哈佛研究：適量喝牛奶等降死亡風險 但過這些量恐有害

牛奶富含營養，不過喝過量可能有害健康。《英國醫學期刊》（BMJ）今年11月底刊登一篇美國哈佛大學大型研究顯示，適量攝取乳製品可降低總死亡率與心血管疾病死亡率，但每日攝取兩份以上，提高死亡風險。

所謂一份乳製品，指240毫升的全脂或脫脂牛奶、6公克的鮮奶油（非黃油）、120毫升的冰淇淋或是30毫升的奶酪等。

以每日攝取乳製品最少的族群（每日攝取0.8份）為基準，每日攝取1.5份乳製品者的總死亡率略低2%，每日攝取2份者的死亡風險差不多。但每日攝取更多乳製品的人風險就稍高了，每日吃2.8份與4.2份乳製品者，分別多出2%與7％的風險。在心血管疾病死亡方面，每日攝取兩份乳製品的人風險最低。

研究團隊進一步份析食物類別，發現喝全脂牛奶與總死亡率、心血管疾病死亡率與癌症死亡率的風險顯著相關。若每天將一份乳製品改成堅果與豆類，則能降低14%的總死亡率；替換為全穀類，則能降低11％的總死亡率。

美國哈佛大學營養系這次是分析三個世代追蹤研究（NHS、NHSII與HPFS），排除罹患心血管疾病與癌症者，共計納入16萬8153名女性與4萬9602名男性的資料。後續以統計方法校正這群人的家族史、飲食型態、菸酒使用、更年期與更年期後激素使用情形等，再分析乳製品攝取量與死亡風險的關聯性。

中央研究院生物醫學研究所特聘研究員潘文涵表示，牛奶能增進骨骼健康、降低血壓、幫助食慾控制、預防口角炎與預防肌少症等。然而牛奶中的飽和脂肪會增加血中膽固醇、提升心臟病風險，各國飲食指南都曾建議，以脫脂與低脂奶類為選項。不過近年又因牛奶攝取能幫助食慾控制、降低肥胖與糖尿病風險，而再度放寬牛奶攝取建議。

針對這項研究，潘文涵表示，這份研究份析的三個世代追蹤研究相當著名，過去提供許多健康議題強而有力的實證數據。這篇份析結果也與過去對奶類的理解無衝突，適量攝取（每日約兩杯馬克杯）才能讓身體處在最佳的狀態。