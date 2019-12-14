台灣好市多「神物」夯到缺貨 網友：國外根本沒人搶

台灣好市多半熟麵包因CP值相當高，常常賣到缺貨，但網友表示自己在加拿大看到貨源充足。 圖／Costco好市多 商品經驗老實說 分享 facebook 好市多吸引大家瘋搶的東西很多，日前黑色購物節有一款「半熟麵包」雖然沒有在特價名單內，但因為已經下架多時又重新上架，加上口感被大力推薦，重點是價錢又相當便宜，反而引起民眾瘋搶，更出現有人一車一車搬的景象，但有網友PO出加拿大好市多的照片，指出在國外根本沒人搶。

一名網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》PO出照片，表示在加拿大好市多無意間發現台灣瘋狂搶購的法國半熟麵包，但看到架上貨源充足，沒有搶購的人潮，和台灣搶購到缺貨形成對比，因此也跟了風，買來嚐鮮看看。

網友看到也紛紛留言「搶購都是一時風潮，等風頭一過，又是滿片山海，看看那奶茶，看看那草莓千層蛋糕」、「只有台灣才看得到任何東西的搶購熱潮，今天不紅沒關係，搞不好明天就莫名其妙紅了」、「每年必演戲碼：有人推了一車全部某商品而且沒貨了→被拍照放到社團討論帶風向→上新聞→大家一起搶→約2個月後就正常了」、「跟風排隊是台灣的特色」。

但也有人認為「跟風是一種正常的效應跟本能反應的，對商業來說是最棒的廣告效益。也因為看了別人分享，自己嘗試了，才能多試到不一樣的東西，不然十年如一，終身只習慣既有範圍內的生活不是很枯燥乏味嗎，哈哈」、「跟風沒甚麼不好，不過常常看到有人跟風結果不好喝或不喜歡就開始給負面，感覺也挺有趣的」、「比起跟風，不覺得狂酸的回文更噁心嗎」。