　不用為錢擔心

2019-12-14 00:00

鬼鬼「氣質又狂野」 演繹LONGCHAMP繽紛可愛掌上奈米包

2019-12-13 16:55

爆漿！「比臉大」巧克力菠蘿IG夯 雲林兒時台式麵包店老饕知味

2019-12-13 15:26

星宇航空3航線「16日開賣」！全機都有「免費Wifi」

2019-12-14 11:53

汽球卡住雲林高鐵電線 被迫停駛搶修1小時

2019-12-13 16:36

動物園棉頭絹猴超寵妻 吃飯睡覺都放閃

2019-12-13 13:45

名店口味百百種 到底哪家「溫和版」臭豆腐能上國宴？

2019-12-14 08:00

哈佛研究：適量喝牛奶等降死亡風險 但過這些量恐有害

2019-12-14 10:05

台南第3間「壽司郎」來了！「西門路」也吃得到

2019-12-13 13:12

緩解疫苗之亂 衛福部下周提前配送59.5萬劑

2019-12-14 00:37

「飛頁書房」月底熄燈 洛夫、李敖、鄭清文在這留身影

2019-12-14 04:02

誰說不和？吳姍儒想送Pandora串珠給Lulu「彼此心疼」

2019-12-13 17:37

出生「像白紙」 女嬰輸血37袋救命

2019-12-13 22:45

打氣旺！全台4天接種83萬劑流感疫苗

2019-12-14 00:38

台灣花卉當主角 台北101打造信義區最美室內花園

2019-12-13 19:59

不喜歡第一份工作該不該做滿1年？ 網友看法兩極引激辯

2019-12-13 14:03

台日人氣咖啡、鬆餅進駐 板橋車站商圈6家美食輪番登場

2019-12-13 18:02

立院通過醫材法 醫材全生命週期納管

2019-12-13 21:45

影／疫苗之亂 陳時中：提前配送60萬劑 設地方調度中心

2019-12-13 14:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top