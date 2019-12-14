親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

愛國是門好生意？對岸掀文物商機 連年曆也能大賣...

Google的新功能讓手機「越用越新」！盤算：就是不讓你買蘋果

哈佛研究：適量喝牛奶等降死亡風險 但過這些量恐有害

2019-12-14 10:05聯合報 記者羅真／台北即時報導

牛奶富含營養，不過喝過量可能有害健康。《英國醫學期刊》（BMJ）今年11月底刊登一篇美國哈佛大學大型研究顯示，適量攝取乳製品可降低總死亡率心血管疾病死亡率，但每日攝取兩份以上，提高死亡風險。

所謂一份乳製品，指240毫升的全脂或脫脂牛奶、6公克的鮮奶油（非黃油）、120毫升的冰淇淋或是30毫升的奶酪等。

以每日攝取乳製品最少的族群（每日攝取0.8份）為基準，每日攝取1.5份乳製品者的總死亡率略低2%，每日攝取2份者的死亡風險差不多。但每日攝取更多乳製品的人風險就稍高了，每日吃2.8份與4.2份乳製品者，分別多出2%與7％的風險。在心血管疾病死亡方面，每日攝取兩份乳製品的人風險最低。

研究團隊進一步份析食物類別，發現喝全脂牛奶與總死亡率、心血管疾病死亡率與癌症死亡率的風險顯著相關。若每天將一份乳製品改成堅果與豆類，則能降低14%的總死亡率；替換為全穀類，則能降低11％的總死亡率。

美國哈佛大學營養系這次是分析三個世代追蹤研究（NHS、NHSII與HPFS），排除罹患心血管疾病與癌症者，共計納入16萬8153名女性與4萬9602名男性的資料。後續以統計方法校正這群人的家族史、飲食型態、菸酒使用、更年期與更年期後激素使用情形等，再分析乳製品攝取量與死亡風險的關聯性。

中央研究院生物醫學研究所特聘研究員潘文涵表示，牛奶能增進骨骼健康、降低血壓、幫助食慾控制、預防口角炎與預防肌少症等。然而牛奶中的飽和脂肪會增加血中膽固醇、提升心臟病風險，各國飲食指南都曾建議，以脫脂與低脂奶類為選項。不過近年又因牛奶攝取能幫助食慾控制、降低肥胖與糖尿病風險，而再度放寬牛奶攝取建議。

針對這項研究，潘文涵表示，這份研究份析的三個世代追蹤研究相當著名，過去提供許多健康議題強而有力的實證數據。這篇份析結果也與過去對奶類的理解無衝突，適量攝取（每日約兩杯馬克杯）才能讓身體處在最佳的狀態。

但不少人具有乳糖不耐症，潘文涵建議，可選喝乳糖含量較低的優酪乳，或是慢慢增加牛奶量。也希望食品界仿效外國食品廠商推廣無乳糖鮮奶或奶粉，嘉惠國人。

中央研究院生物醫學研究所特聘研究員潘文涵表示，營養和疾病風險的關係，在圖表上多半...
中央研究院生物醫學研究所特聘研究員潘文涵表示，營養和疾病風險的關係，在圖表上多半呈「U型」，當一類食物攝取太少，會因營養素不足而對身體有害；但人的食量有限，當一類食物攝取過多時，就會犧牲其他類食物而造成健康風險，因此應追求「不多也不少」。圖／ingimage
分享

死亡率心血管疾病哈佛大學

延伸閱讀

比牛奶貴的多 羊奶真的比較有營養嗎？

喝牛奶也要喝對時間 補鈣或安神2個黃金時段別...

多吃乳製品能長壽嗎？哈佛做了22萬人追蹤研究

哈佛研究：早發性停經者更易罹患心血管疾病

珍煮丹進軍超商 推出最強「黑糖珍珠奶茶甜筒」...

更年期後女性該怎麼重拾性生活？醫師教你找回性...

相關新聞

今各地陽光和煦 下周四起北部、東部轉涼

2019-12-14 08:11

今晚雙子座流星雨極大期 陽明山彈性交管

2019-12-14 09:53

名店口味百百種 到底哪家「溫和版」臭豆腐能上國宴？

2019-12-14 08:00

打氣旺！全台4天接種83萬劑流感疫苗

2019-12-14 00:38

出生「像白紙」 女嬰輸血37袋救命

2019-12-13 22:45

租借Ubike忘歸還！女大生刷卡「4位數」 嚇得找客服求救

2019-12-13 18:41

台北101亮起化學元素週期表 跟化學之父原來有這層關係

2019-12-14 03:58

廣角鏡／台北101 亮起週期表

2019-12-14 00:49

侯友宜：新北缺流感疫苗 等中央供應

2019-12-14 00:41

緩解疫苗之亂 衛福部下周提前配送59.5萬劑

2019-12-14 00:37

健康你我他／按摩、指腹敲頭 讓我緩解頭痛

2019-12-13 23:48

一天一種 綜合維他命不要補過頭

2019-12-13 23:45

長照全人照顧 專家盼論人計酬

2019-12-13 23:43

科普好健康／早期緩和醫療照護 提升晚期癌患信心

2019-12-13 23:40

立院通過醫材法 醫材全生命週期納管

2019-12-13 21:45

鹹酥雞加哪樣最對味？老饕曝這「2大配料」神級美味

2019-12-13 21:24

原民專責公務人員每年修十小時原民語 原民會：不增負擔

2019-12-13 20:50

史上第一次！史博館甲骨珍品赴金門展出

2019-12-13 19:54

遠航、復興都雙子座！星座專家：太樂觀、無法度過寒冬

2019-12-13 18:13

追熊11年救傷野放全紀錄 「黑熊來了」今花蓮首映

2019-12-13 18:04

孩子孝順買維他命給長輩 一天吃三種反而補過頭

2019-12-13 17:41

他好奇問「高鐵為何沒直達桃機？」 網友分析差別在行李箱

2019-12-13 17:29

汽球卡住雲林高鐵電線 被迫停駛搶修1小時

2019-12-13 16:36

「春節」入住每人千元有找！福容飯店推超值「佛心價」

2019-12-13 16:32

來台國際旅客人次達1111萬 創歷史新高

2019-12-13 15:31

出生時9成血液逆流回母體 唐小妹昔輸血3萬cc救回

2019-12-13 15:21

排除氣球纏繞電車線 高鐵恢復正常營運

2019-12-13 15:05

影／疫苗之亂 陳時中：提前配送60萬劑 設地方調度中心

2019-12-13 14:59

中信音樂饗宴 鋼琴+聲樂溫暖午後南港

2019-12-13 14:41

清除子宮頸癌 專家：男女皆打HPV疫苗是國際趨勢

2019-12-13 14:18

台鐵復興新美學亮相 今起連3天北車大廳展出

2019-12-13 14:11

因應環狀線轉乘 新北市首條公車專用道來了！

2019-12-13 13:37

拒當「濫好人」12金句整理！你的善良，必須有點鋒芒

2019-12-13 11:57

市售農產品農藥殘留檢驗 不合格率近一成

2019-12-13 11:51

印尼發生首例非洲豬瘟 今下午起帶肉回台重罰

2019-12-13 11:17

天冷蝸居不運動易生突發惡性高血壓 記四招保健康

2019-12-13 11:16

高鐵台南站為何不設在市中心？網酸：應正名北高雄站

2019-12-13 10:02

清除子宮頸癌為目標 專家：男女皆打HPV疫苗是國際趨勢

2019-12-13 09:56

想不起來就用聞的 科學家：氣味與情感 記憶密切關聯

2019-12-13 09:47
看更多

熱門文章

遠航、復興都雙子座！星座專家：太樂觀、無法度過寒冬

2019-12-13 18:13

因應環狀線轉乘 新北市首條公車專用道來了！

2019-12-13 13:37

他好奇問「高鐵為何沒直達桃機？」 網友分析差別在行李箱

2019-12-13 17:29

鋪滿大顆草莓199蛋糕IG爆紅 板橋「果汁媽粉條爸」又來啦

2019-12-13 17:07

好市多「地獄食品」讓人又愛又恨 她警告：沒有覺悟不要買

2019-12-13 15:13

來台國際旅客人次達1111萬 創歷史新高

2019-12-13 15:31

租借Ubike忘歸還！女大生刷卡「4位數」 嚇得找客服求救

2019-12-13 18:41

相親男偷吃薯條又想付少一點 她撂狠話直接走人

2019-12-13 13:52

拒當「濫好人」12金句整理！你的善良，必須有點鋒芒

2019-12-13 11:57

「別整天想花男人的錢」 他撂話以後結婚不讓老婆到月子中心

2019-12-13 18:08

今各地陽光和煦 下周四起北部、東部轉涼

2019-12-14 08:11

觀光列車改造塗裝首航 台鐵局長：基隆站將變商業中心

2019-12-13 14:52

50歲新員工愛倚老賣老 還嗆同事「你又不是主管」

2019-12-13 13:18

台北101亮起化學元素週期表 跟化學之父原來有這層關係

2019-12-14 03:58

湯圓口味常勝軍？網狂推「2大經典」：以外都不行

2019-12-13 15:04

「春節」入住每人千元有找！福容飯店推超值「佛心價」

2019-12-13 16:32

印尼發生首例非洲豬瘟 今下午起帶肉回台重罰

2019-12-13 11:17

星宇航空機票16日開賣 航班時段公布

2019-12-13 12:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top