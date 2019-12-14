親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

一夜惹火全中國！德國世足賽名將：「絕不該對維吾爾人沉默！」

台南玉井大火死者高國禎 傳出叔叔曾是知名偶像歌手

星宇航空3航線「16日開賣」！全機都有「免費Wifi」

2019-12-14 11:53聯合報 記者陳睿中／即時報導

星宇航空宣佈，新版官方網站將於12月16日正式上線，也將開賣3條首航航點的個人與團體機票，個人機票也將會有全額、基本等4種分類。另外星宇也宣佈，所有航班接提供免費wifi。

預計將於2020年首航的星宇航空，新版官網將於16日上午11:00正式上線，首波航線分別為澳門、峴港與檳城等3個目的地。在官網上，旅客可以購買未來360日的航班機票，並有航班資訊查詢、預選機上餐點等服務。另外在2020年1月，還會推出免稅品預購、網路報到等功能。

星宇航空個人機票產品分為「全額、基本、超值、限量」4類。所有乘客均可於班機起飛前3～48小時，免費選擇座位（除特定座位外）。購買商務艙及經濟艙全額或基本票價產品的旅客，則可於訂票同時至班機起飛前3小時，免費預選座位（除特定座位外）。星宇航空也提供加價購買「加長空間座位」之服務。

星宇航空也表示，所有航班皆提供「免費WiFi服務」，商務艙旅客可享無限制流量的上網服務，經濟艙旅客可無限使用文字訊息WiFi。在行李額度部份，商務艙提供免費託運行李「45公斤」，經濟艙機票依票種為20～35公斤。隨身行李部份，商務艙為14公斤（可攜帶２件，單件上限10公斤）、經濟艙為7公斤。如旅客有額外行李或機上WiFi的需求，可於班機起飛前3小時透過官網或星宇航空客服中心預購，可享有8折優惠，且此二項預購服務於機場報到前皆可隨時透過星宇航空客服中心取消，無需支付退票手續費。

隨著官網上線開賣，星宇航空各項旅客服務也將同步啟動，包括話務及線上即時對談，位於星宇總部1樓的客服中心，亦將於16日上午11:00開始正式對外營運。

星宇航空。圖／星宇航空提供
星宇航空。圖／星宇航空提供
分享

機票行李星宇航空

延伸閱讀

星宇官網16日上線賣票 機票分類、行李重量等...

星宇航空首波行程開賣！首航檳城5日 26,...

星光熠熠！星宇航空機上餐點豪氣亮相

星宇航空機票16日開賣 航班時段公布

星宇航空同知名餐廳合作 發表豪華飛機餐

胡同燒肉、蜷尾家冰品上飛機 星宇航空餐點曝光

相關新聞

今晚雙子座流星雨極大期 陽明山彈性交管

2019-12-14 09:53

小包乾燥劑該留還是丟？衛福部來解答

2019-12-14 12:02

玉山塔塔加銀霜、楓紅深秋美景如畫 遊客直呼美呆了

2019-12-14 11:50

星宇航空首波行程開賣！首航檳城5日 26,300元起

2019-12-14 11:06

哈佛研究：適量喝牛奶等降死亡風險 但過這些量恐有害

2019-12-14 10:05

今各地陽光和煦 下周四起北部、東部轉涼

2019-12-14 08:11

資訊系統標案遭監院糾正 台鐵完成檢討、將提報懲處

2019-12-14 12:21

學起來！機車騎士DIY超狂「夾腳拖手機架」 網讚：防滑效果極佳

2019-12-14 12:00

星宇官網16日上線賣票 機票分類、行李重量等看這裡

2019-12-14 11:42

冬至應景食品抽驗537件 1件湯圓不合格

2019-12-14 11:30

名店口味百百種 到底哪家「溫和版」臭豆腐能上國宴？

2019-12-14 08:00

「飛頁書房」月底熄燈 洛夫、李敖、鄭清文在這留身影

2019-12-14 04:02

台北101亮起化學元素週期表 跟化學之父原來有這層關係

2019-12-14 03:58

廣角鏡／台北101 亮起週期表

2019-12-14 00:49

侯友宜：新北缺流感疫苗 等中央供應

2019-12-14 00:41

打氣旺！全台4天接種83萬劑流感疫苗

2019-12-14 00:38

緩解疫苗之亂 衛福部下周提前配送59.5萬劑

2019-12-14 00:37

健康你我他／按摩、指腹敲頭 讓我緩解頭痛

2019-12-13 23:48

一天一種 綜合維他命不要補過頭

2019-12-13 23:45

長照全人照顧 專家盼論人計酬

2019-12-13 23:43

科普好健康／早期緩和醫療照護 提升晚期癌患信心

2019-12-13 23:40

出生「像白紙」 女嬰輸血37袋救命

2019-12-13 22:45

立院通過醫材法 醫材全生命週期納管

2019-12-13 21:45

鹹酥雞加哪樣最對味？老饕曝這「2大配料」神級美味

2019-12-13 21:24

原民專責公務人員每年修十小時原民語 原民會：不增負擔

2019-12-13 20:50

史上第一次！史博館甲骨珍品赴金門展出

2019-12-13 19:54

租借Ubike忘歸還！女大生刷卡「4位數」 嚇得找客服求救

2019-12-13 18:41

遠航、復興都雙子座！星座專家：太樂觀、無法度過寒冬

2019-12-13 18:13

追熊11年救傷野放全紀錄 「黑熊來了」今花蓮首映

2019-12-13 18:04

孩子孝順買維他命給長輩 一天吃三種反而補過頭

2019-12-13 17:41

他好奇問「高鐵為何沒直達桃機？」 網友分析差別在行李箱

2019-12-13 17:29

汽球卡住雲林高鐵電線 被迫停駛搶修1小時

2019-12-13 16:36

「春節」入住每人千元有找！福容飯店推超值「佛心價」

2019-12-13 16:32

來台國際旅客人次達1111萬 創歷史新高

2019-12-13 15:31

出生時9成血液逆流回母體 唐小妹昔輸血3萬cc救回

2019-12-13 15:21

排除氣球纏繞電車線 高鐵恢復正常營運

2019-12-13 15:05

影／疫苗之亂 陳時中：提前配送60萬劑 設地方調度中心

2019-12-13 14:59

中信音樂饗宴 鋼琴+聲樂溫暖午後南港

2019-12-13 14:41

清除子宮頸癌 專家：男女皆打HPV疫苗是國際趨勢

2019-12-13 14:18
看更多

熱門文章

遠航、復興都雙子座！星座專家：太樂觀、無法度過寒冬

2019-12-13 18:13

因應環狀線轉乘 新北市首條公車專用道來了！

2019-12-13 13:37

他好奇問「高鐵為何沒直達桃機？」 網友分析差別在行李箱

2019-12-13 17:29

鋪滿大顆草莓199蛋糕IG爆紅 板橋「果汁媽粉條爸」又來啦

2019-12-13 17:07

好市多「地獄食品」讓人又愛又恨 她警告：沒有覺悟不要買

2019-12-13 15:13

來台國際旅客人次達1111萬 創歷史新高

2019-12-13 15:31

租借Ubike忘歸還！女大生刷卡「4位數」 嚇得找客服求救

2019-12-13 18:41

「別整天想花男人的錢」 他撂話以後結婚不讓老婆到月子中心

2019-12-13 18:08

相親男偷吃薯條又想付少一點 她撂狠話直接走人

2019-12-13 13:52

今各地陽光和煦 下周四起北部、東部轉涼

2019-12-14 08:11

觀光列車改造塗裝首航 台鐵局長：基隆站將變商業中心

2019-12-13 14:52

會打扮又高薪「會想嫁給日本男人嗎？」網友看法竟一面倒

2019-12-14 10:46

50歲新員工愛倚老賣老 還嗆同事「你又不是主管」

2019-12-13 13:18

拒當「濫好人」12金句整理！你的善良，必須有點鋒芒

2019-12-13 11:57

台北101亮起化學元素週期表 跟化學之父原來有這層關係

2019-12-14 03:58

「春節」入住每人千元有找！福容飯店推超值「佛心價」

2019-12-13 16:32

湯圓口味常勝軍？網狂推「2大經典」：以外都不行

2019-12-13 15:04

星宇航空機票16日開賣 航班時段公布

2019-12-13 12:46

孩子孝順買維他命給長輩 一天吃三種反而補過頭

2019-12-13 17:41

鹹酥雞加哪樣最對味？老饕曝這「2大配料」神級美味

2019-12-13 21:24

今晚雙子座流星雨極大期 陽明山彈性交管

2019-12-14 09:53

每日星座運勢／巨蟹整理思緒的一天　不用為錢擔心

2019-12-14 00:00

鬼鬼「氣質又狂野」 演繹LONGCHAMP繽紛可愛掌上奈米包

2019-12-13 16:55

爆漿！「比臉大」巧克力菠蘿IG夯 雲林兒時台式麵包店老饕知味

2019-12-13 15:26

汽球卡住雲林高鐵電線 被迫停駛搶修1小時

2019-12-13 16:36

動物園棉頭絹猴超寵妻 吃飯睡覺都放閃

2019-12-13 13:45

名店口味百百種 到底哪家「溫和版」臭豆腐能上國宴？

2019-12-14 08:00

星宇航空3航線「16日開賣」！全機都有「免費Wifi」

2019-12-14 11:53

哈佛研究：適量喝牛奶等降死亡風險 但過這些量恐有害

2019-12-14 10:05

台南第3間「壽司郎」來了！「西門路」也吃得到

2019-12-13 13:12

緩解疫苗之亂 衛福部下周提前配送59.5萬劑

2019-12-14 00:37

「飛頁書房」月底熄燈 洛夫、李敖、鄭清文在這留身影

2019-12-14 04:02

誰說不和？吳姍儒想送Pandora串珠給Lulu「彼此心疼」

2019-12-13 17:37

出生「像白紙」 女嬰輸血37袋救命

2019-12-13 22:45

打氣旺！全台4天接種83萬劑流感疫苗

2019-12-14 00:38

台灣花卉當主角 台北101打造信義區最美室內花園

2019-12-13 19:59

不喜歡第一份工作該不該做滿1年？ 網友看法兩極引激辯

2019-12-13 14:03

台日人氣咖啡、鬆餅進駐 板橋車站商圈6家美食輪番登場

2019-12-13 18:02

立院通過醫材法 醫材全生命週期納管

2019-12-13 21:45

影／疫苗之亂 陳時中：提前配送60萬劑 設地方調度中心

2019-12-13 14:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top