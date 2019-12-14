資訊系統標案遭監院糾正 台鐵完成檢討、將提報懲處

監察院日前糾正台鐵的後勤支援管理系統及成本管理資訊系統採購案，耗費公帑2.7億元，工程延宕4年多，迄今未完成驗收。台鐵表示之後不同性質的系統或專案原則上不併案招標，也將追究相關廠商、人員責任懲處簽局報交通部後，於期限內陳報監察院。

監委蔡崇義、田秋堇調查發現，台鐵局辦理後勤支援管理系統（MMIS）及成本管理資訊系統（CMIS）採購案，明知兩採購案屬同一採購契約並由同一廠商進行開發，卻未在契約中明訂CMIS系統的功能應納入MMIS驗證範圍，導致兩系統耗費公帑2億7447萬多元，工程延宕，監察院10日糾正台鐵局。

台鐵表示，為免重蹈覆轍，之後勞務專案不同性質的系統或專案，原則上不宜併案招標。如要併案招標，亦須於規畫階段明確訂定及徹底執行整體開發進度時程表及整合驗收測試里程碑，作為整體進度控管及檢討依據。

台鐵表示將成立專責單位負責履約管理及上線後維管；立約商專業不足部分，後續招標評選將明訂，廠商關鍵成員應具備的相關領域經驗、證照及專案實績。