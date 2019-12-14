星宇航空3航線「16日開賣」！全機都有「免費Wifi」

星宇航空宣佈，新版官方網站將於12月16日正式上線，也將開賣3條首航航點的個人與團體機票，個人機票也將會有全額、基本等4種分類。另外星宇也宣佈，所有航班接提供免費wifi。

預計將於2020年首航的星宇航空，新版官網將於16日上午11:00正式上線，首波航線分別為澳門、峴港與檳城等3個目的地。在官網上，旅客可以購買未來360日的航班機票，並有航班資訊查詢、預選機上餐點等服務。另外在2020年1月，還會推出免稅品預購、網路報到等功能。

星宇航空個人機票產品分為「全額、基本、超值、限量」4類。所有乘客均可於班機起飛前3～48小時，免費選擇座位（除特定座位外）。購買商務艙及經濟艙全額或基本票價產品的旅客，則可於訂票同時至班機起飛前3小時，免費預選座位（除特定座位外）。星宇航空也提供加價購買「加長空間座位」之服務。

星宇航空也表示，所有航班皆提供「免費WiFi服務」，商務艙旅客可享無限制流量的上網服務，經濟艙旅客可無限使用文字訊息WiFi。在行李額度部份，商務艙提供免費託運行李「45公斤」，經濟艙機票依票種為20～35公斤。隨身行李部份，商務艙為14公斤（可攜帶２件，單件上限10公斤）、經濟艙為7公斤。如旅客有額外行李或機上WiFi的需求，可於班機起飛前3小時透過官網或星宇航空客服中心預購，可享有8折優惠，且此二項預購服務於機場報到前皆可隨時透過星宇航空客服中心取消，無需支付退票手續費。