今晚雙子座流星雨極大期 陽明山彈性交管

今年最後一場盛大的流星盛宴，也是年度三大流星雨之一的雙子座流星雨，將在今天（14日）夜間達到最高峰，雖然在月光影響下，估計每小時只能看見約20顆流星，仍高於一般流星雨，且多為明亮的流星。台北市交通局也將針對台北觀星熱門地點、陽明山仰德大道實施彈性交通管制。

台北天文館說，雙子座流星雨的流星平均亮度比一般流星雨高，且常帶有不同色彩，偶爾會出現明亮的火流星。流星雨的輻射點在午夜前後達到最高，也是最適合觀測的時段，每小時流星數量可達約140顆。不想錯過的朋友可前往視野開闊無光害的郊區觀賞，或透過台北天文館的線上轉播，直擊歲末深空流星秀。

欣賞流星雨並不需望遠鏡等特殊器材，也不限於特定的景點，只要挑選視野開闊、光害與空氣汙染較少的地方以肉眼觀賞即可，不過要注意避開月光的方向，才能降低其影響。適合賞星的地點通常以2000公尺以上的高山最佳，鄉村地區次之，而城市周邊的光害與空氣汙染嚴重，並不適合。

為避免陽明山地區湧入大量觀星人、車潮，造成交通壅塞，交通局將針對仰德大道實施彈性交通管制，就現場車輛疏導折返或引導駛至其他替代道路，如行義路、泉源路、陽金公路等路段，分流上山。