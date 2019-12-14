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星宇航空首波行程開賣！首航檳城5日 26,300元起

2019-12-14 11:06聯合報 記者羅建怡／即時報導

最近熱門話題之一的星宇航空，採用台灣首次引進的A321neo，並配有全機WIFI服務、AVOD機上娛樂系統，甫宣布明年1月23日正式啟航，第一波段航點包括越南峴港、馬來西亞檳城以及澳門，公告後引起熱烈迴響，各家旅行社也搶進話題熱度，推出各種首發行程，還有業者主打「與星宇航空一起首航出發」票選抽獎活動，不必出國也有限量好禮可拿。

據了解，開航的三條航線都在東南亞，搶搭新機也可順道避冬，業者預料，「很可能一票難求」。

五福旅遊已規劃星宇首航相關行程，預計下周開賣，並同步推出「與星宇航空一起首航出發」票選抽獎活動，民眾只要在活動期間到活動頁面選出最想搭乘星宇航空前往的城市，就有機會抽中星宇航空周邊限量好禮。五福最新曝光的首航產品，包括「蘭卡威5日」29,800元起，「藍色海洋檳城5日」26,300元起等。

燦星KAiS官網也打出「澳門自由行三天」含稅價9,999元起；喜鴻假期則主推檳城首航團，也有「星宇航空機加酒」產品。

旅行業者私下透露，目前商品都已備妥，也將陸續上架。首航當天1月23日適逢小年夜，看準商機不少人準備主打「星宇系列獨家行程」；此外，首波三大航點澳門、峴港、檳城，預料應以峴港最熱門，搭配其他航空的過年峴港團早在10月底就已額滿，估計星宇該航線春節機票也會秒殺。

此外，業者私下表示，搭配星宇航空的春節團，應會貴上約1到2千元。

越南會安的迦南島搭乘竹桶船，穿梭原始風光中，讓人印象深刻。圖／shutterst...
越南會安的迦南島搭乘竹桶船，穿梭原始風光中，讓人印象深刻。圖／shutterstock.com提供
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峴港熱門景點黃金橋。圖／shutterstock.com提供
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搭配星宇的澳門自由行產品也出爐。記者羅建怡／攝影
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搭配星宇的澳門自由行產品，3日萬元有找。記者羅建怡／攝影
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澳門航線春節星宇航空

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